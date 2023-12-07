Александр Перенджиев: Даже если Россия не увязнет в боях с ВСУ, Запад ударит ее в самом неожиданном месте - 07.12.2023 Украина.ру
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Александр Перенджиев: Даже если Россия не увязнет в боях с ВСУ, Запад ударит ее в самом неожиданном месте
Александр Перенджиев: Даже если Россия не увязнет в боях с ВСУ, Запад ударит ее в самом неожиданном месте - 07.12.2023 Украина.ру
Александр Перенджиев: Даже если Россия не увязнет в боях с ВСУ, Запад ударит ее в самом неожиданном месте
Да, 2024 год вызывает в нас надежды на завершение СВО. Да, на Западе происходят кризисные явления. То, что Запад пытается склонить на свою сторону страны, которые в этот западный блок не входят, тоже свидетельствует о кризисе.
2023-12-07T05:49
2023-12-07T05:49
интервью
россия
всу
запад
сша
средняя азия
польша
кавказ
казахстан
армения
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Но военно-технические и людские ресурсы у Украины будут. На каких-то направлениях ВСУ будут пытаться наступать, а где-то сядут в глухую оборону. Начнется вязкая позиционная борьба, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть план боевых действий на 2024 год, который предусматривает оборонительные, контрнаступательные и наступательные операции. В свою очередь главком ВСУ Валерий Залужный якобы попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 500 миллиардов долларов для "деоккупации" Украины.- Александр Николаевич, понятно, что это политические заявления. Понятно, что Украине столько не дадут. Но давайте без шапкозакидательства разберемся, что именно наш противник может предпринять в следующем году.- Понятное дело, что Запад просто так не сдаст Украину, поскольку для него это важный инструмент агрессии против России.Нам сейчас щедро подкидывают информацию, что у ВСУ снарядный голод, а западные арсеналы пусты. Ничего подобного. У Киева постоянно что-то появляется. Приведу свежий пример. Финляндия заявила, что будет поставлять на Украину боеприпасы. Я не знаю, нагнули Финляндию или она сама решила прогнуться, но факт остается фактом.Более того, я не исключаю, что Запад может заставить оказать помощь Украине даже те страны, которые мы считаем дружественными.- Кстати, была информация, что на Украину пытаются переправить ракеты "Точка-У" из Армении и артиллерийские снаряды из Азербайджана.- Точно. Весь Южный Кавказ нельзя сбрасывать со счетов. Не говоря уже про Грузию.Может быть, сейчас будет скандал, но я не исключаю, что и из среднеазиатских республик какая-то помощь поступит. Они же официально говорят, что "многовекторность" обеспечивает им национальную безопасность.Да, 2024 год вызывает в нас надежды на завершение СВО. Да, на Западе происходят кризисные явления. То, что Запад пытается склонить на свою сторону страны, которые в этот западный блок не входят, тоже свидетельствует о кризисе. Но военно-технические и людские ресурсы у Украины будут. На каких-то направлениях ВСУ будут пытаться наступать, а где-то сядут в глухую оборону. Начнется вязкая позиционная борьба.Она уже идет. Мы вынуждены радоваться сообщениям о взятии двух-трех украинских опорников или перерезании дорог для снабжения войск. Мы уже не радуемся по поводу взятия городов, как это было в случае с Мариуполем.- Потому что мы перестроились, поняв, что территориальные приобретения в этой войне – не самое главное.- Да. Раньше мне тоже казалось, что это самое главное, но потом я убедился, что это не так.Сейчас идет состязание относительно того, у кого хватит ресурсов, у кого хватит нервов и у кого получится не допустить социально-экономического или политического кризиса. Война идет не только на фронте или в области дипломатии, но и на уровне психологии.Конечно, Россия полна решимости, чтобы в 2024 году добиться успешных результатов в СВО, которые приблизили бы нас к достижению ее целей. Но мы еще подробнее поговорим, какие тут возможны сценарии.