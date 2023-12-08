Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051846160.html
Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News
Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News - 08.12.2023 Украина.ру
Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News
Хантера Байдена, обвинённого в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов, могут посадить 17 лет. Об этом корреспондент телеканала Fox News 7 декабря сообщает в соцсети Х (бывший Twitter)
2023-12-08T05:40
2023-12-08T05:40
новости
сша
президент сша
хантер байден
суд
обвинения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102906/14/1029061423_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0eb5af957c10093738c357ea8d50c6a4.jpg
"Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", - говорится в сообщении.Из судебного документа следует, что Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. Утверждается, что вместо уплаты налогов он тратил средства на наркотики и эскортниц.В предыдущем обвинении в неуплате налогов Хантеру Байдену вменялась более скромная сумма - порядка 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году. Это грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту обвинений.Хантер Байден является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности ребёнком действующего президента США. В рамках первого дела следствие обвиняет его в предоставлении неверных данных и отрицании употребления наркотиков при покупке пистолета "Кольт" в 2018 году. По совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, но тюремный срок по таким делам нарушителям, привлекаемым впервые, как правило, не назначается.
https://ukraina.ru/20231204/1051717075.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102906/14/1029061423_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2fc4026673a7711b07c0b2b0846c4625.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, президент сша, хантер байден, суд, обвинения
Новости, США, президент США, Хантер Байден, Суд, обвинения

Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News

05:40 08.12.2023
 
© AP / Visar Kryeziu
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP / Visar Kryeziu
Читать в
Хантера Байдена, обвинённого в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов, могут посадить 17 лет. Об этом корреспондент телеканала Fox News 7 декабря сообщает в соцсети Х (бывший Twitter)
"Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", - говорится в сообщении.
Из судебного документа следует, что Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. Утверждается, что вместо уплаты налогов он тратил средства на наркотики и эскортниц.
В предыдущем обвинении в неуплате налогов Хантеру Байдену вменялась более скромная сумма - порядка 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году. Это грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту обвинений.
Хантер Байден является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности ребёнком действующего президента США. В рамках первого дела следствие обвиняет его в предоставлении неверных данных и отрицании употребления наркотиков при покупке пистолета "Кольт" в 2018 году. По совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, но тюремный срок по таким делам нарушителям, привлекаемым впервые, как правило, не назначается.
4 декабря, 11:38
"За это проголосуют даже республиканцы". В США придумали, что делать с БайденомО необходимости импичмента заявили конгрессмен Джеймс Комер и спикер палаты представителей Майк Джонсон
 
НовостиСШАпрезидент СШАХантер БайденСудобвинения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:51Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО
06:39Йохан Бекман: Когда ВСУ потерпят крах, хитрая Финляндия двойным ударом будет защищать США от России
06:33США в три раза нарастили покупки урана из России
06:29Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на юге
06:20Юрий Кнутов: После Авдеевки ВС РФ понадобится мощный "зонтик", чтобы зачистить посадки от мобильных ВСУ
06:00Обреченный гарнизон. Эксперт о том, зачем ВСУ устроили новую "мясорубку" и не выводят солдат из Крынок
05:59Пленный украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода
05:50"Вот-вот начнет рушиться": эксперт о том, что будет, когда вслед за Авдеевкой "посыпется" весь фронт ВСУ
05:40Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News
05:40Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"
05:30"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине
05:20"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
05:13Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ
05:00Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"
04:54Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО
04:50"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"
04:30Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ
04:25В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
04:20Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами
04:10Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев
Лента новостейМолния