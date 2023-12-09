Украина проследит за "нейтральностью" России на Олимпиаде – глава НОК - 09.12.2023 Украина.ру
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Украина проследит за "нейтральностью" России на Олимпиаде – глава НОК
Украина проследит за "нейтральностью" России на Олимпиаде – глава НОК - 09.12.2023 Украина.ру
Украина проследит за "нейтральностью" России на Олимпиаде – глава НОК
Глава национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сторона будет следить за выполнением российскими и белорусскими спортсменами условий допуска в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба НОК
2023-12-09T06:30
2023-12-09T06:30
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украина
олимпийские игры
россия
антироссийские санкции
мок
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Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев."Почти год совместно со странами-партнёрами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, несмотря на многочисленные жертвы среди военных и гражданского населения, разрушение инфраструктуры и оккупированные территории, наш голос не был услышан. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу, но борьба будет продолжена. Мы будем пристально следить за соблюдением "условий нейтральности" российских и белорусских атлетов, уведомлять МОК и международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом", - говорится в заявлении Гутцайта.В марте исполком МОК рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.Напомним, что о неизменности позиции своей организации, запрещающей российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде, 8 декабря заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
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новости, украина, олимпийские игры, россия, антироссийские санкции, мок
Новости, Украина, Олимпийские игры, Россия, антироссийские санкции, МОК

Украина проследит за "нейтральностью" России на Олимпиаде – глава НОК

06:30 09.12.2023
 
© Facebook Вадима ГутцайтаВадим Гутцайт
Вадим Гутцайт
© Facebook Вадима Гутцайта
Читать в
Глава национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сторона будет следить за выполнением российскими и белорусскими спортсменами условий допуска в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба НОК
Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев.
"Почти год совместно со странами-партнёрами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, несмотря на многочисленные жертвы среди военных и гражданского населения, разрушение инфраструктуры и оккупированные территории, наш голос не был услышан. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу, но борьба будет продолжена. Мы будем пристально следить за соблюдением "условий нейтральности" российских и белорусских атлетов, уведомлять МОК и международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом", - говорится в заявлении Гутцайта.
В марте исполком МОК рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.
Напомним, что о неизменности позиции своей организации, запрещающей российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде, 8 декабря заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
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Вчера, 20:09
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначноМеждународный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте спортивной организации
 
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