https://ukraina.ru/20231209/1051883051.html

Европа, встречай украинцев! "Приедем на танках и с салом!"

Европа, встречай украинцев! "Приедем на танках и с салом!" - 09.12.2023 Украина.ру

Европа, встречай украинцев! "Приедем на танках и с салом!"

Так заявил украинский политолог Юрий Романенко. Он не сам так собирается отправляться в Европу, он предложил эту "рабочую схему" Владимиру Зеленскому. Шантажируй их, Владимир! Объясни этим европейцам, что почём.

2023-12-09T16:10

2023-12-09T16:10

2023-12-09T16:11

эксклюзив

сша

украина

ес

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Вот такая истеричная реакция у довольно известного киевского политолога на сообщение о том, что США и Европа не собираются давать денег Украине.Разворачиваем танки, и в Европу!Странное сочетание, конечно. Танки - это угроза? Тогда зачем сало? Как символ дружбы? Или украинцы его сами будут есть?Или они поедут на танках, в которых будет перевозить сало на продажу, как товар?Или будут питаться салом и угрожать европейцам, сидя на танках и поедая сало (скорее всего, так это представляет Романенко).Президент США и его угрозыИ как раз удачно получилось! Президент США Байден буквально сразу после заявления Романенко выступил с речью: дайте денег Украине, иначе русские нападут на какую-нибудь страну НАТО в Европе, и что тогда? Америка должна будет вступить в бой.Это пропагандистская уловка, конечно. Президент США делает вид, что пребывает в фантазиях насчёт "угроз" русских. Однако у него хотя бы есть ясная и понятная цель: выбить денег из Конгресса и повлиять на общественное мнение.Но зачем искать "опасных русских", Джозеф? Ваши любимые украинцы уже собрались. Уже на танках, которые вы же им и дали, разворачиваются и едут в Европу.Ах да, вы же не дали."Абрамсы" штатовские где-то по дороге потерялись, не доехали, их обменяли на "Леопарды", они сгинули во время транспортировки, там много запутанных версий, но "Абрамсов" почему-то нет на Украине.Так что, скорее всего, украинская армия собирается ехать в Европу на европейских же танках.На "Леопардах"? Вот это поворот! Новый! Как пел когда-то давно нынешний иноагент Макаревич Андрей.Дивизии беженцевА в Европе тоже, как чувствовали. Немецкие политики предлагают собрать из украинских беженцев несколько дивизий (говорят, десять), и отправить их на фронт.И как же Романенко кстати и удачно пошутил! Или это всё-таки была угроза?Тогда европейцам надо как можно быстрее уже формировать дивизии из беженцев. Раз их украинские "коллеги" собираются им сало на танках подвезти.И Романенко ещё пошутил: нам всегда дадут 20-30 миллиардов. Расслабьтесь, украинцы!Дадут, наверное. Но расслабляться уже никак не получится."Сдаём левый берег!"Тот же Романенко в совместной передаче с Натальей Мосейчук и Юрием Ехануровым (помните такого? Бывший министр обороны и премьер-министр Украины, теперь преподаватель и общественный деятель на Украине) предлагает: перевезти заводы с Восточной Украины на Западную, и миллионы людей, "схидняков", как их называют на Украине, перевезти туда же.Построить им домики, чтобы было куда переезжать. И всё! Деньги? Запросто. Их каким-то образом дадут украинские банки. Это вообще не проблема, говорит Романенко. Всё очень легко и просто.Домики построили. Заводы перевезли. Разместить заводы надо на территории Польши, оградить заводы колючей проволокой, чтобы в Польшу не сбежало благодарное население Востока Украины, которое по воле и мановению руки Романенко переместилось в "домики на Западной". И всё! Проблема решена.Заводы гудят, производят боеприпасы, народ радостно работает на этих заводах. Из чего? Как? Кто там будет и сможет работать? Это политолога не интересует.Романенко, наверное, не знает демографии и статистики профессий населения сейчас на Украине. Сталеваров там немного. Пенсионеров, женщин, детей, непригодных к службе (и к работе на заводах) мужчин - намного больше.