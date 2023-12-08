https://ukraina.ru/20231208/1051818237.html
Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России
Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России - 08.12.2023 Украина.ру
Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России
Заявления еврочиновников о том, Россия собирается напасть на весь блок НАТО не соответствует политической логике. Это антироссийское политическое фэнтези, направленное на выжимание военных бюджетов для своих стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-08T04:00
2023-12-08T04:00
2023-12-08T04:00
новости
нато
германия
польша
россия
нападение
ес
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оборонный бюджет
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По мнению Главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.Подобные высказывания - безумная геополитическая фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью, которая прекрасно подпитывает антироссийский нарратив, культуру отмены и попытку поставить железный занавес между Европой и Россией, рассказал эксперт.Подобная истерия направлена на консолидацию собственного общества, для последующей возможной отмены гражданских свобод для перевода ЕС на военные рельсы, добавил он.Для консолидации общества нужно создать образ врага. В медийном пространстве Польши тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов. И то, что Германия начала плясать под эту же дудку - прискорбный факт, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231125/1051334220.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, германия, польша, россия, нападение, ес, европа, бюджет, оборонный бюджет, война, политика, общество
Новости, НАТО, Германия, Польша, Россия, нападение, ЕС, Европа, бюджет, оборонный бюджет, война, политика, Общество
Политолог о том, какое "политическое фэнтези" затеяли Польша и Германия, придумав "нападение" России
Заявления еврочиновников о том, Россия собирается напасть на весь блок НАТО не соответствует политической логике. Это антироссийское политическое фэнтези, направленное на выжимание военных бюджетов для своих стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
По мнению Главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, что у НАТО есть три года на подготовку войны с Россией. Таким образом он скорректировал заявление экспертов Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), которые полагают, что Россия нападет на страны НАТО через пять-девять лет.
Подобные высказывания - безумная геополитическая фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью, которая прекрасно подпитывает антироссийский нарратив, культуру отмены и попытку поставить железный занавес между Европой и Россией, рассказал эксперт.
Подобная истерия направлена на консолидацию собственного общества, для последующей возможной отмены гражданских свобод для перевода ЕС на военные рельсы, добавил он.
"Предполагать, что Россия собирается напасть на весь блок НАТО, а нападение на Польшу будет означать нападение на всех членов Альянса, а это минимум три ядерные державы, не соответствует никакой политической логике. Это чистейшей воды политическое фэнтези, направленное на выжимание военных бюджетов для своих стран", - отметил Камкин.
Для консолидации общества нужно создать образ врага. В медийном пространстве Польши тема российского вторжения муссируется чуть ли не с начала 90-х годов. И то, что Германия начала плясать под эту же дудку - прискорбный факт, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь