Дмитрий Выдрин: Провал Орбана на выборах в Венгрии — это стратегический выигрыш России - 16.04.2026 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Провал Орбана на выборах в Венгрии — это стратегический выигрыш России
Дмитрий Выдрин: Провал Орбана на выборах в Венгрии — это стратегический выигрыш России - 16.04.2026 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Провал Орбана на выборах в Венгрии — это стратегический выигрыш России
Виктор Орбан — это раскол политической Европы. А Петер Мадьяр — это раскол всего политического Запада. Орбан отдалял очень вероятное военное столкновение России с Евросоюзом, уже не в украинской прокси-модели, а в очевидном формате. Теперь “мадьяры” с Брюсселем, но зато без Вашингтона.
2026-04-16T06:06
2026-04-16T06:06
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, американист Дмитрий Выдрин.В Кремле не знают, пойдет ли лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр на диалог с Россией, как это делал нынешний премьер Виктор Орбан — но оценили бы такой шаг. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.— Дмитрий Игнатьевич, пожалуй самым резонансным событием недели стали парламентские выборы в Венгрии. В нашей прессе оценки весьма различные. От показного равнодушия — мол, это их внутреннее дело, до эмоционально огорчения по поводу проигрыша симпатичного нам кандидата Виктора Орбана. А как вы оцениваете с философского, так сказать, уровня?— Наверное во мне "человеческого", как говорил Заратустра, больше, чем профессионального. И по-человечески, я тоже огорчился. Виктора знал очень шапочно. Уже рассказывал, что меня с ним познакомил мой давний приятель — венгерский энергетический магнат Питер Секкей: представил через ажурную ограду резиденции премьера.Я вообще-то ненавижу заборы. Для меня это не архитектурное, а социальное сооружение, поскольку делит социум на тех, кто живет "за забором" и тех, кто бытует "под забором". Вот мы и общались в таком режиме. Чувствовал себя неловко и, может быть, поэтому премьер показался мне излишне помпезным, самодовольным.Но факт личного знакомства создавал эмоциональную включенность в его судьбу. Я даже набросал план книжки о нем, под названием "Забор". Правда, там шла речь о “заборе”, защищавшем Венгрию от наплыва иммигрантов. Но, повторюсь, премьер и его окружение тогда были на вершине славы. А те политики, кому хорошо, не нуждаются в дополнительном пиаре.Но, главное, что мы оба — почитатели великого венгерского философа Иштвана Бибо. И Виктор Орбан для меня олицетворял последнего европейского политмогикана, погруженного в философский контент. Невозможно, например, представить какую-нибудь Урсулу с академическим фолиантом в руках…— А наш президент? Он постоянно цитирует классиков мировой философии.— Когда, я говорю "европейский", имею в виду скорее политический, чем географический смысл. Политическая Европа не читает. Географическая — другое дело. Но продолжу тему: эмоционально от результатов выборов в Венгрии остался горьковатый привкус. Хотя рационально понимаю, что это колоссальный стратегический выигрыш России.— Вот тут поясните. Виктор Орбан считался чуть ли не последней нашей европейской надеждой. Как его уход можно расценивать позитивным для России?— Если отвлечься от личных симпатий, то сугубо рационально картина выглядит следующим образом. Виктор Орбан — это раскол политической Европы. А Петер Мадьяр — это раскол всего политического Запада.Евросоюз сделал свой выбор: что бы там не говорили, он превращается, превращается… в военный союз. Ибо экономический союз — это про партнеров, клиентов, торговлю, выгоду или убытки. А военный союз — про врагов, недругов, войну, победы или поражения. Все как сегодня в ЕС.Виктор Орбан мешал, хотя и не сильно, подобной трансформации. Этим он отдалял очень вероятное наше военное столкновение с Евросоюзом, уже не в украинской прокси-модели, а в очевидном формате. Подобное столкновение несло бы колоссальные риски для России — при условие, что Штаты на основании 5 натовской статьи впишутся в этот планетарный замес.