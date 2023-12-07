В Одесской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы
02:33 07.12.2023 (обновлено: 02:34 07.12.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Одесской и Хмельницкой областях Украины, сообщается о взрывах. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:25 мск 7 декабря
"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:20 мск.
Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области и в районе Измаила в Одесской области.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.