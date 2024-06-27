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Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью
Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью - 27.06.2024 Украина.ру
Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью
В обмен на согласие не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Будапешт выдвинул 11 требований, среди которых особое место занимает защита прав венгров. В рамках этого вопроса Венгрия потребовала признать всё Закарпатье традиционно венгерским, передает "ЕвроПравда"
2024-06-27T15:34
2024-06-27T15:34
2024-06-27T15:37
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Условия Будапешта Киев получил еще в начале года. Пункт, связанный с правами венгров, основан на переписи населения от 2001 года по которой в Закарпатской области проживало более десяти процентов венгров. Уточняется, что и прежде их доля составляла больше указанного количества. В Будапеште настаивают, что присвоение Закарпатью статуса традиционно венгерского региона должно быть автоматическим, то есть миновать процедуру голосования местными советами. Среди 11 требований этот блок является ключевым при принятии решения, добавляет СМИ. Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, возглавляющая украинскую делегацию на переговорах о вступлении с ЕС, подтвердила готовность Киева выполнить венгерские требования в рамках вступления Украины в Евросоюз. Подробнее о том, почему среди государств, которые готовы поучаствовать в разделе территории Украины, одно из почётных мест занимает Венгрия читайте в статье автора издания Украина.ру Олега Хавича.
https://ukraina.ru/20240508/1023534128.html
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Украина.ру
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новости, украина, закарпатье, ес, будапешт, венгрия, нацменьшинства, права
Новости, Украина, Закарпатье, ЕС, Будапешт, Венгрия, Нацменьшинства, права
Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью
15:34 27.06.2024 (обновлено: 15:37 27.06.2024)
В обмен на согласие не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Будапешт выдвинул 11 требований, среди которых особое место занимает защита прав венгров. В рамках этого вопроса Венгрия потребовала признать всё Закарпатье традиционно венгерским, передает "ЕвроПравда"