Но для руководства Штатов 5 статья — это про защиту друзей, а не недругов. Виктор Орбан был главным личным другом Дональда Трампа в Европе. Его уход означает фактически выход Штатов из системы военных обязательства. Забавно было наблюдать, как радовались многие венгры после подведения итогов выборов. Они по сути радовались распаду Запада, отмене 5 статьи, возможной войне один на один с Россией. В конце концов, гибели ЕС.Есть смутное подозрение, что и Джей Ди Вэнс прибыл с бесполезной миссией в Будапешт, чтобы полный игнор его поддержки Виктору трактовать как дополнительный повод ухода Штатов из Старого Света. Мол, вы нам плюнули в лицо. Мы утремся, но не забудем. На помощь больше не рассчитывайте. Элегантная комбинация.— А вы думаете, что прямое столкновение с Европой неизбежно?— Перечитайте гениального Николая Яковлевича Данилевского "Россия и Европа". Там все сказано. Они нам не простят ни историю, ни пассионарность, ни размеры, ни культуру… Принцип Дункана Маклауда. Да пребудет с нами сила!— Всё равно Венгрию жаль. Такая красивая страна!— Да, люблю эту землю. У меня там не мало друзей. Но они сами сделали выбор — быть не центром своеобычной Восточной Европы, а глухим захолустье Западной.К этому всё шло: подписались под всеми санкциями против нас, прервали авиасообщение… Я пытался открыть в их посольстве визу, но сотрудник брезгливо вернул мне паспорт. Там крымская регистрация, а они не признают Крым российским. И это было при Орбане. И при том, что я написал немало статей об этой чудной стране…— Если все же мир сохраниться, есть у "Фидес" шанс вернуться со временем власть?— Сейчас нет. Пока "Тиса" находится в начальной фазе украинской партии "Слуга народа": эйфория, громкие лозунги, большие надежды. Дальше природа возьмет свое: дележка должностей, скандалы, невыполненные обещания. Ну, и коррупция. Только не американского разлива, когда воруют у других, а европейского, когда запускают руку в карман своих — естественно, избирателей.— Говорят, что команда Орбана проиграла команде Сороса поскольку не умела работать с современными медиа.— Не вполне соглашусь. Человек и власть с возрастом утрачивают гибкость, и это объективный процесс. Я помню еще молодой партию "Фидес": как они ловко и гибко, например, работали с футбольными фанатами. Потом забурели, и возрастную специализацию поменяли, перешли в другую, старшую, школу. В Европе оппозиция — младшая школа предательства, а власть — старшая школа воровства…— Всегда?— После распада Союза, как правило. Но вернемся к конкретной теме выборов в Венгрии и вашему вопросу о возвращении “Фидес”. Во-первых, есть одна забавная технология, которая позволит ей вернуться к власти. Расскажу чуть позже.Во-вторых, американская верхушка не простит Брюсселю "мадьярский инцидент" — особенно Вэнс, который не только друг, но и единоверец Орбана. Поэтому Вэнс так болезненно среагировал даже не на проигрыш премьер-министра, а на откровенную радость брюссельских чиновников по этому поводу.Бывший морпех очень тщеславен, и не потерпит плевок в лицо. Поэтому именно он и сделал громкое заявление в Джорджтаунском университете о прекращении поддержки ЕС в украинском конфликте и будет гарантом этого прекращения. Лозунг морпехов — "Всегда верен". Надеюсь, верен и своим словам.— А мы? Какова наша позиция?— А мы вдруг вспомнили клич генерала Ватутина: "Мадьяр в плен не брать!" Орбан внушал определенные розовые иллюзии. Сейчас они исчезли. Мадьяры с Брюсселем, но зато без Вашингтона. Упс!— Европа хочет создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе, написал журнал The Wall Street Journal. Это уже выглядит как серьезное сопротивление американским партнерам. Это действительно так? Или слова на ветер?— Никакой серьезной военной коалиции ЕС не сложит. Их предел — коалиция Эпштейна. То есть они могут, условно говоря, "ударить автопробегом по разгильдяйству и бездорожью" — предложить свои устаревшие посудины, чтобы напугать Иран и его прокси. Но персов даже Штаты не напугали, а европейцы в военном плане без Штатов — ноль без палочки.