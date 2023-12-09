https://ukraina.ru/20231209/1051870998.html

Александр Полищук: У России есть "Жуков", который быстро и дешево выбьет ВСУ с "Никопольского плацдарма"

Александр Полищук: У России есть "Жуков", который быстро и дешево выбьет ВСУ с "Никопольского плацдарма" - 09.12.2023 Украина.ру

Александр Полищук: У России есть "Жуков", который быстро и дешево выбьет ВСУ с "Никопольского плацдарма"

Наша армия использует тактику ползучего наступления. Постоянная локтевая связь и действия штурмовых отрядов при поддержке дронов и артиллерии. Никаких глубоких прорывов. Никаких резких движений. И постоянное поражение ВСУ огнем.

2023-12-09T12:15

2023-12-09T12:15

2023-12-09T12:15

интервью

всу

россия

сво

великая отечественная война

дроны

беспилотники

артиллерия

маршал жуков

адольф гитлер

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Противник технически слабее нас. И он вынужден воевать людьми. Поэтому безвозвратные потери ВСУ на порядок выше наших. Тактика наших генералов правильная. Так победим, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр ПолищукОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее украинские власти официально заявили о переходе к стратегической обороне в конфликте с Россией. Согласно военной теории, основное преимущество оборонительной тактики состоит в том, что вы можете небольшими силами истощать потенциал противника. Основное же преимущество наступательной тактики состоит в том, что вы владеете инициативой и можете выбирать направления главного удара.- Александр, учитывая текущую обстановку в зоне СВО, какой подход нам выгоднее?- Если ВСУ действительно перейдут к стратегической обороне, то сейчас нам это будет выгодно.Да, сейчас линия фронта не меняется. Но она не меняется именно потому, что противник останавливает наше продвижение за счет постоянных контрударов на Запорожье и под Артемовском. Российская армия была вынуждена закрепляться на удобных позициях и перемалывать атакующие украинские части.Оборона выгодна только тогда, когда на твоей оборонительной линии достаточно артиллерии, минных полей и бронегрупп, способных нанести контрудар в том случае, если противник прорвется. А с технической составляющей у ВСУ сейчас большие проблемы. У них недостаточно танков и артиллерии.Да, они могут заминировать местность и посадить пехоту в окопы. Но смогут ли они отразить наши контрудары в случае прорыва линии фронта?Напомню, что еще в декабре 2022 года Минобороны РФ заявило, что мы формируем пять артиллерийских дивизий прорыва. Если мы их сосредоточим на конкретном участке, то будет так, как говорил маршал Москаленко: "При наличии 200 орудий на километр фронта не спрашивают о противнике. Спрашивают о достигнутых рубежах".Повторюсь, если ты садишься в оборону, ты теряешь инициативу. Наступающая сторона. Может выбирать направления удара. Если мы выберем такое направление, что дивизии прорыва размягчат украинскую оборону и туда зайдут наши бронегруппы, то наша атакующая группировка окажется во фланге и в тылу обороняющегося противника. Я не знаю, смогут ли ВСУ купировать этот прорыв.Кстати, почему во время Великой Отечественной войны оборона на некоторых участках была выгодна Вермахту? Это вопрос артиллерии. Советские орудия были на тракторах. У нас было мало артиллерийских тягачей. Для смены позиции требовалось очень много времени. И дальность стрельбы орудий составляла всего 10-15 километров. Когда пехота выходит за пределы стрельбы артиллерии, артиллерия должна сняться с позиции и переехать на новое место. Все это было очень медленно.А немецкая артиллерия в основном была моторизованной. Особенно крупнокалиберная артиллерия корпусного и армейского подчинения. Множество быстрых артиллерийских тягачей (они стоили примерно как легкий танк) позволяли гитлеровцам со скоростью 50-60 километров в час быстро менять позицию. И когда наша артиллерия меняла позицию, наша пехота оставалась беспомощной.