"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ - 08.12.2023 Украина.ру
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"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ
"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ - 08.12.2023 Украина.ру
"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ
Мировой новостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Владимира Путина баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом Песков заявил 8 декабря телеканалу Россия 24.
2023-12-08T17:41
2023-12-08T17:41
новости
дмитрий песков
владимир путин
президентские выборы
россия
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"Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика. Эти процессы начались, они необратимы", - рассказал Песков.Он подчеркнул, что Россия играет очень важную роль и что она открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы."Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", - заявил Дмитрий Песков.Как сообщало издание Украина.ру, президент Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря в неформальном разговоре с участником спецоперации, героем Донецкой Народной Республики Артемом Жогой.
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новости, дмитрий песков, владимир путин, президентские выборы, россия
Новости, Дмитрий Песков, Владимир Путин, президентские выборы, Россия

"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ

17:41 08.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Мировой новостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Владимира Путина баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом Песков заявил 8 декабря телеканалу Россия 24.
"Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика. Эти процессы начались, они необратимы", - рассказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия играет очень важную роль и что она открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы.
"Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", - заявил Дмитрий Песков.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря в неформальном разговоре с участником спецоперации, героем Донецкой Народной Республики Артемом Жогой.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
16:35
Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от ПутинаУчастник спецоперации, герой Донецкой Народной Республики Артём Жога пообещал передать военнослужащим привет и теплые слова поддержки от президента, сообщили 8 декабря журналисты РИА Новости
 
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