Светлое будущее США и России: Джексон Хинкл побывал в новых регионах и рассказал о кризисе Америки - 27.06.2024 Украина.ру
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Светлое будущее США и России: Джексон Хинкл побывал в новых регионах и рассказал о кризисе Америки
Светлое будущее США и России: Джексон Хинкл побывал в новых регионах и рассказал о кризисе Америки - 27.06.2024 Украина.ру
Светлое будущее США и России: Джексон Хинкл побывал в новых регионах и рассказал о кризисе Америки
Влиятельный американский блогер Джексон Хинкл встретился в Запорожской области с журналистом издания Украина.ру Азатом Рахмановым и рассказал о том, кто в США поддерживает Зеленского, чего хотят американцы и могут ли они заставить власти страны считаться со своим мнением
2024-06-27T14:36
2024-06-27T14:36
видео
сша
россия
украина
илон маск
владимир зеленский
израиль
палестино-израильский конфликт
палестина
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00:33 – как граждане США относятся к поддержке режима Зеленского на Украине? 03:45 – знают ли американцы о том, что на самом деле происходит в новых регионах России? 05:02 – работает ли в США демократия, могут ли люди реально повлиять на власть? 07:20 – вопросы экономики: как изменилась жизнь американцев за два года? 10:05 – какое будущее ждёт Соединенные Штаты Америки? 11:14 – возможна ли дружба между Россией и США? * в ходе беседы упоминается запрещённый в России экстремистский сайт "Миротворец"
сша
россия
украина
израиль
палестина
тайвань
афганистан
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видео, сша, россия, украина, илон маск, владимир зеленский, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, ковид, адольф гитлер, джо байден, тайвань, афганистан, сирия, хиллари клинтон, дональд трамп, донбасс, миротворец, джулиан ассанж, европа, северный поток, экономика, германия, великобритания, госдолг, госдолги, долги, видео
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Светлое будущее США и России: Джексон Хинкл побывал в новых регионах и рассказал о кризисе Америки

14:36 27.06.2024
 
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Влиятельный американский блогер Джексон Хинкл встретился в Запорожской области с журналистом издания Украина.ру Азатом Рахмановым и рассказал о том, кто в США поддерживает Зеленского, чего хотят американцы и могут ли они заставить власти страны считаться со своим мнением
00:33 – как граждане США относятся к поддержке режима Зеленского на Украине?
03:45 – знают ли американцы о том, что на самом деле происходит в новых регионах России?
05:02 – работает ли в США демократия, могут ли люди реально повлиять на власть?
07:20 – вопросы экономики: как изменилась жизнь американцев за два года?
10:05 – какое будущее ждёт Соединенные Штаты Америки?
11:14 – возможна ли дружба между Россией и США?
* в ходе беседы упоминается запрещённый в России экстремистский сайт "Миротворец"
 
ВидеоСШАРоссияУкраинаИлон МаскВладимир ЗеленскийИзраильПалестино-израильский конфликтПалестинаковидАдольф ГитлерДжо БайденТайваньАфганистанСирияХиллари КлинтонДональд ТрампДонбассМиротворецДжулиан АссанжЕвропаСеверный потокэкономикаГерманияВеликобританиягосдолггосдолгидолги
 
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