https://ukraina.ru/20231204/1051724323.html

Олег Царев: Если США и олигархи быстро не устранят Зеленского, Россия точно расправится с Украиной

Олег Царев: Если США и олигархи быстро не устранят Зеленского, Россия точно расправится с Украиной - 04.12.2023 Украина.ру

Олег Царев: Если США и олигархи быстро не устранят Зеленского, Россия точно расправится с Украиной

В украинском обществе пока доминируют настроения, что "лично я на фронт не пойду, но мы должны победить".

2023-12-04T14:50

2023-12-04T14:50

2023-12-04T14:50

интервью

россия

украина

олигарх

владимир зеленский

война

политика

сша

европа

всу

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Им же целый год рассказывали, как Россия капитулирует и будет выплачивать репарации, за счет которых они и их дети потом будут жить. И если Зеленский сейчас выйдет с лозунгами о мире, он моментально потеряет власть, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег ЦаревОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сейчас в украинской элите возникают странные тенденции. Противопоставление Зеленского и Залужного вылилось в публичное пространство. Произошла история с отравлением жены Буданова. Были откровения Арахамии по поводу того, почему Украина отказалась выполнить Стамбульские соглашения. При этом все они видят друг в друге измену.- Олег Анатольевич, почему эти пауки в банке зашевелились именно сейчас?- Потому что все держат нос по ветру. На Украине часто меняется власть. Надо чувствовать дуновение ветра, чтобы тебя не занесло на повороте. Наступает период, когда Зеленский будет слаб. Будут формироваться новые расстановки во власти, в которые надо успеть встроиться.Я еще полгода назад говорил, что США попытаются заморозить украинский конфликт. Вашингтон уже получил от него все, что хотел, а дальше он приведет только к риску ненужной конфронтации. Сейчас с этим соглашаются многие. Это видно и по объему финансирования, и по публичным заявлениям, и по тому, как встречали Зеленского и Ермака в США.США хотят заморозить конфликт. Это не личная позиция Байдена. Это не происки директора ЦРУ Уильяма Бернса (он когда-то был послом США в РФ, и украинцы его обвиняют в симпатиях к Москве). Это позиция глубинного американского государства, которое посильнее республиканцев или демократов.Старой Европе тоже невыгоден этот конфликт. Он выгоден только Великобритании.Украинскому народу происходящее тоже невыгодно. Это невыгодно даже украинским олигархам. На Украине построили олигархический капитализм, и позиция олигархов в этом была определяющая. Чем дольше будет длиться война, тем сильнее их активы будут падать в цене.На фронте Россия будет наступать. Можно спорить, когда и с какой скоростью, но это однозначно приведет к потере активов и потере территорий. Следовательно, единственный, кто мешает США, Старой Европе и олигархам заморозить конфликт – Зеленский. Он сделал ставку на войну. И власть он может удержать до тех пор, пока Украина воюет.А раз сложилась такая ситуация, все друг с другом разговаривают. Разговаривают Пинчук и Ахметов. Коломойский* несильно разговаривает, поскольку у него сейчас ограничены возможности. Но он может подавать какие-то сигналы. И его оставшиеся бизнес-структуры тоже готовы включиться в борьбу против Зеленского.Поскольку Зеленский решил не идти на условия США, он пошел ва-банк, отменил выборы, а теперь он боится, что его свергнут в результате заговора. Именно поэтому он проводит зачистку в руководстве силовых блоков. Генералы будут под ударом.- Кстати, кому может перейти власть, если с Зеленским что-то случится?- Если с Зеленским что-то случится, по закону руководить страной будет спикер Верховной Рады. Если спикер Верховной Рады начнет двигаться не в ту сторону, спикера поменяют. Жизнь Зеленского сейчас действительно находится под угрозой. Если его захотят убрать, все должно быть сделано максимально быстро, чтобы период безвластия был максимально короткий.США понимают, что чем больше у них уйдет на устранение Зеленского, тем сильнее станет Россия и тем уступчивее будет украинская власть. Это не в интересах США. Поэтому существует большая вероятность, что с Зеленским что-то произойдёт в течение пару месяцев.- Касательно ситуации на фронте. Мы давно следим за нашим продвижением в Авдеевке, а западные СМИ по-прежнему гадают на тему "провалилось ли украинское наступление", а также обсуждают вступление Украины в НАТО. Почему они так далеки от реальности?- Украина по "контрнаступу" уже приняла решение вкладываться в строительство оборонительных линий. Залужный долго продавливал это решение, и наконец-то оно у него получилось.Они понимают, что Россия сейчас сильнее. У нее больше людей и больше оружия. Поэтому Украина попытается выстроить систему обороны, чтобы ВС РФ стачивались об эту оборону и ждать, пока ситуация в мире поменяется. А вдруг Байдену во время избирательной кампании понадобится более активно поддержать Украину, чтобы она показала какие-то успехи.Надежды эти несбыточны. Но Украина приняла разумное решение, а для России это не очень хорошо. Нам было бы выгоднее, когда ВСУ идут вперед и сами стачивались об нашу оборону.Что касается вступления Украины в НАТО, то это была идея ныне покойного Киссинджера. Он считал, что Киев мог бы отказаться от части своих территорий, а оставшиеся территории можно было бы накрыть зонтиком НАТО.Я всегда считал, что это морковка перед носом Зеленского.На него сейчас идет чудовищное давление, чтобы он прекратил войну. В украинском обществе пока доминируют настроения, что "лично я на фронт не пойду, но мы должны победить". Им же целый год рассказывали, как Россия капитулирует и будет выплачивать репарации, за счет которых они и их дети потом будут жить. И если Зеленский сейчас выйдет с лозунгами о мире, он моментально потеряет власть.Поэтому команда Зеленского на всякий случай продумывает вариант с референдумом. СМИ находятся в одних руках. Они попытаются сформировать точку зрения, что давайте подпишем временный мир с Россией, а потом попытаемся ее снова победить. В этом случае Зеленский выйдет и скажет: "Я с омерзением подписываю этот мир. Мне это не нравится, но я вынужден подчиниться мнению большинства".Но этот сценарий будет в самом крайнем случае. Если Зеленский поймет, что его додавят.- Получается, что Зеленскому для сохранения жизни выгодно подписать мир с Россией?- Не совсем так.Сейчас украинцы мыслят простыми категориями. О том, как не попасть под мобилизацию и как найти работу. А как только закончится война, люди будут задавать вопросы: "Ради чего мы разрушили страну"? "Ради чего погиб сосед Василь"? "Почему стоят предприятия"? "Зачем мы набрали такое количество долгов, которые нам всю жизнь предстоит выплачивать?"Война еще не закончилось. Но на Украине уже формируется этот один большой вопрос к Зеленскому. И как только закончится война, ему этот вопрос обязательно зададут.Порошенко тут же влезет на танк и скажет: "Вы меня обвиняли в том, что я заискивал перед Путиным? Но я ему не проиграл. Вы меня обвиняли в том, что при мне шла "АТО"? Шла. Но зато не было войны. А в том, что сейчас произошло, виноват только Зеленский".То, что натворил Зеленский вместе со своей командой – это преступление перед украинским народом. И он боится, что ему за это придется отвечать.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html

https://ukraina.ru/20231202/1051683379.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, олигарх, владимир зеленский, война, политика, сша, европа, всу