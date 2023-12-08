https://ukraina.ru/20231208/1051846160.html
Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News
Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News - 08.12.2023 Украина.ру
Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News
Хантера Байдена, обвинённого в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов, могут посадить 17 лет. Об этом корреспондент телеканала Fox News 7 декабря сообщает в соцсети Х (бывший Twitter)
2023-12-08T05:40
2023-12-08T05:40
2023-12-08T05:40
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сша
президент сша
хантер байден
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обвинения
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"Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", - говорится в сообщении.Из судебного документа следует, что Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. Утверждается, что вместо уплаты налогов он тратил средства на наркотики и эскортниц.В предыдущем обвинении в неуплате налогов Хантеру Байдену вменялась более скромная сумма - порядка 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году. Это грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту обвинений.Хантер Байден является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности ребёнком действующего президента США. В рамках первого дела следствие обвиняет его в предоставлении неверных данных и отрицании употребления наркотиков при покупке пистолета "Кольт" в 2018 году. По совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, но тюремный срок по таким делам нарушителям, привлекаемым впервые, как правило, не назначается.
https://ukraina.ru/20231204/1051717075.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, хантер байден, суд, обвинения
Новости, США, президент США, Хантер Байден, Суд, обвинения
Сыну президента США Байдена по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы – Fox News
Хантера Байдена, обвинённого в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов, могут посадить 17 лет. Об этом корреспондент телеканала Fox News 7 декабря сообщает в соцсети Х (бывший Twitter)
"Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", - говорится в сообщении.
Из судебного документа следует, что Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. Утверждается, что вместо уплаты налогов он тратил средства на наркотики и эскортниц.
В предыдущем обвинении в неуплате налогов Хантеру Байдену вменялась более скромная сумма - порядка 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году. Это грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту обвинений.
Хантер Байден является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности ребёнком действующего президента США. В рамках первого дела следствие обвиняет его в предоставлении неверных данных и отрицании употребления наркотиков при покупке пистолета "Кольт" в 2018 году. По совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, но тюремный срок по таким делам нарушителям, привлекаемым впервые, как правило, не назначается.