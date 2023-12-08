https://ukraina.ru/20231208/1051846160.html

Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News

Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News - 08.12.2023 Украина.ру

Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News

Хантера Байдена, обвинённого в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов, могут посадить 17 лет. Об этом корреспондент телеканала Fox News 7 декабря сообщает в соцсети Х (бывший Twitter)

2023-12-08T05:40

2023-12-08T05:40

2023-12-08T05:40

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обвинения

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"Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", - говорится в сообщении.Из судебного документа следует, что Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. Утверждается, что вместо уплаты налогов он тратил средства на наркотики и эскортниц.В предыдущем обвинении в неуплате налогов Хантеру Байдену вменялась более скромная сумма - порядка 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году. Это грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту обвинений.Хантер Байден является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности ребёнком действующего президента США. В рамках первого дела следствие обвиняет его в предоставлении неверных данных и отрицании употребления наркотиков при покупке пистолета "Кольт" в 2018 году. По совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, но тюремный срок по таким делам нарушителям, привлекаемым впервые, как правило, не назначается.

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