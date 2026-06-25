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Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе

Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе - 25.06.2026 Украина.ру

Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе

Российская сторона продолжает оспаривать решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом заявил глава правового департамента МИД Максим Мусихин

2026-06-25T10:15

2026-06-25T10:15

2026-06-25T10:15

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Россия не признаёт решение Совета ИКАО по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе и намерена добиваться его отмены. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.По его словам, решение, принятое ранее против России, было политически мотивированным и абсолютно не обоснованным с юридической точки зрения. "Мы, естественным образом, оспорили в международном суде, поскольку существуют возможности процедурные это сделать, по конвенции о гражданской авиации", — цитирует Мусихина РИА "Новости".В настоящее время идёт письменная процедура. В ближайшее время Россия должна подать меморандум в установленный судом срок, после чего ожидаются комментарии со стороны Нидерландов и Австралии, за которыми последует продолжительная стадия устного разбирательства.В мае 2025 года правительство Нидерландов заявило, что Совет ИКАО возложил на Россию ответственность за крушение рейса MH17. В сентябре того же года Москва обжаловала этот вердикт в Международном суде ООН в Гааге. МИД России неоднократно подтверждал непричастность страны к авиакатастрофе и предлагал провести независимое расследование, от которого организация отказалась.Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. В 2022 году суд признал троих человек виновными в уничтожении самолёта.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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