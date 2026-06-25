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Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе
Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе - 25.06.2026 Украина.ру
Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе
Российская сторона продолжает оспаривать решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом заявил глава правового департамента МИД Максим Мусихин
2026-06-25T10:15
2026-06-25T10:15
2026-06-25T10:15
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Россия не признаёт решение Совета ИКАО по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе и намерена добиваться его отмены. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.По его словам, решение, принятое ранее против России, было политически мотивированным и абсолютно не обоснованным с юридической точки зрения. "Мы, естественным образом, оспорили в международном суде, поскольку существуют возможности процедурные это сделать, по конвенции о гражданской авиации", — цитирует Мусихина РИА "Новости".В настоящее время идёт письменная процедура. В ближайшее время Россия должна подать меморандум в установленный судом срок, после чего ожидаются комментарии со стороны Нидерландов и Австралии, за которыми последует продолжительная стадия устного разбирательства.В мае 2025 года правительство Нидерландов заявило, что Совет ИКАО возложил на Россию ответственность за крушение рейса MH17. В сентябре того же года Москва обжаловала этот вердикт в Международном суде ООН в Гааге. МИД России неоднократно подтверждал непричастность страны к авиакатастрофе и предлагал провести независимое расследование, от которого организация отказалась.Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. В 2022 году суд признал троих человек виновными в уничтожении самолёта.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, дональд трамп, австралия, нидерланды, оон, malaysia airlines, украина.ру
Новости, Россия, Дональд Трамп, Австралия, Нидерланды, ООН, Malaysia Airlines, Украина.ру
Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе
Российская сторона продолжает оспаривать решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом заявил глава правового департамента МИД Максим Мусихин
Россия не признаёт решение Совета ИКАО по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе и намерена добиваться его отмены. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
По его словам, решение, принятое ранее против России, было политически мотивированным и абсолютно не обоснованным с юридической точки зрения.
"Мы, естественным образом, оспорили в международном суде, поскольку существуют возможности процедурные это сделать, по конвенции о гражданской авиации", — цитирует Мусихина РИА "Новости".
В настоящее время идёт письменная процедура. В ближайшее время Россия должна подать меморандум в установленный судом срок, после чего ожидаются комментарии со стороны Нидерландов и Австралии, за которыми последует продолжительная стадия устного разбирательства.
В мае 2025 года правительство Нидерландов заявило, что Совет ИКАО возложил на Россию ответственность за крушение рейса MH17. В сентябре того же года Москва обжаловала этот вердикт в Международном суде ООН в Гааге. МИД России неоднократно подтверждал непричастность страны к авиакатастрофе и предлагал провести независимое расследование, от которого организация отказалась.
Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. В 2022 году суд признал троих человек виновными в уничтожении самолёта.
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