Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России - 08.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231208/1051818237.html
Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России
Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России - 08.12.2023 Украина.ру
Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России
Заявления еврочиновников о том, Россия собирается напасть на весь блок НАТО не соответствует политической логике. Это антироссийское политическое фэнтези, направленное на выжимание военных бюджетов для своих стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-08T04:00
2023-12-08T04:00
новости
нато
германия
польша
россия
нападение
ес
европа
бюджет
оборонный бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a310e6e8a280501dcd03f088b697c250.jpg
По мнению Главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.Подобные высказывания - безумная геополитическая фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью, которая прекрасно подпитывает антироссийский нарратив, культуру отмены и попытку поставить железный занавес между Европой и Россией, рассказал эксперт.Подобная истерия направлена на консолидацию собственного общества, для последующей возможной отмены гражданских свобод для перевода ЕС на военные рельсы, добавил он.Для консолидации общества нужно создать образ врага. В медийном пространстве Польши тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов. И то, что Германия начала плясать под эту же дудку - прискорбный факт, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231125/1051334220.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_12:0:1789:1333_1920x0_80_0_0_da126865a4fd13d41239429cdeb2e392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, германия, польша, россия, нападение, ес, европа, бюджет, оборонный бюджет, война, политика, общество
Новости, НАТО, Германия, Польша, Россия, нападение, ЕС, Европа, бюджет, оборонный бюджет, война, политика, Общество

Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России

04:00 08.12.2023
 
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
Читать в
Заявления еврочиновников о том, Россия собирается напасть на весь блок НАТО не соответствует политической логике. Это антироссийское политическое фэнтези, направленное на выжимание военных бюджетов для своих стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
По мнению Главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.
Подобные высказывания - безумная геополитическая фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью, которая прекрасно подпитывает антироссийский нарратив, культуру отмены и попытку поставить железный занавес между Европой и Россией, рассказал эксперт.
Подобная истерия направлена на консолидацию собственного общества, для последующей возможной отмены гражданских свобод для перевода ЕС на военные рельсы, добавил он.
"Предполагать, что Россия собирается напасть на весь блок НАТО, а нападение на Польшу будет означать нападение на всех членов Альянса, а это минимум три ядерные державы, не соответствует никакой политической логике. Это чистейшей воды политическое фэнтези, направленное на выжимание военных бюджетов для своих стран", - отметил Камкин.
Для консолидации общества нужно создать образ врага. В медийном пространстве Польши тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов. И то, что Германия начала плясать под эту же дудку - прискорбный факт, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Кочетков - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
25 ноября, 11:45
Что Россия сделает с Польшей после освобождения Одессы и разблокировки Приднестровья - КочетковОдин из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области, раскрыл подробности боёв за Авдеевку и объяснил, какие территории должна в первую очередь освободить Россия от украинских нацистов
 
НовостиНАТОГерманияПольшаРоссиянападениеЕСЕвропабюджетоборонный бюджетвойнаполитикаОбщество
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине
05:20"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
05:13Киев разворовывает деньги, ему плевать на простых людей – пленный боец ВСУ
05:00Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"
04:54Танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении – МО
04:50"Зачем им погибать?": военный эксперт о том, почему в рядах ВСУ воюют мотивированные "те же русские"
04:30Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУ
04:25В Харьковской области прогремели взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
04:20Виктор Кутырь рассказал, как "Ланцеты" стали ноу-хау СВО, а операторы дронов сравнились со снайперами
04:10Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев
04:10Александр Камкин объяснил, почему США хотят уйти с Украины, заставляя ЕС в одиночку тянуть "локомотив"
04:00Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России
03:13В зоне СВО начали применять "выращенные" на Урале "Огурцы"
02:46Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
02:21Киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:55Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США
01:41Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад
01:20Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК
01:04На Украине нашли решение при блокировке границы с Польшей – используют ж/д пути
00:42Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву – источник
Лента новостейМолния