— Зеленский и тут в стороне не остался: предложил США помощь с разблокировкой Ормузского пролива, пишет Die Welt. При этом глава киевского режима признал, что сами Штаты Украину об этом не просили. А есть ли вообще у него такие возможности, и что подразумевается под "разблокировкой"?— "Помощь Зеленского" звучит еще забавнее, чем "коалиция европейцев". Вся его помощь — английская и французская "снаряга" с китайскими запчастями. Я бы всерьез это даже не анализировал.Трамп заигрался с харизматическим христианством, пресвитерианством и прочими отклонениями от веры, и Господь наказал его дважды – Ормузом и Орбаном. Об этом — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20260415/bozhestvennyy-plan-trampa-aleksandr-ananev-o-tom-zachem-khegset-delaet-iz-armii-ssha-religioznyy-kult-1077914215.html
https://ukraina.ru/20260415/vengriya-otstupaet-demokraty-nastupayut-oleg-ivanov-o-tom-kto-oplatit-vooruzhenie-ukrainy-1077896831.html
Анна Черкасова
Анна Черкасова
интервью, россия, венгрия, европа, виктор орбан, джей ди вэнс, дмитрий выдрин, ес, слуга народа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, война, раскол
Интервью, Россия, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Джей Ди Вэнс, Дмитрий Выдрин, ЕС, Слуга народа, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, война, раскол

Дмитрий Выдрин: Провал Орбана на выборах в Венгрии — это стратегический выигрыш России

06:06 16.04.2026
 
Виктор Орбан — это раскол политической Европы. А Петер Мадьяр — это раскол всего политического Запада. Орбан отдалял очень вероятное военное столкновение России с Евросоюзом, уже не в украинской прокси-модели, а в очевидном формате. Теперь "мадьяры" с Брюсселем, но зато без Вашингтона.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, американист Дмитрий Выдрин.
В Кремле не знают, пойдет ли лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр на диалог с Россией, как это делал нынешний премьер Виктор Орбан — но оценили бы такой шаг. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.
— Дмитрий Игнатьевич, пожалуй самым резонансным событием недели стали парламентские выборы в Венгрии. В нашей прессе оценки весьма различные. От показного равнодушия — мол, это их внутреннее дело, до эмоционально огорчения по поводу проигрыша симпатичного нам кандидата Виктора Орбана. А как вы оцениваете с философского, так сказать, уровня?
— Наверное во мне "человеческого", как говорил Заратустра, больше, чем профессионального. И по-человечески, я тоже огорчился. Виктора знал очень шапочно. Уже рассказывал, что меня с ним познакомил мой давний приятель — венгерский энергетический магнат Питер Секкей: представил через ажурную ограду резиденции премьера.
Я вообще-то ненавижу заборы. Для меня это не архитектурное, а социальное сооружение, поскольку делит социум на тех, кто живет "за забором" и тех, кто бытует "под забором". Вот мы и общались в таком режиме. Чувствовал себя неловко и, может быть, поэтому премьер показался мне излишне помпезным, самодовольным.
Но факт личного знакомства создавал эмоциональную включенность в его судьбу. Я даже набросал план книжки о нем, под названием "Забор". Правда, там шла речь о “заборе”, защищавшем Венгрию от наплыва иммигрантов. Но, повторюсь, премьер и его окружение тогда были на вершине славы. А те политики, кому хорошо, не нуждаются в дополнительном пиаре.
Но, главное, что мы оба — почитатели великого венгерского философа Иштвана Бибо. И Виктор Орбан для меня олицетворял последнего европейского политмогикана, погруженного в философский контент. Невозможно, например, представить какую-нибудь Урсулу с академическим фолиантом в руках…
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— А наш президент? Он постоянно цитирует классиков мировой философии.
— Когда, я говорю "европейский", имею в виду скорее политический, чем географический смысл. Политическая Европа не читает. Географическая — другое дело. Но продолжу тему: эмоционально от результатов выборов в Венгрии остался горьковатый привкус. Хотя рационально понимаю, что это колоссальный стратегический выигрыш России.
— Вот тут поясните. Виктор Орбан считался чуть ли не последней нашей европейской надеждой. Как его уход можно расценивать позитивным для России?
— Если отвлечься от личных симпатий, то сугубо рационально картина выглядит следующим образом. Виктор Орбан — это раскол политической Европы. А Петер Мадьяр — это раскол всего политического Запада.
Евросоюз сделал свой выбор: что бы там не говорили, он превращается, превращается… в военный союз. Ибо экономический союз — это про партнеров, клиентов, торговлю, выгоду или убытки. А военный союз — про врагов, недругов, войну, победы или поражения. Все как сегодня в ЕС.
Виктор Орбан мешал, хотя и не сильно, подобной трансформации. Этим он отдалял очень вероятное наше военное столкновение с Евросоюзом, уже не в украинской прокси-модели, а в очевидном формате. Подобное столкновение несло бы колоссальные риски для России — при условие, что Штаты на основании 5 натовской статьи впишутся в этот планетарный замес.
Но для руководства Штатов 5 статья — это про защиту друзей, а не недругов. Виктор Орбан был главным личным другом Дональда Трампа в Европе. Его уход означает фактически выход Штатов из системы военных обязательства. Забавно было наблюдать, как радовались многие венгры после подведения итогов выборов. Они по сути радовались распаду Запада, отмене 5 статьи, возможной войне один на один с Россией. В конце концов, гибели ЕС.
Есть смутное подозрение, что и Джей Ди Вэнс прибыл с бесполезной миссией в Будапешт, чтобы полный игнор его поддержки Виктору трактовать как дополнительный повод ухода Штатов из Старого Света. Мол, вы нам плюнули в лицо. Мы утремся, но не забудем. На помощь больше не рассчитывайте. Элегантная комбинация.
— А вы думаете, что прямое столкновение с Европой неизбежно?
— Перечитайте гениального Николая Яковлевича Данилевского "Россия и Европа". Там все сказано. Они нам не простят ни историю, ни пассионарность, ни размеры, ни культуру… Принцип Дункана Маклауда. Да пребудет с нами сила!
Александр Ананьев - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Вчера, 13:15
"Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культЕвропа недавно трепетала перед Трампом, как жители Изумрудного города перед великим и ужасным Гудвином. Но теперь она выражает протест через "фигу в кармане". Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО.
— Всё равно Венгрию жаль. Такая красивая страна!
— Да, люблю эту землю. У меня там не мало друзей. Но они сами сделали выбор — быть не центром своеобычной Восточной Европы, а глухим захолустье Западной.
К этому всё шло: подписались под всеми санкциями против нас, прервали авиасообщение… Я пытался открыть в их посольстве визу, но сотрудник брезгливо вернул мне паспорт. Там крымская регистрация, а они не признают Крым российским. И это было при Орбане. И при том, что я написал немало статей об этой чудной стране…
— Если все же мир сохраниться, есть у "Фидес" шанс вернуться со временем власть?
— Сейчас нет. Пока "Тиса" находится в начальной фазе украинской партии "Слуга народа": эйфория, громкие лозунги, большие надежды. Дальше природа возьмет свое: дележка должностей, скандалы, невыполненные обещания. Ну, и коррупция. Только не американского разлива, когда воруют у других, а европейского, когда запускают руку в карман своих — естественно, избирателей.
— Говорят, что команда Орбана проиграла команде Сороса поскольку не умела работать с современными медиа.
— Не вполне соглашусь. Человек и власть с возрастом утрачивают гибкость, и это объективный процесс. Я помню еще молодой партию "Фидес": как они ловко и гибко, например, работали с футбольными фанатами. Потом забурели, и возрастную специализацию поменяли, перешли в другую, старшую, школу. В Европе оппозиция — младшая школа предательства, а власть — старшая школа воровства…
— Всегда?
— После распада Союза, как правило. Но вернемся к конкретной теме выборов в Венгрии и вашему вопросу о возвращении “Фидес”. Во-первых, есть одна забавная технология, которая позволит ей вернуться к власти. Расскажу чуть позже.