- По самым оптимистичным прогнозам, Россия перейдет в наступление летом 2024 года, потому что в этот период проходят наиболее интенсивные боевые действия, а ВСУ к новому наступлению точно не будут готовы.- Да, есть надежда, что Запад к тому времени будет отвлечен на Ближний Восток и Тайвань. Но есть и риск, что Запад сам может спровоцировать конфликт в тех регионах, о которых мы стали забывать. Например, Южный Кавказ.Поступает информация, что армянские военнослужащие проходят обучение во Франции. Готовится соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Ереваном и Парижем. И это притом, что Армения делает все больше демаршей в отношении России. Она же игнорирует саммиты ОДКБ и отказывается от учений. Понятное дело, что наши противники там что-то затевают.России надо быть к этому готовой. Наши миротворцы в Карабахе или военная база в Гюмри – это недостаточные инструменты. Я не хочу давать советы нашим дипломатам. Но я считаю, что российское общество нужно об этом проинформировать. Хотелось бы получить ответ на вопрос, предпринимаем ли мы какие-то меры, чтобы не дать Западу разжечь новую войну на Южном Кавказе.А сюжет там закручивается лихо. Я имею в виду не только отношения между Арменией, Азербайджаном и Турцией. Я имею в виду Иран. Да, Тегеран не во всех вопросах будет поддерживать Москву. Но если Армения станет союзником Запада, то иранская республика воспримет это для себя в качестве угрозы. Никуда не исчез и фактор Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Мы рискуем получить очень неприятный для себя сценарий. А нам его готовят.Более того, Запад всячески пытается влезть в Среднюю Азию и там начать свою игру. Да, президент Токаев говорит, что Казахстан никогда не станет АнтиРоссией. Мы, конечно, рады этим заявлениям, но расслабляться тут тоже не надо. В отношении с Астаной у нас же появляются какие-то трещинки.Кстати, я когда-то разговаривал с одним из представителей дипломатического корпуса Туркмении. Он сказал, что закрытость Туркменистана обеспечивает ему безопасность. Казахстан открыт. Но я не знаю, насколько это обеспечит безопасность Астане. А Казахстан – серьезный для нас партнер.- Говорят, что Казахстан в чем-то даже важнее Украины.- Безусловно. Казахстан – это основа ОДКБ и ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Это сердцевина наших организаций и союзов. Поэтому Запад туда лезет.Наконец, нельзя сбрасывать со счетов Арктику, о которой я часто говорю. Все мои прогнозы, что там начнется серьезное противостояние, сбываются. И Россия, и США сосредотачиваются. Да, есть позитивные моменты. Возобновляет свою работу Арктический совет, из которого Москву пока не выталкивают. Может быть, нам и вправду удастся уйти от столкновения в Арктике.Если есть возможность уйти от конфликтов, надо от них уходить. Но в том, что касается Южного Кавказа и Средней Азии, то Запад готовит нам сюрпризы.А так сохраняются угрозы в отношении Калининграда, на Балтике и в Черном море. Противник попытается создать угрозы Сирии, где мы еще не закончили боевые действия. Там до сих пор находятся США и их оккупационные силы. Вроде бы много лет прошло со времен "арабской весны". Но у меня опять возникает ощущение, что все только начинается.- Мы забыли обсудить наши "старые" точки напряжения - Приднестровье и Белоруссия.- Сергей Лавров уже заявил, что из Молдавии готовят новую АнтиРоссию. Понятно, что Молдавия – не Украина. Это слабое звено, там есть своя специфика. И дело даже не в Приднестровье, а в Гагаузии.Мне кажется, что для защиты гагаузов Россия могла бы действовать совместно с Турцией. А Турция – страна НАТО. Если Анкара возьмет Гагаузию под свою защиту, то номер с Приднестровьем точно не пройдет.Конечно, на Западе пишут разные сценарии, чтобы расширить масштаб конфликтов, куда можно вовлечь Россию. Но Москва тоже умеет гибко действовать и находить нетрадиционных союзников.