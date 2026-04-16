Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском - 16.04.2026 Украина.ру
Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском
Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском - 16.04.2026 Украина.ру
Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском
Иностранные наёмники дезертировали из 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия" из-за больших потерь под Купянском. Об этом со ссылкой на силовые структуры в ночь на 16 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-16T03:16
2026-04-16T03:20
"Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады "Хартия" вместе с другими "единомышленниками", которые предпочли также сбежать в СОЧ [самовольное оставление части]", — цитирует агентство представителя ведомства.По информации российских силовиков, Риос ранее не смог избраться депутатом у себя на родине. В 2025 году он прибыл на Украину, где записался наёмником в 13-ю бригаду нацгвардии "Хартия" и вместе с другими латиноамериканскими "солдатами удачи" был отправлен в Купянск.Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, и они будут уничтожаться по всей территории Украины. Те наёмники, что смогли покинуть Украину, в интервью часто заявляли о плохом отношении со стороны командиров и крайне малых шансах остаться в живых.Ранее сообщалось, что на Покровском (Красноармейском) направлении зафиксировано появление группы иностранных наёмников из Финляндии и Норвегии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
купянск
украина.ру, россия, сво, спецоперация, новости сво, война на украине, купянск, всу, потери всу, иностранные наемники, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, новости СВО, война на Украине, Купянск, ВСУ, потери ВСУ, иностранные наемники, Вооруженные силы Украины

Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском

03:16 16.04.2026 (обновлено: 03:20 16.04.2026)
 
Иностранные наёмники дезертировали из 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия" из-за больших потерь под Купянском. Об этом со ссылкой на силовые структуры в ночь на 16 апреля сообщает РИА Новости
"Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады "Хартия" вместе с другими "единомышленниками", которые предпочли также сбежать в СОЧ [самовольное оставление части]", — цитирует агентство представителя ведомства.
По информации российских силовиков, Риос ранее не смог избраться депутатом у себя на родине. В 2025 году он прибыл на Украину, где записался наёмником в 13-ю бригаду нацгвардии "Хартия" и вместе с другими латиноамериканскими "солдатами удачи" был отправлен в Купянск.
Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, и они будут уничтожаться по всей территории Украины. Те наёмники, что смогли покинуть Украину, в интервью часто заявляли о плохом отношении со стороны командиров и крайне малых шансах остаться в живых.
Ранее сообщалось, что на Покровском (Красноармейском) направлении зафиксировано появление группы иностранных наёмников из Финляндии и Норвегии.
