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Польша хочет получить опыт Украины в БПЛА в обмен на истребители
Польша хочет получить опыт Украины в БПЛА в обмен на истребители - 25.06.2026 Украина.ру
Польша хочет получить опыт Украины в БПЛА в обмен на истребители
Отношения между Киевом и Варшавой должны строиться на взаимной солидарности и обмене военными технологиями. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с чешским коллегой Яромиром Зуной
2026-06-25T10:45
2026-06-25T10:45
2026-06-25T10:45
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киев
польша
варшава
минобороны
вооруженные силы украины
пентагон
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По словам польского министра, поддержка Украины не может быть односторонней — Варшава готова передавать Киеву истребители МиГ, но в ответ ожидает получения украинских разработок в сфере беспилотных систем.Глава оборонного ведомства отметил, что Киев, получая от союзников военную технику, обязан делиться технологиями, в которых украинская сторона достигла значительных успехов. Речь идет, в первую очередь, о боевых дронах и опыте их применения, который ВСУ наработали за время конфликта.Ранее, 18 июня, замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что члены НАТО должны увеличить поддержку киевского режима путем закупки американского оружия. Однако позиция Варшавы свидетельствует о том, что Польша не готова выступать в роли безвозмездного донора и намерена получать компенсацию в виде технологий и ноу-хау.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, польша, варшава, минобороны, вооруженные силы украины, пентагон, мир без границ
Новости, Киев, Польша, Варшава, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Мир без границ
Польша хочет получить опыт Украины в БПЛА в обмен на истребители
Отношения между Киевом и Варшавой должны строиться на взаимной солидарности и обмене военными технологиями. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с чешским коллегой Яромиром Зуной
По словам польского министра, поддержка Украины не может быть односторонней — Варшава готова передавать Киеву истребители МиГ, но в ответ ожидает получения украинских разработок в сфере беспилотных систем.
"Это должно быть не только предоставление, но и обмен тем, что, например, украинцы очень хорошо развили", — подчеркнул Косиняк-Камыш.
Глава оборонного ведомства отметил, что Киев, получая от союзников военную технику, обязан делиться технологиями, в которых украинская сторона достигла значительных успехов. Речь идет, в первую очередь, о боевых дронах и опыте их применения, который ВСУ наработали за время конфликта.
Ранее, 18 июня, замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что члены НАТО должны увеличить поддержку киевского режима путем закупки американского оружия.
Однако позиция Варшавы свидетельствует о том, что Польша не готова выступать в роли безвозмездного донора и намерена получать компенсацию в виде технологий и ноу-хау.