- У нас сейчас нет проблемы низкой мобильности нашей артиллерии?- Нет.Артиллерийские тягачи у нас есть. Вопрос не в низкой мобильности. Вопрос в уязвимости орудия на стационарной позиции. С самоходкой таких проблем нет. А что касается контрбатарейной борьбы, то если мы где-то уступаем ВСУ в дальнобойности артиллерии, то у нас есть "Ланцеты". У нас есть противоядие в виде длинной руки противника – еще более длинная рука. "Ланцеты" уже на тыловые аэродромы залетают.Повторюсь, ВСУ не спасет дальность их стрельбы на 5-10 километров по сравнению с нашими орудиями. Во-первых, их не так много. Во-вторых, у нас есть "Ланцеты".- Не получится ли так, что пока мы будем формировать эти дивизии прорыва, ВСУ смогут построить оборонительные линии где-то за Донбассом, скажем, в Павлограде?- Такой риск есть. Но пока мы решаем насущные задачи.ВСУ от контратакующих действий пока не отказались. Это видно по событиям в Авдеевке и на левобережье Днепра под Херсоном. Мы видим, насколько эффективна тактика генерала Теплинского по борьбе с десантами противника. А в Авдеевке мы используем тактику полуохватов, которая гораздо выгоднее окружений времен Великой Отечественной или уличных боев в Артемовске.ВСУ не могут бросить позицию, потому что она не отрезана. Он вынужден подбрасывать подкрепления по дорогам, которые находятся под нашим постоянным артиллерийским огнем. Противник несет потери еще до того, как вступил в бой.Наша армия использует тактику ползучего наступления. Постоянная локтевая связь и действия штурмовых отрядов при поддержке дронов и артиллерии. Никаких глубоких прорывов. Никаких резких движений. И постоянное поражение ВСУ огнем.Мы за Materialschlacht. За войну технических средств. Никакого лишнего использования живой силы и бессмысленной гибели наших бойцов.Противник технически слабее нас. И он вынужден воевать людьми. Поэтому безвозвратные потери ВСУ на порядок выше наших. Тактика наших генералов правильная. Так победим.- Насчет технической оснащенности противника была информация, что как раз под Херсоном им передали 17 тысяч FPV-дронов.- Почему мы считаем FPV-дроны Вундерваффе? Потому что на видео в телеграм-каналах мы видим только эффективное использование таких беспилотников. Мы же не знаем, сколько из них потерялись, промазали или заглушились РЭБом.И потом, сколько бы у ВСУ ни было FPV-дронов, им все равно нужно высадить десант. Десант не может наступать при поддержке дронов. Ему нужны танки и бронемашины. Иначе он вперед не пройдет.Для чего нужен FPV-дрон? Чтобы выбить огневую точку на дистанции. Вы можете ее выбить. Но это не значит, что на утро там не появится новая огневая точка. Чтобы она не появилась, территорию надо захватить и удержать. А это можно сделать только с помощью живой силы и бронетехники под прикрытием артиллерии.Да, 17 тысяч дронов – это плохо. Мы понесем потери. Но мы выработаем против них противоядие, подтянув свои технические средства. У нас такого добра тоже очень много.Вообще опасен не сам FPV-дрон, а его оператор, который им управляет. Мы этих людей выявим и уничтожим.Военная работа идет постоянно. И говорить о том, что если куда-то перебросили 100-200 стволов артиллерии или 17 тысяч дронов, то там будет ад, было бы неверно.- Вы сказали о видео из телеграм-каналов. Получается, что нам тоже не следует надеяться на "Ланцеты" и на то, что если у нас будет больше FPV-дронов, то мы ВСУ математически перестреляем.- Я имею в виду, что армия воюет и побеждает как система. Не бывает армий, которые состоят только из пехоты и "Ланцетов". Талант полководца как раз и состоит в том, чтобы использовать все, что дает ему военная промышленность, таким образом, чтобы нанести максимальный урон врагу и понести меньшие потери.