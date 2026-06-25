https://ukraina.ru/20260625/za-chuzhuyu-voynu-zaplatyat-potomki--mamykin-o-dolgakh-latvii-1080615855.html

За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии

За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии - 25.06.2026 Украина.ру

За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии

Кредиты, которые Латвия привлекла у Евросоюза на подготовку к военному противостоянию с Россией, придется выплачивать детям и внукам нынешних жителей страны. Об этом 25 июня заявил бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин в беседе с РИА Новости

2026-06-25T10:15

2026-06-25T10:15

2026-06-25T10:15

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По словам политика, правительство страны берет на себя долговые обязательства, которые не сможет погасить в обозримой перспективе. Накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Евросоюз должен выделить целевые средства латвийским регионам у восточной границы для остановки оттока населения. Однако, как отмечает экс-депутат, риторика Риги не соответствует реальным действиям: вместо развития экономики и социальной сферы власти делают ставку на милитаризацию и нагнетание антироссийской истерии.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.

россия

латвия

рига

мир без границ

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, латвия, рига, ес, дональд трамп, европарламент, мир без границ