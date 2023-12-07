https://ukraina.ru/20231207/1051809397.html

В Одесской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы

В Одесской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы - 07.12.2023 Украина.ру

В Одесской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Одесской и Хмельницкой областях Украины, сообщается о взрывах. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:25 мск 7 декабря

2023-12-07T02:33

2023-12-07T02:33

2023-12-07T02:34

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"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:20 мск.Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области и в районе Измаила в Одесской области.Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231206/1051803239.html

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новости, украина, взрыв, бпла, воздушная тревога, сво