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В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России остаётся стабильной
В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России остаётся стабильной - 25.06.2026 Украина.ру
В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России остаётся стабильной
Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что критических рисков с обеспечением авиакомпаний топливом нет. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости
2026-06-25T09:41
2026-06-25T09:41
2026-06-25T09:41
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Ситуация с обеспечением авиакомпаний топливом в России остаётся под контролем. Как передаёт РИА Новости, об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин."Топливно-энергетическая отрасль старается максимально обеспечить авиакомпании. Минтранс ведёт с ними постоянную работу, на сегодня критических рисков нет", — отметил глава ведомства.Напомним, с 1 июня правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. В кабмине пояснили, что решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке.Исключение сделано для партий топлива, помещённых под таможенную процедуру до вступления запрета в силу, а также для поставок в рамках межправительственных соглашений и керосина, который находится в баках воздушных судов в пути следования.Ранее ещё один регион России ввёл ограничения на продажу топлива, однако в Минтрансе подчеркнули, что эти меры не создают системных рисков для авиационной отрасли.В ночь на 25 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что власти Крыма скорректировали правила перевозки топлива через Крымский мост. Меры направлены на усиление безопасности.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Крым, Крымский мост, Украина.ру, Минтранс
В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России остаётся стабильной
Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что критических рисков с обеспечением авиакомпаний топливом нет. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости
Ситуация с обеспечением авиакомпаний топливом в России остаётся под контролем. Как передаёт РИА Новости, об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин.
"Топливно-энергетическая отрасль старается максимально обеспечить авиакомпании. Минтранс ведёт с ними постоянную работу, на сегодня критических рисков нет", — отметил глава ведомства.
Напомним, с 1 июня правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. В кабмине пояснили, что решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке.
Исключение сделано для партий топлива, помещённых под таможенную процедуру до вступления запрета в силу, а также для поставок в рамках межправительственных соглашений и керосина, который находится в баках воздушных судов в пути следования.
Ранее ещё один регион России ввёл ограничения на продажу топлива, однако в Минтрансе подчеркнули, что эти меры не создают системных рисков для авиационной отрасли.
В ночь на 25 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что власти Крыма скорректировали правила перевозки топлива через Крымский мост. Меры направлены на усиление безопасности.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру