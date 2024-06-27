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НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг
НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг - 27.06.2024 Украина.ру
НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг
НАТО не возражает против возведения оборонительной линии на восточной границе альянса. Об этом заявил действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас
2024-06-27T15:25
2024-06-27T15:25
2024-06-27T15:26
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граница
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Страны Прибалтики и Польши направили в НАТО инициативу возвести линию обороны на границе с Россией и Белоруссией.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что такая инициатива исходила, в том числе, от ее страны.Столтенберг отметил, что в этих странах есть боевые группы, силы НАТО. В течение десятилетий НАТО инвестировала в критическую военную инфраструктуру."Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - заявил генсек.Каллас отметила, что вопрос возведения оборонительной линии не только финансовый, но и политический.По ее словам, "раз оттуда исходит угроза, то необходимо обеспечить защиту населения на годы вперед".При этом, добавила Каллас, точная сумма, необходимая для этого проекта, пока не просчитана.Представители стран НАТО 26 июня утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года.Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека Североатлантического альянса.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что с приходом нового генсека НАТО для России ничего не поменяется.Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были истечь ещё 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Осенью прошлого года мандат Столтенберга продлили еще на год - до 1 октября 2024 года.Подробнее в статье Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным на сайте Украина.ру.
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новости, россия, эстония, прибалтика, йенс столтенберг, рютте, нато, белоруссия, оборона, граница
Новости, Россия, Эстония, Прибалтика, Йенс Столтенберг, Рютте, НАТО, Белоруссия, оборона, граница
НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг
15:25 27.06.2024 (обновлено: 15:26 27.06.2024)
НАТО не возражает против возведения оборонительной линии на восточной границе альянса. Об этом заявил действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас
Страны Прибалтики и Польши направили в НАТО инициативу возвести линию обороны на границе с Россией и Белоруссией.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
подтвердила, что такая инициатива исходила, в том числе, от ее страны.
Столтенберг
отметил, что в этих странах есть боевые группы, силы НАТО. В течение десятилетий НАТО инвестировала в критическую военную инфраструктуру.
"Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - заявил генсек.
Каллас отметила, что вопрос возведения оборонительной линии не только финансовый, но и политический.
По ее словам, "раз оттуда исходит угроза, то необходимо обеспечить защиту населения на годы вперед".
При этом, добавила Каллас, точная сумма, необходимая для этого проекта, пока не просчитана.
Представители стран НАТО 26 июня утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года.
Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека Североатлантического альянса.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил
, что с приходом нового генсека НАТО для России ничего не поменяется.
Йенс Столтенберг
занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были истечь ещё 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Осенью прошлого года мандат Столтенберга продлили еще на год - до 1 октября 2024 года.