Кризис на Западе проявляется в том числе в результатах выборов в Словакии и Нидерландах. Может быть, и в других странах к власти придут политики, которые против конфликтов с Россией. Мы сможем с ними сотрудничать.Иногда складывается впечатление, что Запад всегда действует очень продумано. У них вроде бы мощные аналитические центры. Но иногда Запад начинает действовать по принципу "горе от ума". И это "горе" уже проявляется в отдельных вопросах.Резюмирую. Обстановка напряжена. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому российское руководство осторожничает. Мы никуда не торопимся, совершенствуем вооруженные силы, совершенствуем военные мастерство. Может быть, это выражение кому-то не нравится, но все идет по плану.- Вернемся к фронту. Что сейчас для Украины выгоднее: сосредоточиться на оборонительных боях с Россией или попытаться расширить конфликт, спровоцировав Приднестровье или Белоруссию?- Украине было бы выгоднее если не сдаться, то попытаться начать переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт на приемлемых для себя условиях.Мне все же кажется, что если Украина и дальше будет терпеть поражение на поле боя, то как слабое звено она будет еще интенсивнее вести с Россией диверсионно-террористическую войну. Это уже было на Северном Кавказе. Международные террористы брали в заложники целые города, чтобы диктовать условия федеральному центру.Да, сначала боевикам щедро поставляли деньги и оружие. Да, поначалу у них было какое-то подобие государственности. Да, они вели позиционные бои. Но потом их финансирование стало скукоживаться, и они перешли к террористическим рейдам, чтобы навести на население ужас и страх.- Вы сказали о своих настроениях на следующий год. И тут у меня складывается впечатление, что приближается победа в СВО, но возникает риск войны со странами НАТО.- Понятно, что ВСУ могут заменить Прибалтика и Польша, учитывая, какое количество наемников воюет на фронте. И министр обороны США ездит в Киев не для моральной поддержки Украины, а для инспекции своих войск. Я вообще считаю, что эти якобы разборки между Украиной и Польшей по поводу фур или зерна – спектакль. Не надо принимать западную информацию, что кто-то с кем-то конфликтует, за чистую монету.Вы же знаете, как начиналась Великая Отечественная война. Гитлер разместил огромное количество войск у границ Советского Союза, но Сталина он заверял, что верен договору о ненападении. Мол, если вам говорят, что мы собираемся атаковать – это английская пропаганда. Мол, мы бережем силы для новой стадии войны с Англией, а у ваших границ мы тусуемся для отвода глаз.Сталин на эту удочку попался. И я не хочу, чтобы мы снова попадались на какие-то удочки.- Польша же размещает свои войска у границ с Белоруссией. Либо они готовятся к войне, либо пытаются втянуть нас в гонку вооружений. Тут других вариантов нет. И та, и другая история станет для нас проблемой.- Безусловно. Польша пытается отвлечь силы России на защиту Белоруссии.Но, повторюсь, что не надо верить разговорам, будто бы у ВСУ снарядный город. Мы сидим, ждем, когда же у них боеприпасы закончатся, а в это время они "щедро" обстреливают Донецк. Все у них нормально со снарядами. Но нам эту лапшу уже целый год на уши вешают. А наши СМИ эти разговоры подхватывают.Нам все время подсовывают какие-то надежды. Но это обман. Если бы у ВСУ все было так плохо, они бы стали отступать и осторожнее стали стрелять.- Нам нужно рассчитывать, что у ВСУ люди закончатся? Или надо готовить стратегическую наступательную операцию?- Главное, чтобы у нас надежно были прикрыты тылы. Запад же будет помогать Украине вести диверсионно-террористическую деятельность. Я не говорю, что вся Россия должна стать одним большим военным лагерем. Но нам надо хотя бы на бытовом уровне соблюдать бдительность, как это было в конце 1990х, когда были взрывы в жилых домах.