А из армии, кстати, Романенко предложил сделать ЧВК, чтобы воевать везде и со всеми. В Африке за интересы европейских стран, против Китая за тех же хозяев...Но наверное, надо остановиться. Придумать можно много чего. И Романенко, честно говоря, даже не самый яркий политический фантазёр на Украине. Там у высшего руководства много было ещё более фантастических идей. Типа "контрнаступа" и "Россия скоро падёт".Вопрос в том, почему это всё именно сейчас выпустили на широкую публику? Если об этом говорит Коломойский (к пулу которого принадлежит и Мосейчук, как пропагандист, а возможно, и Романенко как "политолог), это уже определенная тенденция. Паника, переходим к обороне!Из всех этих рассказов про танки на Европу, про эвакуацию всей Восточной Украины, про ЧВК, в которое превратят ВСУ, можно сделать один вывод: паника лишает разума.Как в принципе можно эвакуировать сталелитейные заводы, тяжёлую промышленность, военные танковые заводы (если они ещё остались), да даже один Харьковский тракторный завод, например, - как ?Это в принципе тяжелейшая задача. А тем более в условиях нехватки денег, ресурсов и самое главное - отсутствия надежд и энтузиазма у населения.С энтузиазмом всё хуже, надежд на победу в украинском обществе уже нет."Переходим к обороне!" - сказал уже и Зеленский, который до последнего настаивал на продолжении наступления.Об эвакуации заводов и миллионов людей надо было думать год назад, например. И то это была бы крайне трудно решаемая или вообще не решаемая задача.Но год назад об этом нельзя было и слова сказать. Президент воинственно размахивал кулачками, Ольга Шарий писала "скорей бы уже в... али" (Ольга Шарий здесь - как коллективное имя укроблогеров). Все ждали одного. "Скорее бы победа!"Даже мысли о провале "контрнаступа" не было. Чудо-оружие получили, миллиарды получили... Казалось бы, что могло пойти не так? Коллективная фантазия была покруче, чем у политологов на Украине сегодня.Конечно, ни о какой эвакуации заводов речи быть не могло.А сегодня говорить об этом просто бессмысленно.Какие-то уже начались "разговоры в бункере у Гитлера".Паника растёт. Все в растерянности.Что делать? Вывозить заводы с Востока? Или ехать на танках в Европу? Или и то, и другое вместе?Сложный выбор.Нам все должныИ все же, при всей смехотворности идей Романенко и иже с ним, есть , да, есть в этом и некое зерно истины. Украинцы, так уж получилось, все тридцать с лишним лет независимости строили свое государство, как государство, враждебное России. Нет других ресурсов - газа, нефти, редкоземельных металлов, надо продать то, что будет пользоваться спросом на Западе. А на Западе спросом пользуется русофобия, вот ее и нужно культивировать как экспортный продукт.Так или примерно так решили власти и действовали все без исключения президенты Украины. Отсюда и книга Кучмы "Украина - не Россия". Громкий и вполне внятный заголовок, обнажающий идею.А отсюда и небольшой шаг к следующему посылу. Раз мы продаем на Запад русофобию как продукт, значит за нее нужно получить хорошие деньги. Платите нам и мы будем унижать Россию, платите нам, и мы будем воевать с Россией. Именно это - корень мировоззрения украинской власти. Получать деньги не за труд, не за производство, а за русофобию.А если не платят, мы приедем к вам на ваших танках с нашим салом.И, что интересно, Романенко не так уж далек от того, что говорит и сама власть. Зеленский уже намекал Западу, что в странах ЕС много беженцев, которые могут поднять бунты и устроить майданы в этих странах, если они не будут адекватно (с точки зрения Зеленского) отвечать на запросы украинской власти.Такая вот пятая колонна в ЕС. С салом, но пока без танков. Но то ли еще будет.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, ес