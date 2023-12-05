Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика - 05.12.2023 Украина.ру
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Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика
Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика - 05.12.2023 Украина.ру
Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика
Последние времена настают – уже несколько дней СМИ публикуют результаты остроактуального политического опроса Социологической группы "Рейтинг", а на сайте компании его нет. Между тем, речь идёт о первом опубликованном с февраля 2022 года рейтинге политических партий. Правда – вполне фантастическом
2023-12-05T11:35
2023-12-05T11:35
эксклюзив
социология
украина
парламентские выборы
владимир зеленский
валерий залужный
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Данных о параметрах последнего исследования Социологической группы "Рейтинг" нет, известно только, что он был проведён в конце ноября. Подтверждение факта проведения исследования нам, правда, удалось получить по своим источникам.Почему исследование фантастическое?Во-первых, в силу целого комплекса причин, определяющих ненадёжность полученных на Украине социологических данных. Тут и нарушенность выборки из-за миграционных процессов, и недоверие людей к социологам (не к самим по себе, а к людям, которые могут представляться социологами), и неадекватность общественного сознания под воздействием стресса и пропаганды.Во-вторых, неадекватность списка политических партий – первые три позиции в результатах исследования занимают несуществующие "политические партии" – чистая фантазия авторов опросного листа ("анкетой" в социологии принято называть опросник, который даётся на самозаполнение).В-третьих, совершенно непонятно, по какой модели будут проводиться выборы, если их проведение вообще удастся назначить. Речь идёт не столько об избирательной схеме, сколько, например, о методиках проведения выборов на фронте или среди вынужденных мигрантов.В-четвёртых, к моменту начала избирательной кампании может измениться примерно всё. Например, кто-то из политических лидеров может до выборов и не дожить (ни на кого конкретно не намекаем, но война же – всякое может случиться).В общем, результаты исследования не дают никакого представления о возможном распределении мест в парламенте, но дают – о некоторой политической растерянности и рассеянности украинцев.Итак, если бы выборы проходили сейчас, то голоса электорально активных украинцев (т.е., тех, кто собирается принять участие в выборах и определился с выбором) могли бы распределиться так:Первое место заняла бы партия главкома ВСУ Валерия Залужного – 36%. Напомним, что на выборах 2019 года безусловный лидер, партия "Слуга народа" получила 43% голосов. А партии Залужного не существует в реальности.Второе место заняла бы партия президента Владимира Зеленского с результатом 27%. Ещё до начала СВО было известно, что Зеленский и Ермак разочарованы политическим проектом "Слуга народа", поскольку депутаты от СН дискредитируют и саму эту политическую силу и самого президента. Однако, насколько далеко зашла работа по созданию нового политического проекта не было известно тогда и, тем более, неизвестно сейчас.На третьем месте оказалась несуществующая партия комика и волонтёра (по утверждениям Анатолия Шария этот волонтёр ворует совершенно без меры) Сергея Притулы – 8%. В феврале 2022 года партия "24 августа" (о том, что партия будет называться именно так Притула заявил в начале февраля) набирала 5% голосов.Партнёром Притулы является нацист и уголовник Сергей Стерненко, фамилия которого в "бюллетене" отсутствует (мы вообще не знаем, как его появление в списке повлияло бы на рейтинг – скорее всего никак, потому что с началом СВО Стерненко ушёл в тень, служит где-то в теробороне – в армии опаснее).Четвёртое место – партия "Азов"* с результатом 6%. Сейчас такой партии нет, есть "Национальный корпус", рейтинг которого в 2022 году не замерялся и было почему – он находился "ниже плинтуса".Пятое место – "Слуга народа", 5,5%. В 2022 году рейтинг партии составлял 18% – гораздо больше чем сейчас, но гораздо меньше, чем у СН + Партия Зеленского – 32%. Кстати, даже в сумме они набирают сейчас меньшей одной партии Залужного, но это ни о чём не говорило бы даже в случае, если бы эти данные что-то отражали.Шестое место – "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 5%. В прошлом году рейтинг партии составлял 17%.