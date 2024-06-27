Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море - 27.06.2024 Украина.ру
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Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море
Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море - 27.06.2024 Украина.ру
Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море
Об утрате Азовского моря, ставшего весной 2022 года внутренним морем России, киевская власть вспоминает крайне редко. Крайний пример — появление в Азовском море кораблей с ракетами "Калибр".
2024-06-27T15:44
2024-06-27T16:04
азовское море
эксклюзив
ростовская область
донецкая народная республика
андрей бочаров
николай валуев
министерство сельского хозяйства рф
азовсталь
госдума
экология
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Об этом украинские СМИ написали, тогда как тематика экологии, рыбного хозяйства, транспорта и туризма их не интересует. Впрочем, это можно им простить — изучение подобных тем само по себе является актом государственной измены, а результаты такой деятельности непременно внесут сумятицу в головы сторонников нарратива об оккупации, так как невольно заставят задуматься о том, кто на самом деле оккупант. Между тем, новостей об изменениях к лучшему всё больше.Плюс шемая и осётрВ 2025 году в Ростовской области планируют возобновить промысел шемаи — рыбы, которая до 2020 года находилась в Красной книге России, а до 2022 года и в Красной книге Ростовской области. Об этом недавно рассказал министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Также министр обратил внимание на появление осетров, в том числе в Нижнем Дону.В 2023 году специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводили оценку популяции русского осетра и зафиксировали рост его численности в два раза по сравнению с 2022 годом. 18 июня 2024 года Минсельхоз Ростовской области сообщил, что запасы русского осетра в Азовском море достигли 2 тыс. тонн, тогда как в 2014 году осетра в Азовском море практически не было. При этом в море снова встречаются осетры длиной свыше 120 см и весом около 15-20 кг. Также удалось сформировать разновозрастную популяцию данной рыбы.На возвращение осетра в Азовское море у России — при ограниченных ресурсах и явно не приоритетности данной задачи в государственном масштабе — ушло десять лет. Всё это время проводилась системная работа по зарыблению Азовского моря, куда только предприятия Ростовской области выпустили с 2014 по 2022 годы 71,3 млн мальков сазана, рыбца, толстолобика, белого амура и осетровых.В 2023 году только Ростовская область выпустила в Дон 8,4 млн мальков разных рыб, и масштабы зарыбления будут увеличены: идёт модернизация Донского осетрового завода, после чего его мощность увеличится с 6 млн до 8 млн мальков в год, а предприятие станет крупнейшим осетровым рыбзаводом в Европе. Один только завод "Тагмет" за 4 года выпустил в море свыше 100 тыс. мальков осетра.А благодаря тому, что при зарыблении выживают 20-30% мальков при 1-2% в естественной среде, процесс удалось сдвинуть с мёртвой точки. Осётр становится половозрелым на 7-8 год, севрюга и стерлядь — на 4-й. Белуга только на 15-18 год даёт икру. При этом осётр по-прежнему очень плохо размножается в дикой природе — это следствие исчезновения нерестилищ после строительства Цымлянской ГЭС и краснодарского гидроузла.Аналогичная история с шемаей. В Азовском море и в Кубани ежегодно до 1925 года добывали 225 тонн шемаи, к 1929 году уловы упали до 55 тонн, а в 1945-1947 годах до 20 тонн. После рыба попала в Красную книгу и её вылов остановили, но стали разводить на рыбзаводах. Всерьёз к восстановлению поголовья шемаи взялись с 2012 года, когда специалисты донской рыбартели им. Чкалова выпустили в море 3,5 млн мальков этой рыбы.Минус УкраинаНо главное то, что России перестали мешать восстанавливать популяцию ценных рыб в Азовском море. Формально Украина для восстановления моря ничего не делала: автору не удалось найти информации о зарыблении или значимых экологических мероприятиях на меткомбинатах Мариуполя за время пребывания города в составе Украины.В действительности Украина, в силу отсутствия борьбы с браконьерством и нормального экологического контроля, лишь мешала.