Украина думала, что русские будут трястись от одного только названия "Леопард". Ну и что? До апреля 1944 года у нас не было ничего, равного немецкому танку "Тигр". Но мы освободили Украину с обычными Т-34. Так что надо и сейчас продолжать нашу обычную комплексную работу.- Вы сказали, что нам сейчас тоже нужно 200 орудий на километр фронта. Есть мнение, что именно столько стволов нам не надо, потому что их легко вычислят вражеские беспилотники и высокоточка. Как мы с этим будем справляться?- Артиллерия всегда работает по принципу "быстро, дешево и много". Один снаряд дешевле любого дрона. Святой чугуний до сих пор много чего решает на поле боя. Если вы можете перепахать лесопосадку 200 стволами артиллерии, то никто не будет страдать фигней, выцеливая из FPV-дрона конкретный блиндаж. Если у нас есть возможность навестись и нанести огневое поражение, мы там все снесем.Никакие дроны артиллерию не заменят. Если вы сможете засыпать противника снарядами так, чтобы он голову не поднял, то все у вас получится. И формирование пяти артиллерийских дивизий прорыва – это очень правильный ход.Если вы быстро развернете на определенной позиции 100 стволов артиллерии, быстро нанесете огневое поражение и все это добьете FPV-дронами, а потом захватите ее бронегруппами или штурмовыми отрядами, это прекрасно. А наш тыл и ВПК дает армии такую возможность.- То есть противник в любом случае не успеет точечно уничтожить все наши 200 орудий?- Нет, конечно.Снаряду не нужен ГЛОНАСС и радиосигнал. Ему нужна дедовская наводка. Есть квадрат – квадрат обработали. А FPV-дрон зависит от сигнала, от подавления и от связи. Это сложное техническое устройство. И если противник может подавлять ваши дроны, ничего у вас не получится. А снаряд вы не заглушите. Он как летел, так и летит по баллистической траектории.- Вернемся к теме обороны ВСУ. Вы в прошлом интервью рассказывали про немецкого генерала Шернера, который одной танковой дивизией удерживал Никопольский плацдарм. Может ли противник провернуть нечто подобное сейчас?- С 15 ноября 1943 года командиром 40-го танкового корпуса вместо генерала Хейнрици стал генерал Шернер. Для него была сформирована группа, которая сидела на Никопольском плацдарме, потому что немцам важно было удержать контроль над марганцевыми рудами. Как он оборонялся?На определенном этапе у него была 24-я танковая дивизия. Ее бронегруппы позволяли ему купировать угрозы с нашей стороны. Ему не нужно было большого скопления танковых войск, чтобы удержать плацдарм. И немцы его долго держали с ноября по февраль. Пока не началась Никопольско-Криворожская наступательная операция.Гитлеровцы прикрывали свои оборонительные порядки дальнобойной крупнокалиберной артиллерией. Вермахт делал ставку на гаубицы (105 и 155мм). И у противника была возможность контратаковать бронетанковыми группами. Благодаря этому Никопольский плацдарм был для нас занозой, которую очень долго не могли сковырнуть. Но мы этот вопрос решили.Еще раз. Когда ты садишься в оборону, ты теряешь инициативу. Не пробили тебя здесь – пробьют в другом месте. У нас для этого инструменты есть. Мы их накапливаем и развиваем.- То есть теоретически ВСУ этот маневр повторить могут, но мы с ним справимся.- Повторюсь, если ВСУ откажутся от тактики постоянных контрударов, то для нас это будет очень хорошо. Мы сможем спокойно перебрасывать свои войска и накапливать ударные группировки, не пытаясь переломить противника в их контратаках, тратя на это драгоценные людские, бронетанковые и артиллерийские ресурсы, а сосредоточив их в том месте, где нам это удобно.Давайте вспомним 1941 год. Историки обвиняют наших генералов, что они бросали войска в неподготовленные контратаки, пытаясь остановить немцев. Но мы именно за счет этого немцев и остановили. Мы дотянули время до осенней распутицы. Да, эти контрудары были с большими потерями. Но это сработало.