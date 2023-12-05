https://ukraina.ru/20231205/1051752204.html

Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил

Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил - 05.12.2023 Украина.ру

Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответил

Роль Путина в России и мире трудно переоценить, прокомментировал информацию Песков

2023-12-05T12:15

2023-12-05T12:15

2023-12-05T12:15

новости

владимир путин

россия

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Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "человека года". В числе них и президент России Владимир Путин. "Путин столкнулся с кратковременной угрозой своей власти в 2023 году во время восстания Вагнера, но в конце концов его влияние только усилилось, поскольку группа наемников отступила, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил сделку (Евгений Пригожин, лидер группы Вагнера, позже погиб в авиакатастрофе). Путин был признан человеком года по версии TIME в 2007 году и неоднократно попадал в список TIME100, в том числе в 2022 году", – сообщает Time.Дмитрий Песков заявил, что для Путина не имеет значение, получит ли он звание "человек года" от Time:В списке претендентов числятся Барби, прокуроры, выдвинувшие обвинения Дональду Трампу, глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III; Джером Пауэлл – председатель Федеральной резервной системы США и певица Тэйлор Свифт.Победитель премии станет известен в среду.

https://ukraina.ru/20231130/1051629254.html

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новости, владимир путин, россия