Особенно сильно браконьерством промышляли в Крыму, где зимовали осетровые, но после 2014 года федеральная власть навела там порядок. После 2014 года сократились масштабы браконьерства в Северном Приазовье, где также много ям для зимовки осетровых, — там из-за изменения правового статуса территории стало больше пограничников. После 2022 года браконьерство в Северном Приазовье практически сошло на нет.Кроме того, только "Азовсталь" ежегодно отбирала из моря 1 млн м3 воды, которая затем сбрасывалась в море без какой-либо очистки. Часть воды сбрасывалась в неохлаждённом виде, что приводило к гибели планктона и способствовало росту популяции зелёных водорослей, а шлам загрязнял море токсинами и тяжёлыми металлами.Теперь же Украины в Азовском море не осталось, а ДНР вскоре также присоединится к кампании по зарыблению Азовского моря.Весной в ДНР приняли решение о строительстве сразу двух рыбопромысловых ферм. Всего власти ДНР вместе с инвесторами прорабатывают пять проектов по созданию рыбопромысловых ферм. Первую ферму построят в селе Мичурино Тельмановского района). Вторую − на Павлопольском водохранилище (находится между посёлками Павлополь и Чермалик северо-восточнее Мариуполя). Строительство ферм обойдётся в 55 млн рублей и займёт около года. На фермах будут разводить малька осётра и выпускать его в Азовское море.До полного восстановления популяции русского осетра, безусловно, ещё далеко. Сейчас его популяция составляет 20 тыс. тонн, тогда как в 1990 году только промысловые запасы этой рыбы превышали 50 тыс. тонн. Тем не менее, рост популяции с практически нуля до 300 тонн в 2017 году и 2 тыс. тонн по итогам 2023 года впечатляет и воодушевляет. А вот с белугой всё плохо: черноморской практически не осталось, а азовскую крайне сложно разводить из-за плотин на реках.Дальше будет сложнееНо есть ряд проблем.Дело в том, что Азовское море в своих отдельных частях по уровню солёности почти ничем не отличается от Чёрного моря. 4 июня ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян сообщил, что показатель уровня солёности Азовского моря у берегов Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР приблизился к показателям уровня солёности Чёрного моря. Уровень солёности восточной части Азовского моря — 2-7 грамм на литр, в Таганрогском заливе уже от 12 граммов на литр, а в западной части моря — 14-15 грамм на литр. До 2007 года средняя солёность Азовского моря была в районе 10 промилле, сейчас в среднем 15 промилле при показателе солёности Чёрного моря в районе 18 промилле. Проще говоря, Азовское море становится Чёрным, и это приводит к изменениям в его экосистеме: исчезают судак, тарань, лещ и сазан, которые замещаются кефалью, морскими собачками, азовским калканом и зеленушкой. Заодно буйно растут зелёные водоросли и медузы, которые портят отдых туристам.Главные причины повышения уровня солёности — сокращение сброса воды из реки Дон в море в силу зарегулированности стока и увеличения отбора воды. Ежегодно Азовское море недополучает 9 км м3 пресной воды.Но в данном случае начинаются проблемы и конфликт интересов.С одной стороны, Азовскому морю нужно больше пресной воды, чтобы затормозить осолонение. С другой стороны, пресная вода нужна самой Ростовской области и, с начала 2023 года, Донецкой Народной Республике, под нужды которой каждые сутки отбирают до 300 тыс. м3 воды. С рекой Кубань ситуация значительно лучше, чем с Доном, хотя и там объём стоков уменьшился.Интерес Ростовской области понятен. Воды в Доне стало мало, её пытаются сэкономить за счёт строительства Багаевского гидроузла, который позволит ежегодно оставить в Цымлянском водохранилище 3,5 млн м3 воды. Также зампредседателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко предложил вернуться к идее строительства магистрального водного канала "Волго-Дон-2". Его начали строить в советские годы, а затем бросили. Канал задумывался как артерия, по которой вода, уходящая из Дона по донскому магистральному каналу в Волгу, возвращалась бы обратно в Дон. В Волге тоже воды стало меньше, но её там в 10 раз больше, чем в Дону. Инициативу по строительству канала выдвинул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.