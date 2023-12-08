Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина - 08.12.2023 Украина.ру
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Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина
Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина - 08.12.2023 Украина.ру
Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина
Участник спецоперации, герой Донецкой Народной Республики Артём Жога пообещал передать военнослужащим привет и теплые слова поддержки от президента, сообщили 8 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-08T16:35
2023-12-08T16:35
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россия
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спецоперация
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Журналисты спросили, понимает ли он, что вошёл в историю и теперь у него начнётся новая жизнь. Жога ответил, что уже привык начинать жизнь с начала."У меня была жизнь до 2014 года. Потом была жизнь уже до 2022 года. Потом Володя погиб…", - сказал он.Сын Артёма Жоги Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге-младшему звание Героя России.Сегодня, 8 декабря, во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.Жога заявил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться вновь. "И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - рассказал журналистам Жога.
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новости, россия, сво, спецоперация, владимир путин
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, Владимир Путин

Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина

16:35 08.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Участник спецоперации, герой Донецкой Народной Республики Артём Жога пообещал передать военнослужащим привет и теплые слова поддержки от президента, сообщили 8 декабря журналисты РИА Новости

"Владимир Владимирович передал им пламенный привет, передал им теплые слова поддержки. Я всё дословно им передам", - рассказал Жога.

Журналисты спросили, понимает ли он, что вошёл в историю и теперь у него начнётся новая жизнь. Жога ответил, что уже привык начинать жизнь с начала.
"У меня была жизнь до 2014 года. Потом была жизнь уже до 2022 года. Потом Володя погиб…", - сказал он.
Сын Артёма Жоги Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге-младшему звание Героя России.
Сегодня, 8 декабря, во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.
Жога заявил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться вновь. "И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - рассказал журналистам Жога.
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