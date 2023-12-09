https://ukraina.ru/20231209/1051875317.html

Украина проследит за "нейтральностью" России на Олимпиаде – глава НОК

Украина проследит за "нейтральностью" России на Олимпиаде – глава НОК - 09.12.2023 Украина.ру

Украина проследит за "нейтральностью" России на Олимпиаде – глава НОК

Глава национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сторона будет следить за выполнением российскими и белорусскими спортсменами условий допуска в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба НОК

2023-12-09T06:30

2023-12-09T06:30

2023-12-09T06:30

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Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев."Почти год совместно со странами-партнёрами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, несмотря на многочисленные жертвы среди военных и гражданского населения, разрушение инфраструктуры и оккупированные территории, наш голос не был услышан. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу, но борьба будет продолжена. Мы будем пристально следить за соблюдением "условий нейтральности" российских и белорусских атлетов, уведомлять МОК и международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом", - говорится в заявлении Гутцайта.В марте исполком МОК рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.Напомним, что о неизменности позиции своей организации, запрещающей российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде, 8 декабря заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

https://ukraina.ru/20231208/1051869754.html

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новости, украина, олимпийские игры, россия, антироссийские санкции, мок