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Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море

Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море - 27.06.2024 Украина.ру

Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море

Об утрате Азовского моря, ставшего весной 2022 года внутренним морем России, киевская власть вспоминает крайне редко. Крайний пример — появление в Азовском море кораблей с ракетами "Калибр".

2024-06-27T15:44

2024-06-27T15:44

2024-06-27T16:04

азовское море

эксклюзив

ростовская область

донецкая народная республика

андрей бочаров

николай валуев

министерство сельского хозяйства рф

азовсталь

госдума

экология

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Об этом украинские СМИ написали, тогда как тематика экологии, рыбного хозяйства, транспорта и туризма их не интересует. Впрочем, это можно им простить — изучение подобных тем само по себе является актом государственной измены, а результаты такой деятельности непременно внесут сумятицу в головы сторонников нарратива об оккупации, так как невольно заставят задуматься о том, кто на самом деле оккупант. Между тем, новостей об изменениях к лучшему всё больше.Плюс шемая и осётрВ 2025 году в Ростовской области планируют возобновить промысел шемаи — рыбы, которая до 2020 года находилась в Красной книге России, а до 2022 года и в Красной книге Ростовской области. Об этом недавно рассказал министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Также министр обратил внимание на появление осетров, в том числе в Нижнем Дону.В 2023 году специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводили оценку популяции русского осетра и зафиксировали рост его численности в два раза по сравнению с 2022 годом. 18 июня 2024 года Минсельхоз Ростовской области сообщил, что запасы русского осетра в Азовском море достигли 2 тыс. тонн, тогда как в 2014 году осетра в Азовском море практически не было. При этом в море снова встречаются осетры длиной свыше 120 см и весом около 15-20 кг. Также удалось сформировать разновозрастную популяцию данной рыбы.На возвращение осетра в Азовское море у России — при ограниченных ресурсах и явно не приоритетности данной задачи в государственном масштабе — ушло десять лет. Всё это время проводилась системная работа по зарыблению Азовского моря, куда только предприятия Ростовской области выпустили с 2014 по 2022 годы 71,3 млн мальков сазана, рыбца, толстолобика, белого амура и осетровых.В 2023 году только Ростовская область выпустила в Дон 8,4 млн мальков разных рыб, и масштабы зарыбления будут увеличены: идёт модернизация Донского осетрового завода, после чего его мощность увеличится с 6 млн до 8 млн мальков в год, а предприятие станет крупнейшим осетровым рыбзаводом в Европе. Один только завод "Тагмет" за 4 года выпустил в море свыше 100 тыс. мальков осетра.А благодаря тому, что при зарыблении выживают 20-30% мальков при 1-2% в естественной среде, процесс удалось сдвинуть с мёртвой точки. Осётр становится половозрелым на 7-8 год, севрюга и стерлядь — на 4-й. Белуга только на 15-18 год даёт икру. При этом осётр по-прежнему очень плохо размножается в дикой природе — это следствие исчезновения нерестилищ после строительства Цымлянской ГЭС и краснодарского гидроузла.Аналогичная история с шемаей. В Азовском море и в Кубани ежегодно до 1925 года добывали 225 тонн шемаи, к 1929 году уловы упали до 55 тонн, а в 1945-1947 годах до 20 тонн. После рыба попала в Красную книгу и её вылов остановили, но стали разводить на рыбзаводах. Всерьёз к восстановлению поголовья шемаи взялись с 2012 года, когда специалисты донской рыбартели им. Чкалова выпустили в море 3,5 млн мальков этой рыбы.Минус УкраинаНо главное то, что России перестали мешать восстанавливать популяцию ценных рыб в Азовском море. Формально Украина для восстановления моря ничего не делала: автору не удалось найти информации о зарыблении или значимых экологических мероприятиях на меткомбинатах Мариуполя за время пребывания города в составе Украины.В действительности Украина, в силу отсутствия борьбы с браконьерством и нормального экологического контроля, лишь мешала.Особенно сильно браконьерством промышляли в Крыму, где зимовали осетровые, но после 2014 года федеральная власть навела там порядок. После 2014 года сократились масштабы браконьерства в Северном Приазовье, где также много ям для зимовки осетровых, — там из-за изменения правового статуса территории стало больше пограничников. После 2022 года браконьерство в Северном Приазовье практически сошло на нет.Кроме того, только "Азовсталь" ежегодно отбирала из моря 1 млн м3 воды, которая затем сбрасывалась в море без какой-либо очистки. Часть воды сбрасывалась в неохлаждённом виде, что приводило к гибели планктона и способствовало росту популяции зелёных водорослей, а шлам загрязнял море токсинами и тяжёлыми металлами.Теперь же Украины в Азовском море не осталось, а ДНР вскоре также присоединится к кампании по зарыблению Азовского моря.