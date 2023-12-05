Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил - 05.12.2023 Украина.ру
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Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил - 05.12.2023 Украина.ру
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил
Роль Путина в России и мире трудно переоценить, прокомментировал информацию Песков
2023-12-05T12:15
2023-12-05T12:15
новости
владимир путин
россия
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Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "человека года". В числе них и президент России Владимир Путин. "Путин столкнулся с кратковременной угрозой своей власти в 2023 году во время восстания Вагнера, но в конце концов его влияние только усилилось, поскольку группа наемников отступила, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил сделку (Евгений Пригожин, лидер группы Вагнера, позже погиб в авиакатастрофе). Путин был признан человеком года по версии TIME в 2007 году и неоднократно попадал в список TIME100, в том числе в 2022 году", – сообщает Time.Дмитрий Песков заявил, что для Путина не имеет значение, получит ли он звание "человек года" от Time:В списке претендентов числятся Барби, прокуроры, выдвинувшие обвинения Дональду Трампу, глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III; Джером Пауэлл – председатель Федеральной резервной системы США и певица Тэйлор Свифт.Победитель премии станет известен в среду.
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новости, владимир путин, россия
Новости, Владимир Путин, Россия

Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил

12:15 05.12.2023
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Роль Путина в России и мире трудно переоценить, прокомментировал информацию Песков
Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "человека года". В числе них и президент России Владимир Путин.
"Путин столкнулся с кратковременной угрозой своей власти в 2023 году во время восстания Вагнера, но в конце концов его влияние только усилилось, поскольку группа наемников отступила, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил сделку (Евгений Пригожин, лидер группы Вагнера, позже погиб в авиакатастрофе). Путин был признан человеком года по версии TIME в 2007 году и неоднократно попадал в список TIME100, в том числе в 2022 году", – сообщает Time.
Дмитрий Песков заявил, что для Путина не имеет значение, получит ли он звание "человек года" от Time:
"Посмотрим. Но то, что роль Путина в нашей стране и мире трудно переоценить – это однозначно", – сказал пресс-секретарь главы государства.
В списке претендентов числятся Барби, прокуроры, выдвинувшие обвинения Дональду Трампу, глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III; Джером Пауэлл – председатель Федеральной резервной системы США и певица Тэйлор Свифт.
Победитель премии станет известен в среду.
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