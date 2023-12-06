https://ukraina.ru/20231206/1051794207.html

Роман Алёхин: Россия в Артемовске научилась воевать по Клаузевицу, чтобы довести ВСУ до "голода"

Роман Алёхин: Россия в Артемовске научилась воевать по Клаузевицу, чтобы довести ВСУ до "голода" - 06.12.2023 Украина.ру

Роман Алёхин: Россия в Артемовске научилась воевать по Клаузевицу, чтобы довести ВСУ до "голода"

Украина сделала ошибку, когда понадеялась на быстрый удар и вложила в него все силы. Но Россия к тому времени уже поняла стиль современной войны, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-06T15:50

2023-12-06T15:50

2023-12-06T16:06

интервью

россия

всу

артемовск

рустем умеров

бпла

марьинка

"калибр"

владимир зеленский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руМинистр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны ВС РФ, а у украинского командования есть план действий на 2024 год.- Роман, это заявление сделано для того, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию на фоне конфликта вокруг главкома Залужного, которого ранее обвинили в отсутствии военного планирования, или ВСУ действительно готовят сюрприз для нашей армии?- Все сюрпризы для нас уже были. У них было контрнаступление, которое выдохлось. Теперь им нужно хотя бы чуть-чуть погасить сопротивление при мобилизации. У Сунь Цзы есть изречение: если ты слаб, прояви силу. Если власти делают такие победные реляции, то значит дела у армии плохи. Сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои, в которых армия России наступает. Если бы все было хорошо, женщин на фронт бы не забирали.- С фронта поступают сообщения о том, что наши части продвигаются в районе Артемовска. А артиллерия противника практически молчит. Означает ли это, что в ВСУ наступил снарядный голод?- Украина сделала ошибку, когда понадеялась на быстрый удар и вложила в него все силы. Россия уже поняла стиль войны к этому времени и то, что санкции не работают. А общество приняло СВО и больше людей требуют уже безоговорочной капитуляции, чем год назад, когда были готовы на мирные переговоры. Сейчас российское общество требует войны до победы. У нас нет рисков от длительности конфликтов, а наоборот длительность конфликта помогает настроить нашу оборонную промышленность. Судя по ежеквартальным отчетам, мы наращиваем производство не только традиционных, но инновационных вооружений. А это и рабочие места, и налоговые отчисления.Минобороны сегодня играет в непростую войну. Да, у нас есть претензии, но больше к среднему звену командного состава, есть еще случаи лобовых штурмов. Но наши ВКС работают очень аккуратно. Мы давно не слышали о ракетных ударах, а значит мы к чему-то готовимся. Война стала более умной, и время работает на нас.Бойцы, которые находятся на фронте в районе Клещеевки, ране рассказывали, что в час бывает д 400 прилетов. Тогда ВСУ пытались продавить нашу оборону, у них это не получилось и сейчас для них наступил снарядный голод. И сегодняшнее заявление главы Минобороны ФРГ Писториуса о том, что Германия не имеет союзнических обязательство говорит о том, что Берлин будет оказывать только благотворительную помощь.- На днях появились сообщения о том, что наши войска заняли многострадальную Марьинку. Потом выяснилось, что ВСУ все еще удерживают какие-то строения на окраине города. Продвижение наших частей на этом участке тоже объясняются снарядным голодом ВСУ или мы смогли усовершенствовать тактику штурмовых действий?- Тот же Сунь Цзы говорил, что армия может создать свою непобедимость, а победа всегда кроется в противнике. То есть победить можно, когда противник ослабеет, или мы нащупаем у него брешь. Но фронт огромный, и на каждом из его участков есть свой замысел, своя тактика. Под Бахмутом наша тактика строилась по заветам Клаузевица ("Полную победу обеспечивает только уничтожение сил противника – ред.). То есть первый этап – максимально перемолоть силы противника. В Бахмуте мы занимались именно этим.Марьинка- это информационно-топовый ресурс. Если мы вернем Марьинку в России, это будет хорошим информационным поводом, потому что все переживают за такие раскрученные распиаренные мест, а для противника это будет минус.Возможно, этим и пользуются, оставив врагу часть Марьинки, чтобы ВСУ стягивали дополнительные силы на маленький клочок земли, который простреливается со всех сторон. Возможно, это тактика перемалывания сил противника на конкретном небольшом участке.- Недавно военно-политическое руководство Украины в лице Зеленского, а еще раньше командующего объединенными силами ВСУ Наева заявило о переходе к обороне. По словам президента Украины. Для этого хватит мин и бетона. Удастся ли противнику выстроить линии обороны и на каких участках они станут это делать - в Донбассе на дуге Константиновка-Славянск- Краматорск или на юге - между Николаевом и Одессой?- Линия Суровикина строилась, когда Украина была нахальной и находилась в расслабленном состоянии. И они нам дали ее построить. Они не ожидали, что это реальная сила. Мы вели строительство аккуратно, хотя сейчас из-за спутников и коптеров не утаишь ничего. Но громко мы не заявляли, что это будет сверхлиния, пройти которую невозможно.Если заявление Зеленского не политическое, то нам нужно настроить инструмент по борьбе со строительством линии. Каждый трактор, кран, техника, которая перевозит бетон, должна стать для нас приоритетной целью. А для этого нужны БПЛА. То есть нам нужно упереться в развитие БПЛА. Операторы дронов должны получить приказ, что каждая бетономешалка – приоритетная цель. И бетонный завод в тылу не спрячешь. С учетом спутников разведки мы можем уничтожить все бетонные заводы. И для любого завода нужно электричество, а если вскоре полетят "Калибры" и другие изделия, то электричество на Украине закончится.

https://ukraina.ru/20231117/1051081628.html

https://ukraina.ru/20231204/1051728428.html

https://ukraina.ru/20231206/1051788290.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, всу, артемовск, рустем умеров, бпла, марьинка, "калибр", владимир зеленский