Весной в ДНР приняли решение о строительстве сразу двух рыбопромысловых ферм. Всего власти ДНР вместе с инвесторами прорабатывают пять проектов по созданию рыбопромысловых ферм. Первую ферму построят в селе Мичурино Тельмановского района). Вторую − на Павлопольском водохранилище (находится между посёлками Павлополь и Чермалик северо-восточнее Мариуполя). Строительство ферм обойдётся в 55 млн рублей и займёт около года. На фермах будут разводить малька осётра и выпускать его в Азовское море.До полного восстановления популяции русского осетра, безусловно, ещё далеко. Сейчас его популяция составляет 20 тыс. тонн, тогда как в 1990 году только промысловые запасы этой рыбы превышали 50 тыс. тонн. Тем не менее, рост популяции с практически нуля до 300 тонн в 2017 году и 2 тыс. тонн по итогам 2023 года впечатляет и воодушевляет. А вот с белугой всё плохо: черноморской практически не осталось, а азовскую крайне сложно разводить из-за плотин на реках.Дальше будет сложнееНо есть ряд проблем.Дело в том, что Азовское море в своих отдельных частях по уровню солёности почти ничем не отличается от Чёрного моря. 4 июня ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян сообщил, что показатель уровня солёности Азовского моря у берегов Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР приблизился к показателям уровня солёности Чёрного моря. Уровень солёности восточной части Азовского моря — 2-7 грамм на литр, в Таганрогском заливе уже от 12 граммов на литр, а в западной части моря — 14-15 грамм на литр. До 2007 года средняя солёность Азовского моря была в районе 10 промилле, сейчас в среднем 15 промилле при показателе солёности Чёрного моря в районе 18 промилле. Проще говоря, Азовское море становится Чёрным, и это приводит к изменениям в его экосистеме: исчезают судак, тарань, лещ и сазан, которые замещаются кефалью, морскими собачками, азовским калканом и зеленушкой. Заодно буйно растут зелёные водоросли и медузы, которые портят отдых туристам.Главные причины повышения уровня солёности — сокращение сброса воды из реки Дон в море в силу зарегулированности стока и увеличения отбора воды. Ежегодно Азовское море недополучает 9 км м3 пресной воды.Но в данном случае начинаются проблемы и конфликт интересов.С одной стороны, Азовскому морю нужно больше пресной воды, чтобы затормозить осолонение. С другой стороны, пресная вода нужна самой Ростовской области и, с начала 2023 года, Донецкой Народной Республике, под нужды которой каждые сутки отбирают до 300 тыс. м3 воды. С рекой Кубань ситуация значительно лучше, чем с Доном, хотя и там объём стоков уменьшился.Интерес Ростовской области понятен. Воды в Доне стало мало, её пытаются сэкономить за счёт строительства Багаевского гидроузла, который позволит ежегодно оставить в Цымлянском водохранилище 3,5 млн м3 воды. Также зампредседателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко предложил вернуться к идее строительства магистрального водного канала "Волго-Дон-2". Его начали строить в советские годы, а затем бросили. Канал задумывался как артерия, по которой вода, уходящая из Дона по донскому магистральному каналу в Волгу, возвращалась бы обратно в Дон. В Волге тоже воды стало меньше, но её там в 10 раз больше, чем в Дону. Инициативу по строительству канала выдвинул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.При этом Азовское море активно размывает береговую линию. В ближайшие 20 лет море поглотит 200 га земли в Ростовской области, ещё 400 га в Краснодарском крае, что обернётся убытками на сумму свыше 600 млн рублей. И это только Ростовская область и Краснодарский край — оценку по ДНР и Херсонской с Запорожской областями ещё предстоит провести.Таким образом, пресная вода нужна как Азовскому морю, так и Ростовской области, а с недавних пор и ДНР. Пока, как видно, в приоритете река Дон — именно её воду пытаются сохранить власти с учёными. Но решать проблему осолонения Азовского моря всё же придётся.Во-первых, рано или поздно нужно будет возобновить нормальное снабжение водой агломераций ДНР из реки Северский Донец, сохранив 300 тыс. м3 донской воды.Во-вторых, необходимо будет восстановить плотину Каховской ГЭС, вновь наполнить его водой и запитать ею не только Крым, но и организовать сброс части днепровской воды в Азовское море.В-третьих, оздоровление Азовского моря необходимо включить в федеральный проект, начав там подъём затонувших судов, очистку берегов, а также строительство очистных сооружений. Об этом год назад говорил депутат Госдумы Николай Валуев. Работу над концепцией оздоровления Азовского моря федеральные власти начали осенью прошлого года.О ситуации вокруг Каховской ГЭС: Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?

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азовское море

ростовская область

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азовское море, эксклюзив, ростовская область, донецкая народная республика, андрей бочаров, николай валуев, министерство сельского хозяйства рф, азовсталь, госдума, экология