А на фронте надо продолжать брать опорный пункт за опорным пунктом. Улучшать свое тактическое положение. Сработает философский закон, когда количество перейдет в качество.- Я предлагаю рассмотреть сценарий на случай, если в 2024 году СВО не закончится. Вы сказали про битву ресурсов. На мой субъективный взгляд, у нас лучше с оборонкой, но на Западе все равно больше денег и с экономикой постабильнее. Кто тут победит?- Я отвечу на этот вопрос как преподаватель экономического вуза. Объясню одну хитрость нашей финансовой системы.Помимо государственного бюджета, у нас есть ряд внебюджетных фондов. Они есть в каждом ведомстве и на разных уровнях власти. Когда нам что-то нужно, мы всегда находим деньги.Еще в 2015 году на одном из дипломатических приемов я разговаривал с военным атташе из Эстонии. Он в своей типично эстонской манере замороженным голосом задал мне вопрос: "Хватит ли у России денег на проведение военной операции в Сирии, если она затянется? Я смотрел ваш бюджет. Я не думаю, что вам хватит средств".Я ему говорю: "Это вы смотрели официальный бюджет. Но у нас много неофициальных бюджетов, которых вам никто не покажет. Денег нам хватит на семь Сирий".От этого он очень погрустнел.Короче говоря, на Западе сомневались в нашей экономической стабильности еще задолго до СВО. Но у нас и на Сирию, и на Украину денег хватает.Да, денег у нас меньше. Но экономическую стабильность мы обеспечить сможем.
https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html
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Кирилл Курбатов
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интервью, россия, всу, запад, сша, средняя азия, польша, кавказ, казахстан, армения, сво, приднестровье
Интервью, Россия, ВСУ, Запад, США, Средняя Азия, Польша, Кавказ, Казахстан, Армения, СВО, Приднестровье

Александр Перенджиев: Даже если Россия не увязнет в боях с ВСУ, Запад ударит ее в самом неожиданном месте

05:49 07.12.2023
 
© из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
Александр Перенджиев интервью
© из личного архива
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Да, 2024 год вызывает в нас надежды на завершение СВО. Да, на Западе происходят кризисные явления. То, что Запад пытается склонить на свою сторону страны, которые в этот западный блок не входят, тоже свидетельствует о кризисе.
Но военно-технические и людские ресурсы у Украины будут. На каких-то направлениях ВСУ будут пытаться наступать, а где-то сядут в глухую оборону. Начнется вязкая позиционная борьба, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть план боевых действий на 2024 год, который предусматривает оборонительные, контрнаступательные и наступательные операции. В свою очередь главком ВСУ Валерий Залужный якобы попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 500 миллиардов долларов для "деоккупации" Украины.
- Александр Николаевич, понятно, что это политические заявления. Понятно, что Украине столько не дадут. Но давайте без шапкозакидательства разберемся, что именно наш противник может предпринять в следующем году.
- Понятное дело, что Запад просто так не сдаст Украину, поскольку для него это важный инструмент агрессии против России.
Нам сейчас щедро подкидывают информацию, что у ВСУ снарядный голод, а западные арсеналы пусты. Ничего подобного. У Киева постоянно что-то появляется. Приведу свежий пример. Финляндия заявила, что будет поставлять на Украину боеприпасы. Я не знаю, нагнули Финляндию или она сама решила прогнуться, но факт остается фактом.
Военный политолог Александр Перенджиев
10 апреля, 13:31
Александр Перенджиев: кто онРоссийский военный политолог и общественный дипломат
Более того, я не исключаю, что Запад может заставить оказать помощь Украине даже те страны, которые мы считаем дружественными.
- Кстати, была информация, что на Украину пытаются переправить ракеты "Точка-У" из Армении и артиллерийские снаряды из Азербайджана.
- Точно. Весь Южный Кавказ нельзя сбрасывать со счетов. Не говоря уже про Грузию.
