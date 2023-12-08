В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу - 08.12.2023 Украина.ру
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В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу - 08.12.2023 Украина.ру
В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области Украины прогремели взрывы, воздушную тревогу объявили также в Днепропетровской, Полтавской областях и на территории Запорожья, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:15 мск 8 декабря
2023-12-08T04:25
2023-12-08T04:25
новости
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воздушная тревога
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"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".По информации властей Харькова, речь идёт о серии мощных взрывов.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, СВО

В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу

04:25 08.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Харьковской области Украины прогремели взрывы, воздушную тревогу объявили также в Днепропетровской, Полтавской областях и на территории Запорожья, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:15 мск 8 декабря
"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
По информации властей Харькова, речь идёт о серии мощных взрывов.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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