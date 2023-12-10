Роман Алехин объяснил, когда армия РФ уничтожит все бетонные заводы и выключит электричество на Украине
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
После заявлений Киева о переходе к обороне России нужно настроить инструмент по борьбе со строительством оборонительных сооружений ВСУ. С помощью спутниковой разведки В РФ нужно уничтожать все бетонные заводы на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Когда строилась "линия Суровикина", Украина была нахальной и не ожидала, что она станет реальной силой. Тогда киевские власти находился в расслабленном состоянии и дали возможность построить эшелонированную линию обороны, рассказал волонтер.
Армия РФ вела это строительство аккуратно, хотя сейчас из-за спутников и БПЛА сложно что-то утаить. Россия не заявляла громко о том, что это будет линия обороны, пройти которую невозможно, добавил он.
"Если заявление [президента Украины Владимира] Зеленского [о переходе к обороне] не политическое, то нам нужно настроить инструмент по борьбе со строительством линии. Каждый трактор, кран, техника, которая перевозит бетон, должна стать для нас приоритетной целью. А для этого нужны БПЛА. То есть нам нужно упереться в развитие БПЛА", - отметил Алехин.
Бетонный завод в тылу спрятать невозможно. С учетом спутников разведки Россия может их уничтожить. Для любого завода нужно электричество, и если туда полетят "Калибры", то электричество на Украине быстро закончится, резюмировал собеседник Украина.ру.
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8 декабря, 06:29Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на югеУкраина еще может компенсировать потери. Но она не может сформировать наступательный потенциал, чтобы весной попробовать еще раз. У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более что мы наступаем на всем фронте, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев