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НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг

НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг - 27.06.2024 Украина.ру

НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг

НАТО не возражает против возведения оборонительной линии на восточной границе альянса. Об этом заявил действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас

2024-06-27T15:25

2024-06-27T15:25

2024-06-27T15:26

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Страны Прибалтики и Польши направили в НАТО инициативу возвести линию обороны на границе с Россией и Белоруссией.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что такая инициатива исходила, в том числе, от ее страны.Столтенберг отметил, что в этих странах есть боевые группы, силы НАТО. В течение десятилетий НАТО инвестировала в критическую военную инфраструктуру."Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - заявил генсек.Каллас отметила, что вопрос возведения оборонительной линии не только финансовый, но и политический.По ее словам, "раз оттуда исходит угроза, то необходимо обеспечить защиту населения на годы вперед".При этом, добавила Каллас, точная сумма, необходимая для этого проекта, пока не просчитана.Представители стран НАТО 26 июня утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года.Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека Североатлантического альянса.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что с приходом нового генсека НАТО для России ничего не поменяется.Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были истечь ещё 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Осенью прошлого года мандат Столтенберга продлили еще на год - до 1 октября 2024 года.Подробнее в статье Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным на сайте Украина.ру.

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новости, россия, эстония, прибалтика, йенс столтенберг, рютте, нато, белоруссия, оборона, граница