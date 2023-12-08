https://ukraina.ru/20231208/1051864818.html

Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина

Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина - 08.12.2023 Украина.ру

Жога пообещал передать военнослужащим тёплые слова поддержки от Путина

Участник спецоперации, герой Донецкой Народной Республики Артём Жога пообещал передать военнослужащим привет и теплые слова поддержки от президента, сообщили 8 декабря журналисты РИА Новости

2023-12-08T16:35

2023-12-08T16:35

2023-12-08T16:35

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владимир путин

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Журналисты спросили, понимает ли он, что вошёл в историю и теперь у него начнётся новая жизнь. Жога ответил, что уже привык начинать жизнь с начала."У меня была жизнь до 2014 года. Потом была жизнь уже до 2022 года. Потом Володя погиб…", - сказал он.Сын Артёма Жоги Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге-младшему звание Героя России.Сегодня, 8 декабря, во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.Жога заявил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Владимир Путин баллотироваться вновь. "И с этой мыслью я и ехал, с этой мыслью я и сидел в зале", - рассказал журналистам Жога.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, спецоперация, владимир путин