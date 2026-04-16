Трамп - Фантомас, а Вэнс - маразматик. Украинские эксперты о переориентации Украины с США на ЕС

Трамп - Фантомас, а Вэнс - маразматик. Украинские эксперты о переориентации Украины с США на ЕС - 16.04.2026 Украина.ру

Трамп - Фантомас, а Вэнс - маразматик. Украинские эксперты о переориентации Украины с США на ЕС

Апрель ознаменовался тектоническим сдвигом в архитектуре западной поддержки Украины. Соединенные Штаты целенаправленно сокращают свое прямое участие, передавая лидерство Европе. Это подтверждают последние заявления американской политической верхушки.

2026-04-16T07:21

2026-04-16T07:21

2026-04-16T07:21

"Мы гордимся тем, что прекратили прямое финансирование бесконечного конфликта", — заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя сокращение военных пакетов. Действительно, по данным Кильского института мировой экономики, объем новой прямой американской военной помощи упал на 99% по сравнению с пиковыми значениями 2024 года. Администрация США официально переключила свое внимание на ближневосточный кризис. Зеленский в интервью европейским изданиям подтвердил: "У Вашингтона сейчас нет времени на Украину". Ключевые переговорщики и разведывательные ресурсы брошены на иранское направление.Но США не готовы полностью дистанцироваться от украинского трека. Вашингтон сохраняет за собой контроль за логистикой, обмен разведданными и техническую поддержку. А вот финансирование военных и социальных нужд Украины, похоже, в большей степени ляжет бременем на европейских налогоплательщиков.Показательно, что очередная встреча в формате "Рамштайн" прошла 15 апреля впервые в Берлине, а не на американской базе и без доминирования американской стороны. Уже известно, что европейцы намерены увеличить поставки дронов и дальнобойных ракет для Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в экстренном заявлении раскрыл данные разведки: США и Европа в ускоренном порядке обсуждают создание нового военно-политического альянса, в котором Украина будет "ведущим участником" (вместо обещанного ранее членства в НАТО). Германия здесь возьмёт на себя ведущую роль и станет "крупнейшим стратегическим партнером" Украины на 2026 год, покрывая расходы по ПВО. Великобритания анонсировала поставку рекордных 120 тысяч дронов, включая модели deep-strike. Еврокомиссия, несмотря на перенос обещанных 90 млрд евро, запустила механизм долгосрочных оборонных заказов для Украины на 3-5 лет.Западный блок перешел от тактики "чрезвычайной помощи" к долгосрочному планированию, что никак не вяжется с мирным переговорным треком, которые ведут Россия и США. Ни Брюссель, ни Киев не хотят мира. Зеленский так прокомментировал новую стратегию: "Мы не ищем легких путей. Если США временно отошли — Европа доказала, что может быть лидером".Таким образом Европа во всю готовится к войне с Россией. США, очевидно, хотят остаться в роли "тылового штаба", обеспечивая разведку и стратегическое планирование, но оставляя за Европой финансирование и вооружение. Похоже, что апрель 2026 года заложил основу для продолжения конфликта на годы вперед - под европейским флагом. Что по этому поводу думают украинские эксперты – в обзоре мнений соцсетей.Политолог Владимир ФесенкоВ отношениях между США и Украиной сейчас возникла специфическая пауза. После Пасхи к нам должны приехать американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Но уже середина недели. В четверг должен быть очередной раунд мирных переговоров между США и Ираном, в которых задействованы те же Уиткофф и Кушнер. Поэтому на этой неделе вряд ли они приедут в Киев. Это даже сугубо логистически сложно будет сделать. И очевидно, что сейчас именно Иран является главным приоритетом для США и американцам пока не до Украины. Трамп о нас не вспоминает, и, пожалуй, слава богу. Потому что он сейчас во все стороны разбрасывает свои отрицательные эмоции. И сейчас от него лучше быть подальше. А вот Джей Ди Вэнс снова проявил свое негативное отношение к Украине. Недавно он заявил, что считает одним из самых больших достижений за время работы этой администрации то, что США прекратили финансирование украинской войны. Это его искренняя и мировоззренческая позиция. И мы уже давно не удивляемся его заявлениям. Но он хотя бы не против продажи оружия Украине. И это уже неплохо в нынешние времена. Тем не менее, нам с США нужно взаимодействовать, сохранять хотя бы остатки партнерских отношений, работать над тем, чтобы в будущем восстановить их в более полноценном формате. Текущая работа с американскими партнерами не прекращается, и у нее есть свои положительные тенденции. На прошлой неделе посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что провела встречу с заместителем Торгового представителя США Джеффом Гетманом. По данным Office of the U.S. Trade Representative общий объем товарооборота между Украиной и Соединенными Штатами в 2025 году составил 3,8 млрд долларов. Экспорт США в Украину вырос до 2,4 млрд долларов (+40,3%), а импорт из Украины - до 1,4 млрд долларов (+22,3%). Рост экспорта США в Украину почти наверняка связан в первую очередь с тем, что мы стали больше закупать оружия в США. Не совсем понятно, как засчитывается закупка оружия для Украины, осуществляемого через НАТО в рамках программы PURL. Но сейчас это, пожалуй, наиболее важное для нас направление взаимодействия с США. Учитывая специфику тех лиц, которые сейчас возглавляют США, и нынешнюю ситуацию в США и вокруг США, Украине, на мой взгляд, сейчас нужно делать акцент не столько на взаимоотношениях именно с первыми лицами Соединенных Штатов, сколько на сохранении и укреплении институциональных, функциональных и секторальных связей с США, а также дружественных и дружеских отношений с США. Именно такая тактика может позволить нам пережить нынешние непростые времена в отношениях с США.Политолог Янина СоколовскаяСвежее заявления Венса не оставляет сомнений в его ориентации. И скажите после этого, что он не куплен с потрохами Москвой: "Я говорил, что нам следует прекратить финансировать войну в Украине. Понятно? И я, очевидно, по-прежнему так считаю, - подчеркнул Венс, выступая на форуме в Университете штата Джорджия. - И это одно из тех достижений нашей администрации, которые больше всего вызывают у меня гордость: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его Украине. Мы просто ушли из этого бизнеса. Так что это очень хорошо".Это вполне логичное продолжение поездки Венса к Орбану накануне его ярчайшего провала на венгерских выборах.Кроме того, Венс вполне успешно слил переговоры с Ираном, и теперь для прохода кораблей через Ормузский пролив американцы должны Ирану не только в ноги кланяться, но и бесконечно платить.Похоже, идет к тому, что Трамп скоро объявит Венса главным лузером американской политики и спишет на него все провалы. А сам будет сидеть в Овальном кабинете, принимать курьеров из Макдональдса (как вчера) и вспоминать, что значит слово "маразм".Политический аналитик Олег ШарпТрамп как бешеный пес бросается на всех с образами – от Папы Римского до Стармера, от саудовского шаха до Мерца. Даже его давняя подруга Мэлони была вынуждена немного вправлять разбушевавшийся мозг Донни-фантомаса. Однако скоро все изменится .В штабе говорят, что давление будет и на Киев, и на Москву. И может даже на Москву больше, потому что с некоторых пор мы стали гораздо меньше зависеть от Вашингтона.НАТО нам в ближайшие годы не светит, но зачем нам НАТО с Трампом? Поэтому ЕС готовит запасные союзы на случай кризиса в Альянсе, и в этих планах есть Украина. В настоящее время существует три драфта таких союзов: JEF – группа быстрого реагирования для североевропейских стран под руководством Британии, и среди ее партнеров есть Украина. NordOst – альтернативный первый союз с участием Британии, Германии, Польши и Украины. Nordefco – оборонное сотрудничество между Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и странами Балтии. Такие небольшие по размеру региональные союзы быстрее принимают решения, имеют ясно выраженного общего противника и минимальную бюрократическую процедуру. Их роль более сдерживающая, чем воинственная, но в современных условиях, когда НАТО переживает серьезный кризис, они могут быть более эффективными, чем Североатлантический союз. Перестройка европейской системы безопасности только начинается...Политолог Юрий БаранчикНа фоне угроз Трампа покинуть альянс европейские страны ускорили создание резервного оборонного плана — "европейского НАТО".Ключевые моменты:План начали разрабатывать в 2025 году, он ускорился после угроз Трампа по Гренландии и войны с Ираном.Германия изменила позицию — раньше блокировала, теперь поддерживает.Цели: больше европейцев на командных постах, замена американского оружия своим, усиление ПВО и логистики.Задача: сохранить сдерживание России и ядерный паритет, даже если США уйдут.Идеальный сценарий для ЕС — США остаются, но оборонное бремя переходит к Европе.

сша

украина

европа

Виктория Титова

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

сша, украина, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир зеленский, нато, ес, рамштайн, эксклюзив