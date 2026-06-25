https://ukraina.ru/20260625/tramp-prigrozil-neftyanym-kompaniyam-bolshimi-problemami-iz-za-tsen-na-benzin-1080616135.html

Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин

Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин - 25.06.2026 Украина.ру

Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти начинают масштабное расследование в отношении крупнейших нефтяных компаний, включая Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP, на предмет искусственного завышения цен на бензин. Кадры выступления опубликованы на портале C-Span

2026-06-25T10:07

2026-06-25T10:07

2026-06-25T10:15

новости

сша

россия

иран

дональд трамп

the wall street journal

украина.ру

владимир путин

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:8:600:346_1920x0_80_0_0_f7fd9107697c8f1519b01e5ab6459827.jpg

Администрация США начала масштабную проверку нефтяных компаний на фоне неоправданно высоких, по мнению Белого дома, цен на бензин. Президент Дональд Трамп заявил, что расследование затронет Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP и других игроков рынка.Как сообщается, Трамп выразил недоумение тем, что цены на топливо не снижаются, несмотря на текущую ситуацию на рынке. Глава государства считает, что стоимость одного галлона бензина должна быть ниже $2,25, и допустил, что компании могут искусственно завышать цены."Надеюсь, что нет. Иначе у них будут большие проблемы. Мы не станем с ними церемониться", — заявил президент, чьё выступление транслировал портал C-Span.Накануне Трамп поручил минюсту провести расследование в связи с тем, что цены на нефть в стране не снижаются.При этом 22 июня The Wall Street Journal писала, что цены на нефть начали падать после того, как США и Иран договорились о дорожной карте по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней. Ранее президент России Владимир Путин уже оценил подписанный между Вашингтоном и Тегераном меморандум.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

сша

россия

иран

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, иран, дональд трамп, the wall street journal, украина.ру, владимир путин, мир без границ