При этом Азовское море активно размывает береговую линию. В ближайшие 20 лет море поглотит 200 га земли в Ростовской области, ещё 400 га в Краснодарском крае, что обернётся убытками на сумму свыше 600 млн рублей. И это только Ростовская область и Краснодарский край — оценку по ДНР и Херсонской с Запорожской областями ещё предстоит провести.Таким образом, пресная вода нужна как Азовскому морю, так и Ростовской области, а с недавних пор и ДНР. Пока, как видно, в приоритете река Дон — именно её воду пытаются сохранить власти с учёными. Но решать проблему осолонения Азовского моря всё же придётся.Во-первых, рано или поздно нужно будет возобновить нормальное снабжение водой агломераций ДНР из реки Северский Донец, сохранив 300 тыс. м3 донской воды.Во-вторых, необходимо будет восстановить плотину Каховской ГЭС, вновь наполнить его водой и запитать ею не только Крым, но и организовать сброс части днепровской воды в Азовское море.В-третьих, оздоровление Азовского моря необходимо включить в федеральный проект, начав там подъём затонувших судов, очистку берегов, а также строительство очистных сооружений. Об этом год назад говорил депутат Госдумы Николай Валуев. Работу над концепцией оздоровления Азовского моря федеральные власти начали осенью прошлого года.О ситуации вокруг Каховской ГЭС: Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?
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Иван Лизан
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азовское море, эксклюзив, ростовская область, донецкая народная республика, андрей бочаров, николай валуев, министерство сельского хозяйства рф, азовсталь, госдума, экология
Азовское море, Эксклюзив, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Андрей Бочаров, Николай Валуев, Министерство сельского хозяйства РФ, Азовсталь, Госдума, экология

Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море

15:44 27.06.2024 (обновлено: 16:04 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Об утрате Азовского моря, ставшего весной 2022 года внутренним морем России, киевская власть вспоминает крайне редко. Крайний пример — появление в Азовском море кораблей с ракетами "Калибр".
Об этом украинские СМИ написали, тогда как тематика экологии, рыбного хозяйства, транспорта и туризма их не интересует. Впрочем, это можно им простить — изучение подобных тем само по себе является актом государственной измены, а результаты такой деятельности непременно внесут сумятицу в головы сторонников нарратива об оккупации, так как невольно заставят задуматься о том, кто на самом деле оккупант.
Между тем, новостей об изменениях к лучшему всё больше.
Плюс шемая и осётр
В 2025 году в Ростовской области планируют возобновить промысел шемаи — рыбы, которая до 2020 года находилась в Красной книге России, а до 2022 года и в Красной книге Ростовской области. Об этом недавно рассказал министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Также министр обратил внимание на появление осетров, в том числе в Нижнем Дону.
В 2023 году специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводили оценку популяции русского осетра и зафиксировали рост его численности в два раза по сравнению с 2022 годом. 18 июня 2024 года Минсельхоз Ростовской области сообщил, что запасы русского осетра в Азовском море достигли 2 тыс. тонн, тогда как в 2014 году осетра в Азовском море практически не было. При этом в море снова встречаются осетры длиной свыше 120 см и весом около 15-20 кг. Также удалось сформировать разновозрастную популяцию данной рыбы.
На возвращение осетра в Азовское море у России — при ограниченных ресурсах и явно не приоритетности данной задачи в государственном масштабе — ушло десять лет. Всё это время проводилась системная работа по зарыблению Азовского моря, куда только предприятия Ростовской области выпустили с 2014 по 2022 годы 71,3 млн мальков сазана, рыбца, толстолобика, белого амура и осетровых.
В 2023 году только Ростовская область выпустила в Дон 8,4 млн мальков разных рыб, и масштабы зарыбления будут увеличены: идёт модернизация Донского осетрового завода, после чего его мощность увеличится с 6 млн до 8 млн мальков в год, а предприятие станет крупнейшим осетровым рыбзаводом в Европе. Один только завод "Тагмет" за 4 года выпустил в море свыше 100 тыс. мальков осетра.
