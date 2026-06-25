https://ukraina.ru/20260625/v-mintranse-zayavili-chto-situatsiya-s-aviatoplivom-v-rossii-ostatsya-stabilnoy-1080614372.html

В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России остаётся стабильной

В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России остаётся стабильной - 25.06.2026 Украина.ру

В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России остаётся стабильной

Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что критических рисков с обеспечением авиакомпаний топливом нет. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости

2026-06-25T09:41

2026-06-25T09:41

2026-06-25T09:41

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Ситуация с обеспечением авиакомпаний топливом в России остаётся под контролем. Как передаёт РИА Новости, об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин."Топливно-энергетическая отрасль старается максимально обеспечить авиакомпании. Минтранс ведёт с ними постоянную работу, на сегодня критических рисков нет", — отметил глава ведомства.Напомним, с 1 июня правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. В кабмине пояснили, что решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке.Исключение сделано для партий топлива, помещённых под таможенную процедуру до вступления запрета в силу, а также для поставок в рамках межправительственных соглашений и керосина, который находится в баках воздушных судов в пути следования.Ранее ещё один регион России ввёл ограничения на продажу топлива, однако в Минтрансе подчеркнули, что эти меры не создают системных рисков для авиационной отрасли.В ночь на 25 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что власти Крыма скорректировали правила перевозки топлива через Крымский мост. Меры направлены на усиление безопасности.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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