Во-вторых, американская верхушка не простит Брюсселю "мадьярский инцидент" — особенно Вэнс, который не только друг, но и единоверец Орбана. Поэтому Вэнс так болезненно среагировал даже не на проигрыш премьер-министра, а на откровенную радость брюссельских чиновников по этому поводу.
Бывший морпех очень тщеславен, и не потерпит плевок в лицо. Поэтому именно он и сделал громкое заявление в Джорджтаунском университете о прекращении поддержки ЕС в украинском конфликте и будет гарантом этого прекращения. Лозунг морпехов — "Всегда верен". Надеюсь, верен и своим словам.
— А мы? Какова наша позиция?
— А мы вдруг вспомнили клич генерала Ватутина: "Мадьяр в плен не брать!" Орбан внушал определенные розовые иллюзии. Сейчас они исчезли. Мадьяры с Брюсселем, но зато без Вашингтона. Упс!
Коллаж: Олег Иванов интервью - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Вчера, 06:06
Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение УкраиныВладимиру Зеленскому важно привлечь на свою сторону страны Ближнего Востока, убедив, что у них много общего. Дескать, они оказались под ударами Ирана, а Украина — под ударами России. Но шансов получить политические и материальные бонусы на Ближнем Востоке у него мало. В Европе после победы венгерской оппозиции обстановка чуть более благоволит ему.
— Европа хочет создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе, написал журнал The Wall Street Journal. Это уже выглядит как серьезное сопротивление американским партнерам. Это действительно так? Или слова на ветер?
— Никакой серьезной военной коалиции ЕС не сложит. Их предел — коалиция Эпштейна. То есть они могут, условно говоря, "ударить автопробегом по разгильдяйству и бездорожью" — предложить свои устаревшие посудины, чтобы напугать Иран и его прокси. Но персов даже Штаты не напугали, а европейцы в военном плане без Штатов — ноль без палочки.
— Зеленский и тут в стороне не остался: предложил США помощь с разблокировкой Ормузского пролива, пишет Die Welt. При этом глава киевского режима признал, что сами Штаты Украину об этом не просили. А есть ли вообще у него такие возможности, и что подразумевается под "разблокировкой"?
— "Помощь Зеленского" звучит еще забавнее, чем "коалиция европейцев". Вся его помощь — английская и французская "снаряга" с китайскими запчастями. Я бы всерьез это даже не анализировал.
Трамп заигрался с харизматическим христианством, пресвитерианством и прочими отклонениями от веры, и Господь наказал его дважды – Ормузом и Орбаном. Об этом — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа.
06:10Самоуничтожение Украины и уроки для России. Эксперты и политики о ситуации в стране и в мире
06:06Дмитрий Выдрин: Провал Орбана на выборах в Венгрии — это стратегический выигрыш России
06:00Война на Банковой. Зеленский открывает фронт против Буданова*
05:45"Группировка "Север" подошла к Сумам": Алёхин о прорыве обороны ВСУ на северном фланге
05:30"Венгрия не будет мешать, но и участвовать не станет": Иванов о судьбе 90 миллиардов для Украины
05:15"Кнуты и пряники" для Словакии: аналитик Иванов про судьбу Фицо после проигрыша Орбана
05:00Людской ресурс стремительно тает: у ВСУ нет пехоты, чтобы сдержать наступление ВС РФ — Алехин
04:45"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа
04:30Трамп пытается выбить у Ирана главное оружие: Серенко о многоходовке США в Ормузском проливе
04:28Ракеты бьют по Киеву, Одессе и другим городам. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:15Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом
03:53Воплощение сценариев терактов ВСУ против РФ с применением БПЛА из Европы имеет непредсказуемый исход — МО
03:16Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском
02:37Предупреждение Медведева обеспокоило европейских интеллектуалов
02:03ВСУ атакуют беспилотниками города на Черноморском побережье. Дополнение сводки по регионам России
01:30Европейские БПЛА бьют по России. События 15 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:03Пентагон подтвердил планирование "ряда действий" в отношении Кубы
00:51Фронтовая сводка за 15 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:35Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:15Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует подозрительные сделки с нефтью
Лента новостейМолния