https://ukraina.ru/20231208/1051866965.html

"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ

"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ - 08.12.2023 Украина.ру

"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ

Мировой новостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Владимира Путина баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом Песков заявил 8 декабря телеканалу Россия 24.

2023-12-08T17:41

2023-12-08T17:41

2023-12-08T17:41

новости

дмитрий песков

владимир путин

президентские выборы

россия

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"Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика. Эти процессы начались, они необратимы", - рассказал Песков.Он подчеркнул, что Россия играет очень важную роль и что она открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы."Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", - заявил Дмитрий Песков.Как сообщало издание Украина.ру, президент Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря в неформальном разговоре с участником спецоперации, героем Донецкой Народной Республики Артемом Жогой.

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новости, дмитрий песков, владимир путин, президентские выборы, россия