Может быть, сейчас будет скандал, но я не исключаю, что и из среднеазиатских республик какая-то помощь поступит. Они же официально говорят, что "многовекторность" обеспечивает им национальную безопасность.
Да, 2024 год вызывает в нас надежды на завершение СВО. Да, на Западе происходят кризисные явления. То, что Запад пытается склонить на свою сторону страны, которые в этот западный блок не входят, тоже свидетельствует о кризисе. Но военно-технические и людские ресурсы у Украины будут. На каких-то направлениях ВСУ будут пытаться наступать, а где-то сядут в глухую оборону. Начнется вязкая позиционная борьба.
Она уже идет. Мы вынуждены радоваться сообщениям о взятии двух-трех украинских опорников или перерезании дорог для снабжения войск. Мы уже не радуемся по поводу взятия городов, как это было в случае с Мариуполем.
- Потому что мы перестроились, поняв, что территориальные приобретения в этой войне – не самое главное.
- Да. Раньше мне тоже казалось, что это самое главное, но потом я убедился, что это не так.
Сейчас идет состязание относительно того, у кого хватит ресурсов, у кого хватит нервов и у кого получится не допустить социально-экономического или политического кризиса. Война идет не только на фронте или в области дипломатии, но и на уровне психологии.
Конечно, Россия полна решимости, чтобы в 2024 году добиться успешных результатов в СВО, которые приблизили бы нас к достижению ее целей. Но мы еще подробнее поговорим, какие тут возможны сценарии.
- По самым оптимистичным прогнозам, Россия перейдет в наступление летом 2024 года, потому что в этот период проходят наиболее интенсивные боевые действия, а ВСУ к новому наступлению точно не будут готовы.
- Да, есть надежда, что Запад к тому времени будет отвлечен на Ближний Восток и Тайвань. Но есть и риск, что Запад сам может спровоцировать конфликт в тех регионах, о которых мы стали забывать. Например, Южный Кавказ.
Поступает информация, что армянские военнослужащие проходят обучение во Франции. Готовится соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Ереваном и Парижем. И это притом, что Армения делает все больше демаршей в отношении России. Она же игнорирует саммиты ОДКБ и отказывается от учений. Понятное дело, что наши противники там что-то затевают.
России надо быть к этому готовой. Наши миротворцы в Карабахе или военная база в Гюмри – это недостаточные инструменты. Я не хочу давать советы нашим дипломатам. Но я считаю, что российское общество нужно об этом проинформировать. Хотелось бы получить ответ на вопрос, предпринимаем ли мы какие-то меры, чтобы не дать Западу разжечь новую войну на Южном Кавказе.
А сюжет там закручивается лихо. Я имею в виду не только отношения между Арменией, Азербайджаном и Турцией. Я имею в виду Иран. Да, Тегеран не во всех вопросах будет поддерживать Москву. Но если Армения станет союзником Запада, то иранская республика воспримет это для себя в качестве угрозы. Никуда не исчез и фактор Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Мы рискуем получить очень неприятный для себя сценарий. А нам его готовят.
Роман Алехин интервью
Вчера, 15:50
Роман Алёхин: Россия в Артемовске научилась воевать по Клаузевицу, чтобы довести ВСУ до "голода"Украина сделала ошибку, когда понадеялась на быстрый удар и вложила в него все силы. Но Россия к тому времени уже поняла стиль современной войны, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Более того, Запад всячески пытается влезть в Среднюю Азию и там начать свою игру. Да, президент Токаев говорит, что Казахстан никогда не станет АнтиРоссией. Мы, конечно, рады этим заявлениям, но расслабляться тут тоже не надо. В отношении с Астаной у нас же появляются какие-то трещинки.
Кстати, я когда-то разговаривал с одним из представителей дипломатического корпуса Туркмении. Он сказал, что закрытость Туркменистана обеспечивает ему безопасность. Казахстан открыт. Но я не знаю, насколько это обеспечит безопасность Астане. А Казахстан – серьезный для нас партнер.
