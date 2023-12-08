https://ukraina.ru/20231208/1051864818.html
Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина
Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина - 08.12.2023 Украина.ру
Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина
Участник спецоперации, герой Донецкой Народной Республики Артём Жога пообещал передать военнослужащим привет и теплые слова поддержки от президента, сообщили 8 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-08T16:35
2023-12-08T16:35
2023-12-08T16:35
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россия
сво
спецоперация
владимир путин
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Журналисты спросили, понимает ли он, что вошёл в историю и теперь у него начнётся новая жизнь. Жога ответил, что уже привык начинать жизнь с начала."У меня была жизнь до 2014 года. Потом была жизнь уже до 2022 года. Потом Володя погиб…", - сказал он.Сын Артёма Жоги Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге-младшему звание Героя России.Сегодня, 8 декабря, во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.Жога заявил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться вновь. "И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - рассказал журналистам Жога.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, спецоперация, владимир путин
Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина
Участник спецоперации, герой Донецкой Народной Республики Артём Жога пообещал передать военнослужащим привет и теплые слова поддержки от президента, сообщили 8 декабря журналисты РИА Новости
"Владимир Владимирович передал им пламенный привет, передал им теплые слова поддержки. Я всё дословно им передам", - рассказал Жога.
Журналисты спросили, понимает ли он, что вошёл в историю и теперь у него начнётся новая жизнь. Жога ответил, что уже привык начинать жизнь с начала.
"У меня была жизнь до 2014 года. Потом была жизнь уже до 2022 года. Потом Володя погиб…", - сказал он.
Сын Артёма Жоги Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге-младшему звание Героя России.
Сегодня, 8 декабря, во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.
Жога заявил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться вновь. "И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - рассказал журналистам Жога.