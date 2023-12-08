В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Александр Камкин объяснил, почему США хотят уйти с Украины, заставляя ЕС в одиночку тянуть "локомотив" В Европе создавалась целая плеяда политиков и журналистов, которые действовали в рамках политики ценностей, лишенной здравого смысла. При этом США оставили за собой право действовать только из политики собственных интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин