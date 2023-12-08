В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Харьковской области Украины прогремели взрывы, воздушную тревогу объявили также в Днепропетровской, Полтавской областях и на территории Запорожья, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:15 мск 8 декабря
"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
По информации властей Харькова, речь идёт о серии мощных взрывов.
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