Тактика вермахта, которая на любой выпад противника отвечает своим контрударом, приводит к тому, что противник останавливается. Но если у ВСУ не хватит технических ресурсов для таких постоянных контрударов, то их оборона закончится плохо.- По самым оптимистичным прогнозам, сил у противника не останется к лету 2024 года.- Не хочу я давать никаких прогнозов.Сейчас немцы вдруг вспомнили, что в Германию сбежали 600 тысяч украинцев призывного возраста, и надо их вернуть на фронт. Если их депортируют, это будет немотивированное пополнение для Украины. Но это люди с оружием, с которыми все равно придется считаться. И для устранения угроз с их стороны потребуется какое-то время.Тем не менее, какая-то безысходность в Киеве чувствуется.Чем отличается ситуация на Украине от ситуации в нацистской Германии? Только тем, что в Германии не было жесткого конфликта между Кейтелем и Гитлером. А у Залужного и Зеленского конфронтация есть.- А как же заговор генералов против Гитлера?- Это был заговор генералов тыловых частей. Те, кто попытался устроить переворот, не имели к передовой никакого отношения.Мы же помним, что никакой антигерманской коалиции тогда не было. Была антигитлеровская коалиция. Именно Гитлер был фактором, который объединил СССР, Великобританию и США. Если бы Гитлера убрали, у этой коалиции не было бы цели. А почему англосаксы были против Гитлера? Потому что он пытался перекроить финансовую систему мира и замкнуть ее на Германию. Поэтому они и воевали до победного конца.Если бы Гитлера снесли в ходе операции "Валькирия", то можно было бы снова заговорить об угрозе большевистской чумы. Даже Сталину гибель Гитлера была невыгодна.А в случае с Украиной ситуация другая. Кто-то из западных элит поддерживает Залужного, кто-то из западных элит поддерживает Зеленского. Это просто склока. Это нечто такое, что могло произойти в Германии в 1938 году. Первый заговор против Гитлера планировался еще в 1938 году. Просто после Чехословакии все решили, что Гитлер фартовый парень, за которым надо идти дальше.А у Зеленского одни поражения, в которых он не особенно и виноват. Потому что у него есть военные, которые вместе с НАТО планировали все эти операции. Возможно, НАТО бездарно спланировал "контрнаступ", потому что ВСУ наврали им про свои успехи под Харьковом и Херсоном. Но крайним оказался Зеленский. Хотя явно не по его указке "Леопарды" заехали на минные поля. Это ответственность Залужного и других генералов.Кстати, позиция Гитлера иногда приводила к тому, что вермахт избегал поражений. Если бы немецкие генералы воевали по науке, то в случае с нашим контрударом под Москвой в 1941 году им надо было отступать и отступать. Многие их группировки оказывались в полуокружении. Но Гитлер приказал стоять насмерть. Эти полуокруженные группировки хорошо снабжались, к ним прорывались другие ударные группировки, фронт выравнивался и катастрофы не случалось.То же самое касается Зеленского. Он дает своим генералам все. Но, оказывается, на Украине есть гениальный Залужный, которому якобы не дали нормально воевать.Повторюсь, если сейчас ВСУ перейдут к обороне, для нас это будет выгодно. Если они не смогут наносить контрудары, то им придется сидеть и ждать, пока в них прилетит или пока их обойдут.- В начале СВО один немецкий журналист сказал, что у России есть все для победы, кроме нового Жукова. Он нам не нужен? Или он у нас все же появился?- Сейчас совершенно разные ситуации.В СВО нам не надо заниматься освобождением-освобождением Украины. Да, мы стремимся выйти к административным границам Донбасса. Да, у нас есть планы на Одессу. Но нам не надо бежать бегом, чтобы решить этот вопрос.А Жукову приходилось действовать в условиях разгрома, который допустило советское военно-политическое руководство. РККА образца 1941 года погибла в 1941 году вместе с танками, пушками и самолетами. При планировании операций ему приходилось учитывать, что у него недостаточно техники и обученного личного состава.