- Говорят, что Казахстан в чем-то даже важнее Украины.
- Безусловно. Казахстан – это основа ОДКБ и ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Это сердцевина наших организаций и союзов. Поэтому Запад туда лезет.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов Арктику, о которой я часто говорю. Все мои прогнозы, что там начнется серьезное противостояние, сбываются. И Россия, и США сосредотачиваются. Да, есть позитивные моменты. Возобновляет свою работу Арктический совет, из которого Москву пока не выталкивают. Может быть, нам и вправду удастся уйти от столкновения в Арктике.
Если есть возможность уйти от конфликтов, надо от них уходить. Но в том, что касается Южного Кавказа и Средней Азии, то Запад готовит нам сюрпризы.
А так сохраняются угрозы в отношении Калининграда, на Балтике и в Черном море. Противник попытается создать угрозы Сирии, где мы еще не закончили боевые действия. Там до сих пор находятся США и их оккупационные силы. Вроде бы много лет прошло со времен "арабской весны". Но у меня опять возникает ощущение, что все только начинается.
- Мы забыли обсудить наши "старые" точки напряжения - Приднестровье и Белоруссия.
- Сергей Лавров уже заявил, что из Молдавии готовят новую АнтиРоссию. Понятно, что Молдавия – не Украина. Это слабое звено, там есть своя специфика. И дело даже не в Приднестровье, а в Гагаузии.
Мне кажется, что для защиты гагаузов Россия могла бы действовать совместно с Турцией. А Турция – страна НАТО. Если Анкара возьмет Гагаузию под свою защиту, то номер с Приднестровьем точно не пройдет.
Конечно, на Западе пишут разные сценарии, чтобы расширить масштаб конфликтов, куда можно вовлечь Россию. Но Москва тоже умеет гибко действовать и находить нетрадиционных союзников.
Кризис на Западе проявляется в том числе в результатах выборов в Словакии и Нидерландах. Может быть, и в других странах к власти придут политики, которые против конфликтов с Россией. Мы сможем с ними сотрудничать.
Иногда складывается впечатление, что Запад всегда действует очень продумано. У них вроде бы мощные аналитические центры. Но иногда Запад начинает действовать по принципу "горе от ума". И это "горе" уже проявляется в отдельных вопросах.
Резюмирую. Обстановка напряжена. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому российское руководство осторожничает. Мы никуда не торопимся, совершенствуем вооруженные силы, совершенствуем военные мастерство. Может быть, это выражение кому-то не нравится, но все идет по плану.
- Вернемся к фронту. Что сейчас для Украины выгоднее: сосредоточиться на оборонительных боях с Россией или попытаться расширить конфликт, спровоцировав Приднестровье или Белоруссию?
- Украине было бы выгоднее если не сдаться, то попытаться начать переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт на приемлемых для себя условиях.
Мне все же кажется, что если Украина и дальше будет терпеть поражение на поле боя, то как слабое звено она будет еще интенсивнее вести с Россией диверсионно-террористическую войну. Это уже было на Северном Кавказе. Международные террористы брали в заложники целые города, чтобы диктовать условия федеральному центру.
Евгений Федоров интервью
5 декабря, 15:39
Евгений Федоров: Россия будет вечно перемалывать ВСУ, пока не победит США без крови и не освободит ЕвропуЗавершить СВО победой можно тремя способами: международное право, ядерное нацеливание и судебная процедура, которая утвердила бы позиции РФ с точки зрения международного права как правопреемницы Советского Союза, ответственного за контроль над всеми территориями СССР
Да, сначала боевикам щедро поставляли деньги и оружие. Да, поначалу у них было какое-то подобие государственности. Да, они вели позиционные бои. Но потом их финансирование стало скукоживаться, и они перешли к террористическим рейдам, чтобы навести на население ужас и страх.
- Вы сказали о своих настроениях на следующий год. И тут у меня складывается впечатление, что приближается победа в СВО, но возникает риск войны со странами НАТО.