Менее 5% получили:- партия Дмитрия Разумкова – 3% (не существует, в прошлом году тянула 6%, но в военную повестку экс-спикер вообще не вписался);- "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 2% (было 11%).Партии Алексея Гончаренко (не существует), "Свобода"*, УДАР Виталия Кличко, Алексея Арестовича** (не существует), Юрия Бутусова (не существует), "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана получают примерно по 1% голосов.Из приведённых данных можно сделать следующие выводы:Во-первых, в результате войны политический спектр Украины переживёт полное переформатирование.Во-вторых, большую роль в этом спектре будут играть люди, политикой ранее не интересовавшиеся, зато участвовавшие в боевых действиях.В-третьих, "старые" политики утратили шанс на самостоятельное участие в политике (им остаётся только вписываться в новые структуры).В-четвёртых, Владимир Зеленский подтвердил своё право оставаться в политике (но вот будет ли у него такая возможность?).В пятых, мы имеем социологический феномен, когда предполагаемая политическая борьба по мнению социологов развернется между... несуществующими партиями. Партий нет, но социологи замеряют их рейтинги. Такой вот парадокс.P.S.: Большая часть приведённых выводов будет в несколько меньшей степени актуальная и для России.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Иноагент и спонсор терроризма.
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20231111/1050933418.html
https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, социология, украина, парламентские выборы, владимир зеленский, валерий залужный
Эксклюзив, социология, Украина, парламентские выборы, Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика

11:35 05.12.2023
 
Герои меча и магии
Герои меча и магии
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Последние времена настают – уже несколько дней СМИ публикуют результаты остроактуального политического опроса Социологической группы "Рейтинг", а на сайте компании его нет. Между тем, речь идёт о первом опубликованном с февраля 2022 года рейтинге политических партий. Правда – вполне фантастическом
Данных о параметрах последнего исследования Социологической группы "Рейтинг" нет, известно только, что он был проведён в конце ноября. Подтверждение факта проведения исследования нам, правда, удалось получить по своим источникам.
Почему исследование фантастическое?
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Во-первых, в силу целого комплекса причин, определяющих ненадёжность полученных на Украине социологических данных. Тут и нарушенность выборки из-за миграционных процессов, и недоверие людей к социологам (не к самим по себе, а к людям, которые могут представляться социологами), и неадекватность общественного сознания под воздействием стресса и пропаганды.
Во-вторых, неадекватность списка политических партий – первые три позиции в результатах исследования занимают несуществующие "политические партии" – чистая фантазия авторов опросного листа ("анкетой" в социологии принято называть опросник, который даётся на самозаполнение).
В-третьих, совершенно непонятно, по какой модели будут проводиться выборы, если их проведение вообще удастся назначить. Речь идёт не столько об избирательной схеме, сколько, например, о методиках проведения выборов на фронте или среди вынужденных мигрантов.
В-четвёртых, к моменту начала избирательной кампании может измениться примерно всё. Например, кто-то из политических лидеров может до выборов и не дожить (ни на кого конкретно не намекаем, но война же – всякое может случиться).
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
11 ноября, 13:01
К вечной войне — готовы! Как украинская социология контролирует госзаказ по нацификации Новые данные украинских социологов об идентичности граждан Украины фактически являются отчетом о результатах нацификации и выполнении задач по построению мононационального, готового к вечной войне общества, что, как оказывается, на Украине закреплено законодательно.
В общем, результаты исследования не дают никакого представления о возможном распределении мест в парламенте, но дают – о некоторой политической растерянности и рассеянности украинцев.
Итак, если бы выборы проходили сейчас, то голоса электорально активных украинцев (т.е., тех, кто собирается принять участие в выборах и определился с выбором) могли бы распределиться так:
Первое место заняла бы партия главкома ВСУ Валерия Залужного – 36%. Напомним, что на выборах 2019 года безусловный лидер, партия "Слуга народа" получила 43% голосов. А партии Залужного не существует в реальности.
