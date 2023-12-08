https://ukraina.ru/20231208/1051866965.html
"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ
"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ - 08.12.2023 Украина.ру
"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ
Мировой новостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Владимира Путина баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом Песков заявил 8 декабря телеканалу Россия 24.
2023-12-08T17:41
2023-12-08T17:41
2023-12-08T17:41
новости
дмитрий песков
владимир путин
президентские выборы
россия
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"Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика. Эти процессы начались, они необратимы", - рассказал Песков.Он подчеркнул, что Россия играет очень важную роль и что она открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы."Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", - заявил Дмитрий Песков.Как сообщало издание Украина.ру, президент Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря в неформальном разговоре с участником спецоперации, героем Донецкой Народной Республики Артемом Жогой.
https://ukraina.ru/20231208/1051864818.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, владимир путин, президентские выборы, россия
Новости, Дмитрий Песков, Владимир Путин, президентские выборы, Россия
"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФ
Мировой новостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Владимира Путина баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом Песков заявил 8 декабря телеканалу Россия 24.
"Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика. Эти процессы начались, они необратимы", - рассказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия играет очень важную роль и что она открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы.
"Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", - заявил Дмитрий Песков.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря в неформальном разговоре с участником спецоперации, героем Донецкой Народной Республики Артемом Жогой.