Кроме того, Сталин постоянно вмешивался в военные действия. Путин в военные действия не лезет. Он доверяет профессионалам. А Сталин придумал наступление 1942 года после битвы за Москву. Мол, противник сломлен. Мы перешли в наступление от Балтийского до Черного моря, которое закончилось гибелью Крымского фронта, захватом Севастополя немцами, разгромом Южного и Юго-Западного фронтов в харьковском котле, и идеальными условиями, чтобы немцы начали операцию "Блау". Жуков был против этого.Сын Манштейна в одном из своих интервью сказал: "Мой отец считал, что если бы Жукову хватило политической воли, война бы закончилась в 1943 году". И я как историк, анализировавший, что тогда происходило, могу с ним согласиться. Если бы у Жукова получилась операция "Полярная Звезда" в районе Демянска, то 400 советских танков вышли бы в тыл группе армий "Север". Мы бы после разгрома "Севера" вышли бы во фланг группе армий "Север" и группе армий "Юг". И не было бы никакой Курской дуги и кровавого форсирования Днепра. Противник бы посыпался.Идея у него была замечательная. Нужно было лишь пробить 8 километров Рамушевского коридора, который не пробил Тимошенко. Двухэтапный план операции "Полярная звезда" рухнул.Жуков был грамотный человек, который хорошо занимался разведкой. Когда он воевал подо Ржевом в операции "Марс", то это считается его главным поражением. Ничего подобного. У Жукова было на тот момент пять ударных соединений, а немцы против него бросили 11.Жуков понял, что против него перебросили все танковые части группы армии "Север". И то, что в сентябре 1942 года в Синявинской операции не получилось у Мерецкова (его остановила приехавшая из Крыма 12-я танковая дивизия), получилось у Жукова в "Искре" в январе 1943 года. Потому что "Север" остался без танков (они все были подо Ржевом). Жуков быстро провел операцию и пробил блокаду Ленинграда.Жуков – это живой ум. Но он действовал в других условиях.Мы могли бы рассуждать, нужен нам Жуков в СВО или нет, если бы весной 1941 года советское руководство решило нанести по немцам превентивный удар, когда они завязли на Балканах. Жуков как командующий генеральным штабом поднимал этот вопрос. Если бы ему разрешили провести такой удар, результаты этого удара можно было бы сравнивать с ходом СВО. В 1941 году он бы наступал не в условиях разгромленной страны с армией новобранцев, а с вышколенным кадровым составом РККА.Есть еще одна деталь. Жукову не дали нормально довести ситуацию летом 1943 года со срезанием Орловской дуги и дальнейшим броском на Смоленск и на Витебск. Эта операция была под его кураторством. Но его сняли, потому что Василевский не справился под Прохоровкой, и направили решать вопросы на фронте Конева и Ватутина. Западное направление надолго осталось бесхозным.Так что без Жукова наши потери в Великой Отечественной войне нам было бы тяжелее.- А лично Жуков мог бы командовать Объединенной группировкой СВО?- Он бы справился. Он очень хорошо относился к техническим новинкам. Ему бы очень понравились беспилотники, "Ланцеты" и FPV-дроны. Он бы их правильно использовал.С другой стороны, очень плохо, когда война держится только на одном человеке. Лучше иметь подготовленный профессиональный командный состав из полковников и генералов, которые при любом форс-мажоре могли бы заменить друг друга и коллективным разумом могли бы принять правильное решение. И сейчас у нас это есть.Телеграм-каналы насчитали, что в СВО погибло около 20 наших генералов. Но войска идут. Это говорит о том, что система работает. Незаменимых людей нет. И это хорошо. Лучше иметь много крепких профессионалов, чем одного гения.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, великая отечественная война, дроны, беспилотники, артиллерия, маршал жуков, адольф гитлер, владимир зеленский, валерий залужный, танки