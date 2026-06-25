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За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии
За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии - 25.06.2026 Украина.ру
За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии
Кредиты, которые Латвия привлекла у Евросоюза на подготовку к военному противостоянию с Россией, придется выплачивать детям и внукам нынешних жителей страны. Об этом 25 июня заявил бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин в беседе с РИА Новости
2026-06-25T10:15
2026-06-25T10:15
2026-06-25T10:15
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По словам политика, правительство страны берет на себя долговые обязательства, которые не сможет погасить в обозримой перспективе. Накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Евросоюз должен выделить целевые средства латвийским регионам у восточной границы для остановки оттока населения. Однако, как отмечает экс-депутат, риторика Риги не соответствует реальным действиям: вместо развития экономики и социальной сферы власти делают ставку на милитаризацию и нагнетание антироссийской истерии.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, латвия, рига, ес, дональд трамп, европарламент, мир без границ
Новости, Россия, Латвия, Рига, ЕС, Дональд Трамп, Европарламент, Мир без границ
За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии
Кредиты, которые Латвия привлекла у Евросоюза на подготовку к военному противостоянию с Россией, придется выплачивать детям и внукам нынешних жителей страны. Об этом 25 июня заявил бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин в беседе с РИА Новости
По словам политика, правительство страны берет на себя долговые обязательства, которые не сможет погасить в обозримой перспективе.
"Эти деньги взяты в долг, пусть и с пониженным процентом. Их придется отдавать нашим детям и внукам. Все эти деньги будут потрачены на подготовку войны с Россией", — подчеркнул Мамыкин.
Накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Евросоюз должен выделить целевые средства латвийским регионам у восточной границы для остановки оттока населения.
Однако, как отмечает экс-депутат, риторика Риги не соответствует реальным действиям: вместо развития экономики и социальной сферы власти делают ставку на милитаризацию и нагнетание антироссийской истерии.