- Понятно, что ВСУ могут заменить Прибалтика и Польша, учитывая, какое количество наемников воюет на фронте. И министр обороны США ездит в Киев не для моральной поддержки Украины, а для инспекции своих войск. Я вообще считаю, что эти якобы разборки между Украиной и Польшей по поводу фур или зерна – спектакль. Не надо принимать западную информацию, что кто-то с кем-то конфликтует, за чистую монету.
Вы же знаете, как начиналась Великая Отечественная война. Гитлер разместил огромное количество войск у границ Советского Союза, но Сталина он заверял, что верен договору о ненападении. Мол, если вам говорят, что мы собираемся атаковать – это английская пропаганда. Мол, мы бережем силы для новой стадии войны с Англией, а у ваших границ мы тусуемся для отвода глаз.
Сталин на эту удочку попался. И я не хочу, чтобы мы снова попадались на какие-то удочки.
- Польша же размещает свои войска у границ с Белоруссией. Либо они готовятся к войне, либо пытаются втянуть нас в гонку вооружений. Тут других вариантов нет. И та, и другая история станет для нас проблемой.
- Безусловно. Польша пытается отвлечь силы России на защиту Белоруссии.
Но, повторюсь, что не надо верить разговорам, будто бы у ВСУ снарядный город. Мы сидим, ждем, когда же у них боеприпасы закончатся, а в это время они "щедро" обстреливают Донецк. Все у них нормально со снарядами. Но нам эту лапшу уже целый год на уши вешают. А наши СМИ эти разговоры подхватывают.
Нам все время подсовывают какие-то надежды. Но это обман. Если бы у ВСУ все было так плохо, они бы стали отступать и осторожнее стали стрелять.
- Нам нужно рассчитывать, что у ВСУ люди закончатся? Или надо готовить стратегическую наступательную операцию?
- Главное, чтобы у нас надежно были прикрыты тылы. Запад же будет помогать Украине вести диверсионно-террористическую деятельность. Я не говорю, что вся Россия должна стать одним большим военным лагерем. Но нам надо хотя бы на бытовом уровне соблюдать бдительность, как это было в конце 1990х, когда были взрывы в жилых домах.
А на фронте надо продолжать брать опорный пункт за опорным пунктом. Улучшать свое тактическое положение. Сработает философский закон, когда количество перейдет в качество.
- Я предлагаю рассмотреть сценарий на случай, если в 2024 году СВО не закончится. Вы сказали про битву ресурсов. На мой субъективный взгляд, у нас лучше с оборонкой, но на Западе все равно больше денег и с экономикой постабильнее. Кто тут победит?
- Я отвечу на этот вопрос как преподаватель экономического вуза. Объясню одну хитрость нашей финансовой системы.
Помимо государственного бюджета, у нас есть ряд внебюджетных фондов. Они есть в каждом ведомстве и на разных уровнях власти. Когда нам что-то нужно, мы всегда находим деньги.
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
4 декабря, 04:00
Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажуСегодня политический мяч на стороне Запада. Запад должен сконфигурировать режим в Киеве или в другом городе таким образом, что это будут люди, способные подписать капитуляцию, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев
Еще в 2015 году на одном из дипломатических приемов я разговаривал с военным атташе из Эстонии. Он в своей типично эстонской манере замороженным голосом задал мне вопрос: "Хватит ли у России денег на проведение военной операции в Сирии, если она затянется? Я смотрел ваш бюджет. Я не думаю, что вам хватит средств".
Я ему говорю: "Это вы смотрели официальный бюджет. Но у нас много неофициальных бюджетов, которых вам никто не покажет. Денег нам хватит на семь Сирий".
От этого он очень погрустнел.
Короче говоря, на Западе сомневались в нашей экономической стабильности еще задолго до СВО. Но у нас и на Сирию, и на Украину денег хватает.
Да, денег у нас меньше. Но экономическую стабильность мы обеспечить сможем.
 
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