А благодаря тому, что при зарыблении выживают 20-30% мальков при 1-2% в естественной среде, процесс удалось сдвинуть с мёртвой точки. Осётр становится половозрелым на 7-8 год, севрюга и стерлядь — на 4-й. Белуга только на 15-18 год даёт икру. При этом осётр по-прежнему очень плохо размножается в дикой природе — это следствие исчезновения нерестилищ после строительства Цымлянской ГЭС и краснодарского гидроузла.
Аналогичная история с шемаей. В Азовском море и в Кубани ежегодно до 1925 года добывали 225 тонн шемаи, к 1929 году уловы упали до 55 тонн, а в 1945-1947 годах до 20 тонн. После рыба попала в Красную книгу и её вылов остановили, но стали разводить на рыбзаводах. Всерьёз к восстановлению поголовья шемаи взялись с 2012 года, когда специалисты донской рыбартели им. Чкалова выпустили в море 3,5 млн мальков этой рыбы.
Минус Украина
Но главное то, что России перестали мешать восстанавливать популяцию ценных рыб в Азовском море. Формально Украина для восстановления моря ничего не делала: автору не удалось найти информации о зарыблении или значимых экологических мероприятиях на меткомбинатах Мариуполя за время пребывания города в составе Украины.
Промышленная ловля рыбы у берегов Курильских островов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 17:21
И рыбку съесть, и Россию наказать: у Европы что-то пошло не по плануНовость, которая на первый взгляд кажется на общем фоне малозначительной: европейцы столкнулись с дефицитом трески. Но не все так просто: пока рыбная промышленность РФ набирает обороты, Запад пожинает плоды своей антироссийской линии
В действительности Украина, в силу отсутствия борьбы с браконьерством и нормального экологического контроля, лишь мешала.
Особенно сильно браконьерством промышляли в Крыму, где зимовали осетровые, но после 2014 года федеральная власть навела там порядок. После 2014 года сократились масштабы браконьерства в Северном Приазовье, где также много ям для зимовки осетровых, — там из-за изменения правового статуса территории стало больше пограничников. После 2022 года браконьерство в Северном Приазовье практически сошло на нет.
Кроме того, только "Азовсталь" ежегодно отбирала из моря 1 млн м3 воды, которая затем сбрасывалась в море без какой-либо очистки. Часть воды сбрасывалась в неохлаждённом виде, что приводило к гибели планктона и способствовало росту популяции зелёных водорослей, а шлам загрязнял море токсинами и тяжёлыми металлами.
Теперь же Украины в Азовском море не осталось, а ДНР вскоре также присоединится к кампании по зарыблению Азовского моря.
Весной в ДНР приняли решение о строительстве сразу двух рыбопромысловых ферм. Всего власти ДНР вместе с инвесторами прорабатывают пять проектов по созданию рыбопромысловых ферм. Первую ферму построят в селе Мичурино Тельмановского района). Вторую − на Павлопольском водохранилище (находится между посёлками Павлополь и Чермалик северо-восточнее Мариуполя). Строительство ферм обойдётся в 55 млн рублей и займёт около года. На фермах будут разводить малька осётра и выпускать его в Азовское море.
До полного восстановления популяции русского осетра, безусловно, ещё далеко. Сейчас его популяция составляет 20 тыс. тонн, тогда как в 1990 году только промысловые запасы этой рыбы превышали 50 тыс. тонн. Тем не менее, рост популяции с практически нуля до 300 тонн в 2017 году и 2 тыс. тонн по итогам 2023 года впечатляет и воодушевляет. А вот с белугой всё плохо: черноморской практически не осталось, а азовскую крайне сложно разводить из-за плотин на реках.
Дальше будет сложнее
Но есть ряд проблем.
