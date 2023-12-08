https://ukraina.ru/20231208/1051818237.html

Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России

Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России - 08.12.2023 Украина.ру

Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России

Заявления еврочиновников о том, Россия собирается напасть на весь блок НАТО не соответствует политической логике. Это антироссийское политическое фэнтези, направленное на выжимание военных бюджетов для своих стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-12-08T04:00

2023-12-08T04:00

2023-12-08T04:00

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По мнению Главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.Подобные высказывания - безумная геополитическая фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью, которая прекрасно подпитывает антироссийский нарратив, культуру отмены и попытку поставить железный занавес между Европой и Россией, рассказал эксперт.Подобная истерия направлена на консолидацию собственного общества, для последующей возможной отмены гражданских свобод для перевода ЕС на военные рельсы, добавил он.Для консолидации общества нужно создать образ врага. В медийном пространстве Польши тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов. И то, что Германия начала плясать под эту же дудку - прискорбный факт, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231125/1051334220.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нато, германия, польша, россия, нападение, ес, европа, бюджет, оборонный бюджет, война, политика, общество