https://ukraina.ru/20231205/1051748143.html

Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика

Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика - 05.12.2023 Украина.ру

Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика

Последние времена настают – уже несколько дней СМИ публикуют результаты остроактуального политического опроса Социологической группы "Рейтинг", а на сайте компании его нет. Между тем, речь идёт о первом опубликованном с февраля 2022 года рейтинге политических партий. Правда – вполне фантастическом

2023-12-05T11:35

2023-12-05T11:35

2023-12-05T11:35

эксклюзив

социология

украина

парламентские выборы

владимир зеленский

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051747878_0:10:800:460_1920x0_80_0_0_12ff3c0abc29eecc7ab9c81b70dd4135.png

Данных о параметрах последнего исследования Социологической группы "Рейтинг" нет, известно только, что он был проведён в конце ноября. Подтверждение факта проведения исследования нам, правда, удалось получить по своим источникам.Почему исследование фантастическое?Во-первых, в силу целого комплекса причин, определяющих ненадёжность полученных на Украине социологических данных. Тут и нарушенность выборки из-за миграционных процессов, и недоверие людей к социологам (не к самим по себе, а к людям, которые могут представляться социологами), и неадекватность общественного сознания под воздействием стресса и пропаганды.Во-вторых, неадекватность списка политических партий – первые три позиции в результатах исследования занимают несуществующие "политические партии" – чистая фантазия авторов опросного листа ("анкетой" в социологии принято называть опросник, который даётся на самозаполнение).В-третьих, совершенно непонятно, по какой модели будут проводиться выборы, если их проведение вообще удастся назначить. Речь идёт не столько об избирательной схеме, сколько, например, о методиках проведения выборов на фронте или среди вынужденных мигрантов.В-четвёртых, к моменту начала избирательной кампании может измениться примерно всё. Например, кто-то из политических лидеров может до выборов и не дожить (ни на кого конкретно не намекаем, но война же – всякое может случиться).В общем, результаты исследования не дают никакого представления о возможном распределении мест в парламенте, но дают – о некоторой политической растерянности и рассеянности украинцев.Итак, если бы выборы проходили сейчас, то голоса электорально активных украинцев (т.е., тех, кто собирается принять участие в выборах и определился с выбором) могли бы распределиться так:Первое место заняла бы партия главкома ВСУ Валерия Залужного – 36%. Напомним, что на выборах 2019 года безусловный лидер, партия "Слуга народа" получила 43% голосов. А партии Залужного не существует в реальности.Второе место заняла бы партия президента Владимира Зеленского с результатом 27%. Ещё до начала СВО было известно, что Зеленский и Ермак разочарованы политическим проектом "Слуга народа", поскольку депутаты от СН дискредитируют и саму эту политическую силу и самого президента. Однако, насколько далеко зашла работа по созданию нового политического проекта не было известно тогда и, тем более, неизвестно сейчас.На третьем месте оказалась несуществующая партия комика и волонтёра (по утверждениям Анатолия Шария этот волонтёр ворует совершенно без меры) Сергея Притулы – 8%. В феврале 2022 года партия "24 августа" (о том, что партия будет называться именно так Притула заявил в начале февраля) набирала 5% голосов.Партнёром Притулы является нацист и уголовник Сергей Стерненко, фамилия которого в "бюллетене" отсутствует (мы вообще не знаем, как его появление в списке повлияло бы на рейтинг – скорее всего никак, потому что с началом СВО Стерненко ушёл в тень, служит где-то в теробороне – в армии опаснее).Четвёртое место – партия "Азов"* с результатом 6%. Сейчас такой партии нет, есть "Национальный корпус", рейтинг которого в 2022 году не замерялся и было почему – он находился "ниже плинтуса".Пятое место – "Слуга народа", 5,5%. В 2022 году рейтинг партии составлял 18% – гораздо больше чем сейчас, но гораздо меньше, чем у СН + Партия Зеленского – 32%. Кстати, даже в сумме они набирают сейчас меньшей одной партии Залужного, но это ни о чём не говорило бы даже в случае, если бы эти данные что-то отражали.Шестое место – "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 5%. В прошлом году рейтинг партии составлял 17%.Менее 5% получили:- партия Дмитрия Разумкова – 3% (не существует, в прошлом году тянула 6%, но в военную повестку экс-спикер вообще не вписался);- "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 2% (было 11%).Партии Алексея Гончаренко (не существует), "Свобода"*, УДАР Виталия Кличко, Алексея Арестовича** (не существует), Юрия Бутусова (не существует), "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана получают примерно по 1% голосов.Из приведённых данных можно сделать следующие выводы:Во-первых, в результате войны политический спектр Украины переживёт полное переформатирование.Во-вторых, большую роль в этом спектре будут играть люди, политикой ранее не интересовавшиеся, зато участвовавшие в боевых действиях.В-третьих, "старые" политики утратили шанс на самостоятельное участие в политике (им остаётся только вписываться в новые структуры).В-четвёртых, Владимир Зеленский подтвердил своё право оставаться в политике (но вот будет ли у него такая возможность?).В пятых, мы имеем социологический феномен, когда предполагаемая политическая борьба по мнению социологов развернется между... несуществующими партиями. Партий нет, но социологи замеряют их рейтинги. Такой вот парадокс.P.S.: Большая часть приведённых выводов будет в несколько меньшей степени актуальная и для России.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Иноагент и спонсор терроризма.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20231111/1050933418.html

https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

https://ukraina.ru/20231117/1051109729.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, социология, украина, парламентские выборы, владимир зеленский, валерий залужный