Дело в том, что Азовское море в своих отдельных частях по уровню солёности почти ничем не отличается от Чёрного моря. 4 июня ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян сообщил, что показатель уровня солёности Азовского моря у берегов Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР приблизился к показателям уровня солёности Чёрного моря. Уровень солёности восточной части Азовского моря — 2-7 грамм на литр, в Таганрогском заливе уже от 12 граммов на литр, а в западной части моря — 14-15 грамм на литр.
До 2007 года средняя солёность Азовского моря была в районе 10 промилле, сейчас в среднем 15 промилле при показателе солёности Чёрного моря в районе 18 промилле. Проще говоря, Азовское море становится Чёрным, и это приводит к изменениям в его экосистеме: исчезают судак, тарань, лещ и сазан, которые замещаются кефалью, морскими собачками, азовским калканом и зеленушкой. Заодно буйно растут зелёные водоросли и медузы, которые портят отдых туристам.
Бердянск
18 февраля, 07:27
Бердянск после провала "контрнаступа": те, кто хотел помогать СБУ и ГУР, уже смирились с РоссиейГород спустя два года после начала СВО внешне никак не изменился. Разве что появилось много российских триколоров на флагштоках и зданиях, а также портретов Путина и цитат из него на бордах под стеклом
Главные причины повышения уровня солёности — сокращение сброса воды из реки Дон в море в силу зарегулированности стока и увеличения отбора воды. Ежегодно Азовское море недополучает 9 км м3 пресной воды.
Но в данном случае начинаются проблемы и конфликт интересов.
С одной стороны, Азовскому морю нужно больше пресной воды, чтобы затормозить осолонение. С другой стороны, пресная вода нужна самой Ростовской области и, с начала 2023 года, Донецкой Народной Республике, под нужды которой каждые сутки отбирают до 300 тыс. м3 воды. С рекой Кубань ситуация значительно лучше, чем с Доном, хотя и там объём стоков уменьшился.
Интерес Ростовской области понятен. Воды в Доне стало мало, её пытаются сэкономить за счёт строительства Багаевского гидроузла, который позволит ежегодно оставить в Цымлянском водохранилище 3,5 млн м3 воды.
Также зампредседателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко предложил вернуться к идее строительства магистрального водного канала "Волго-Дон-2". Его начали строить в советские годы, а затем бросили. Канал задумывался как артерия, по которой вода, уходящая из Дона по донскому магистральному каналу в Волгу, возвращалась бы обратно в Дон. В Волге тоже воды стало меньше, но её там в 10 раз больше, чем в Дону. Инициативу по строительству канала выдвинул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
При этом Азовское море активно размывает береговую линию. В ближайшие 20 лет море поглотит 200 га земли в Ростовской области, ещё 400 га в Краснодарском крае, что обернётся убытками на сумму свыше 600 млн рублей. И это только Ростовская область и Краснодарский край — оценку по ДНР и Херсонской с Запорожской областями ещё предстоит провести.
Таким образом, пресная вода нужна как Азовскому морю, так и Ростовской области, а с недавних пор и ДНР. Пока, как видно, в приоритете река Дон — именно её воду пытаются сохранить власти с учёными. Но решать проблему осолонения Азовского моря всё же придётся.
Во-первых, рано или поздно нужно будет возобновить нормальное снабжение водой агломераций ДНР из реки Северский Донец, сохранив 300 тыс. м3 донской воды.
Во-вторых, необходимо будет восстановить плотину Каховской ГЭС, вновь наполнить его водой и запитать ею не только Крым, но и организовать сброс части днепровской воды в Азовское море.
В-третьих, оздоровление Азовского моря необходимо включить в федеральный проект, начав там подъём затонувших судов, очистку берегов, а также строительство очистных сооружений. Об этом год назад говорил депутат Госдумы Николай Валуев. Работу над концепцией оздоровления Азовского моря федеральные власти начали осенью прошлого года.
О ситуации вокруг Каховской ГЭС: Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?
 
Азовское мореЭксклюзивРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаАндрей БочаровНиколай ВалуевМинистерство сельского хозяйства РФАзовстальГосдумаэкология
 
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