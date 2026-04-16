Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском

Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском - 16.04.2026 Украина.ру

Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском

Иностранные наёмники дезертировали из 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия" из-за больших потерь под Купянском. Об этом со ссылкой на силовые структуры в ночь на 16 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-16T03:16

2026-04-16T03:16

2026-04-16T03:20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады "Хартия" вместе с другими "единомышленниками", которые предпочли также сбежать в СОЧ [самовольное оставление части]", — цитирует агентство представителя ведомства.По информации российских силовиков, Риос ранее не смог избраться депутатом у себя на родине. В 2025 году он прибыл на Украину, где записался наёмником в 13-ю бригаду нацгвардии "Хартия" и вместе с другими латиноамериканскими "солдатами удачи" был отправлен в Купянск.Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, и они будут уничтожаться по всей территории Украины. Те наёмники, что смогли покинуть Украину, в интервью часто заявляли о плохом отношении со стороны командиров и крайне малых шансах остаться в живых.Ранее сообщалось, что на Покровском (Красноармейском) направлении зафиксировано появление группы иностранных наёмников из Финляндии и Норвегии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, сво, спецоперация, новости сво, война на украине, купянск, всу, потери всу, иностранные наемники, вооруженные силы украины