Второе место заняла бы партия президента Владимира Зеленского с результатом 27%. Ещё до начала СВО было известно, что Зеленский и Ермак разочарованы политическим проектом "Слуга народа", поскольку депутаты от СН дискредитируют и саму эту политическую силу и самого президента. Однако, насколько далеко зашла работа по созданию нового политического проекта не было известно тогда и, тем более, неизвестно сейчас.
На третьем месте оказалась несуществующая партия комика и волонтёра (по утверждениям Анатолия Шария этот волонтёр ворует совершенно без меры) Сергея Притулы – 8%. В феврале 2022 года партия "24 августа" (о том, что партия будет называться именно так Притула заявил в начале февраля) набирала 5% голосов.
Партнёром Притулы является нацист и уголовник Сергей Стерненко, фамилия которого в "бюллетене" отсутствует (мы вообще не знаем, как его появление в списке повлияло бы на рейтинг – скорее всего никак, потому что с началом СВО Стерненко ушёл в тень, служит где-то в теробороне – в армии опаснее).
Четвёртое место – партия "Азов"* с результатом 6%. Сейчас такой партии нет, есть "Национальный корпус", рейтинг которого в 2022 году не замерялся и было почему – он находился "ниже плинтуса".
Пятое место – "Слуга народа", 5,5%. В 2022 году рейтинг партии составлял 18% – гораздо больше чем сейчас, но гораздо меньше, чем у СН + Партия Зеленского – 32%. Кстати, даже в сумме они набирают сейчас меньшей одной партии Залужного, но это ни о чём не говорило бы даже в случае, если бы эти данные что-то отражали.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
25 апреля, 06:39
Украинские выборы — 2024: расстановка силПредсказания Владимира Вольфовича Жириновского в последнее время приобретают пугающую силу. Он же предрекал, что в 2024 году никаких выборов на Украине не будет, как не будет и самого государства, в котором их можно будет проводить…
Шестое место – "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 5%. В прошлом году рейтинг партии составлял 17%.
Менее 5% получили:
- партия Дмитрия Разумкова – 3% (не существует, в прошлом году тянула 6%, но в военную повестку экс-спикер вообще не вписался);
- "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 2% (было 11%).
Партии Алексея Гончаренко (не существует), "Свобода"*, УДАР Виталия Кличко, Алексея Арестовича** (не существует), Юрия Бутусова (не существует), "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана получают примерно по 1% голосов.
Из приведённых данных можно сделать следующие выводы:
Во-первых, в результате войны политический спектр Украины переживёт полное переформатирование.
Во-вторых, большую роль в этом спектре будут играть люди, политикой ранее не интересовавшиеся, зато участвовавшие в боевых действиях.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 12:43
Виртуальный Залужный. Что не так с главкомом ВСУС мая 2023 года главнокомандующий ВСУ генерал Залужный редко появляется в публичном пространстве. Виртуально он, конечно, присутствует: сообщения в соцсетях, лайки, интервью якобы раздаёт
В-третьих, "старые" политики утратили шанс на самостоятельное участие в политике (им остаётся только вписываться в новые структуры).
В-четвёртых, Владимир Зеленский подтвердил своё право оставаться в политике (но вот будет ли у него такая возможность?).
В пятых, мы имеем социологический феномен, когда предполагаемая политическая борьба по мнению социологов развернется между... несуществующими партиями. Партий нет, но социологи замеряют их рейтинги. Такой вот парадокс.
P.S.: Большая часть приведённых выводов будет в несколько меньшей степени актуальная и для России.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
** Иноагент и спонсор терроризма.
 
ЭксклюзивсоциологияУкраинапарламентские выборыВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
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Заголовок открываемого материала
11:35Парламентские выборы на Украине: свежая социологическая фантастика
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