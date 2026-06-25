Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин - 25.06.2026 Украина.ру
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Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин
Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин - 25.06.2026 Украина.ру
Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти начинают масштабное расследование в отношении крупнейших нефтяных компаний, включая Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP, на предмет искусственного завышения цен на бензин. Кадры выступления опубликованы на портале C-Span
2026-06-25T10:07
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Администрация США начала масштабную проверку нефтяных компаний на фоне неоправданно высоких, по мнению Белого дома, цен на бензин. Президент Дональд Трамп заявил, что расследование затронет Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP и других игроков рынка.Как сообщается, Трамп выразил недоумение тем, что цены на топливо не снижаются, несмотря на текущую ситуацию на рынке. Глава государства считает, что стоимость одного галлона бензина должна быть ниже $2,25, и допустил, что компании могут искусственно завышать цены."Надеюсь, что нет. Иначе у них будут большие проблемы. Мы не станем с ними церемониться", — заявил президент, чьё выступление транслировал портал C-Span.Накануне Трамп поручил минюсту провести расследование в связи с тем, что цены на нефть в стране не снижаются.При этом 22 июня The Wall Street Journal писала, что цены на нефть начали падать после того, как США и Иран договорились о дорожной карте по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней. Ранее президент России Владимир Путин уже оценил подписанный между Вашингтоном и Тегераном меморандум.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, иран, дональд трамп, the wall street journal, украина.ру, владимир путин, мир без границ
Новости, США, Россия, Иран, Дональд Трамп, The Wall Street Journal, Украина.ру, Владимир Путин, Мир без границ

Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин

10:07 25.06.2026 (обновлено: 10:15 25.06.2026)
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти начинают масштабное расследование в отношении крупнейших нефтяных компаний, включая Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP, на предмет искусственного завышения цен на бензин. Кадры выступления опубликованы на портале C-Span
Администрация США начала масштабную проверку нефтяных компаний на фоне неоправданно высоких, по мнению Белого дома, цен на бензин. Президент Дональд Трамп заявил, что расследование затронет Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP и других игроков рынка.
Как сообщается, Трамп выразил недоумение тем, что цены на топливо не снижаются, несмотря на текущую ситуацию на рынке. Глава государства считает, что стоимость одного галлона бензина должна быть ниже $2,25, и допустил, что компании могут искусственно завышать цены.
"Надеюсь, что нет. Иначе у них будут большие проблемы. Мы не станем с ними церемониться", — заявил президент, чьё выступление транслировал портал C-Span.
Накануне Трамп поручил минюсту провести расследование в связи с тем, что цены на нефть в стране не снижаются.
При этом 22 июня The Wall Street Journal писала, что цены на нефть начали падать после того, как США и Иран договорились о дорожной карте по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней. Ранее президент России Владимир Путин уже оценил подписанный между Вашингтоном и Тегераном меморандум.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня
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