https://ukraina.ru/20231206/1051785390.html
ВСУ вновь выпустили по Белгородской области около 70 снарядов – Гладков
ВСУ вновь выпустили по Белгородской области около 70 снарядов – Гладков - 06.12.2023 Украина.ру
ВСУ вновь выпустили по Белгородской области около 70 снарядов – Гладков
Количество снарядов, выпущенных по Белгородской области украинскими военными, второй день подряд составляет порядка 70. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 6 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-06T11:09
2023-12-06T11:09
2023-12-06T11:09
новости
россия
белгородская область
вячеслав гладков
губернатор
обстрелы
всу
сво
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Согласно сводке губернатора о нанесённых ударах по региону за 5 декабря, украинские военные обстреляли все семь приграничных муниципалитетов области, выпустив 68 снарядов, включая три взрывных устройства с БПЛА. Накануне было зафиксировано 72 прилёта."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 10, по селу Красный Хутор - 3 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке и Красном Хуторе с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Системой ПВО над районом сбито 3 БПЛА самолётного типа. После падения обломков в селе Репное повреждены один легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков.По его данным, в Борисовском районе из миномёта трижды обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе по сёлам Логачёвка и Вериговка было выпущено в сумме 9 мин. В Волоконовском районе из миномёта 6 раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз зафиксировано 19 прилётов. В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено два артиллерийских снаряда."В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По хутору Панков выпущено 3 миномётных снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Мухин - по 2 миномётных снаряда. В селе Середа зафиксирован прилёт двух FPV-дронов", - добавил Гладков.Губернатор отметил, что во всех перечисленных населённых пунктах "обошлось без последствий".На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Гладков публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По словам Губернатора, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.
https://ukraina.ru/20231206/1051777527.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, губернатор, обстрелы, всу, сво
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, губернатор, обстрелы, ВСУ, СВО
ВСУ вновь выпустили по Белгородской области около 70 снарядов – Гладков
Количество снарядов, выпущенных по Белгородской области украинскими военными, второй день подряд составляет порядка 70. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 6 декабря сообщает в своём телеграм-канале
Согласно сводке губернатора о нанесённых ударах по региону за 5 декабря, украинские военные обстреляли все семь приграничных муниципалитетов области, выпустив 68 снарядов, включая три взрывных устройства с БПЛА. Накануне было зафиксировано 72 прилёта.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 10, по селу Красный Хутор - 3 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке и Красном Хуторе с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Системой ПВО над районом сбито 3 БПЛА самолётного типа. После падения обломков в селе Репное повреждены один легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков.
По его данным, в Борисовском районе из миномёта трижды обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе по сёлам Логачёвка и Вериговка было выпущено в сумме 9 мин. В Волоконовском районе из миномёта 6 раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз зафиксировано 19 прилётов. В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено два артиллерийских снаряда.
"В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По хутору Панков выпущено 3 миномётных снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Мухин - по 2 миномётных снаряда. В селе Середа зафиксирован прилёт двух FPV-дронов", - добавил Гладков.
Губернатор отметил, что во всех перечисленных населённых пунктах "обошлось без последствий".
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Гладков публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По словам Губернатора, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.