Дмитрий Выдрин: Провал Орбана на выборах в Венгрии — это стратегический выигрыш России
Виктор Орбан — это раскол политической Европы. А Петер Мадьяр — это раскол всего политического Запада. Орбан отдалял очень вероятное военное столкновение России с Евросоюзом, уже не в украинской прокси-модели, а в очевидном формате. Теперь “мадьяры” с Брюсселем, но зато без Вашингтона.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, американист Дмитрий Выдрин.
В Кремле не знают, пойдет ли лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр на диалог с Россией, как это делал нынешний премьер Виктор Орбан — но оценили бы такой шаг. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.
— Дмитрий Игнатьевич, пожалуй самым резонансным событием недели стали парламентские выборы в Венгрии. В нашей прессе оценки весьма различные. От показного равнодушия — мол, это их внутреннее дело, до эмоционально огорчения по поводу проигрыша симпатичного нам кандидата Виктора Орбана. А как вы оцениваете с философского, так сказать, уровня?
— Наверное во мне "человеческого", как говорил Заратустра, больше, чем профессионального. И по-человечески, я тоже огорчился. Виктора знал очень шапочно. Уже рассказывал, что меня с ним познакомил мой давний приятель — венгерский энергетический магнат Питер Секкей: представил через ажурную ограду резиденции премьера.
Я вообще-то ненавижу заборы. Для меня это не архитектурное, а социальное сооружение, поскольку делит социум на тех, кто живет "за забором" и тех, кто бытует "под забором". Вот мы и общались в таком режиме. Чувствовал себя неловко и, может быть, поэтому премьер показался мне излишне помпезным, самодовольным.
Но факт личного знакомства создавал эмоциональную включенность в его судьбу. Я даже набросал план книжки о нем, под названием "Забор". Правда, там шла речь о “заборе”, защищавшем Венгрию от наплыва иммигрантов. Но, повторюсь, премьер и его окружение тогда были на вершине славы. А те политики, кому хорошо, не нуждаются в дополнительном пиаре.
Но, главное, что мы оба — почитатели великого венгерского философа Иштвана Бибо. И Виктор Орбан для меня олицетворял последнего европейского политмогикана, погруженного в философский контент. Невозможно, например, представить какую-нибудь Урсулу с академическим фолиантом в руках…
— А наш президент? Он постоянно цитирует классиков мировой философии.
— Когда, я говорю "европейский", имею в виду скорее политический, чем географический смысл. Политическая Европа не читает. Географическая — другое дело. Но продолжу тему: эмоционально от результатов выборов в Венгрии остался горьковатый привкус. Хотя рационально понимаю, что это колоссальный стратегический выигрыш России.
— Вот тут поясните. Виктор Орбан считался чуть ли не последней нашей европейской надеждой. Как его уход можно расценивать позитивным для России?
— Если отвлечься от личных симпатий, то сугубо рационально картина выглядит следующим образом. Виктор Орбан — это раскол политической Европы. А Петер Мадьяр — это раскол всего политического Запада.
Евросоюз сделал свой выбор: что бы там не говорили, он превращается, превращается… в военный союз. Ибо экономический союз — это про партнеров, клиентов, торговлю, выгоду или убытки. А военный союз — про врагов, недругов, войну, победы или поражения. Все как сегодня в ЕС.
Виктор Орбан мешал, хотя и не сильно, подобной трансформации. Этим он отдалял очень вероятное наше военное столкновение с Евросоюзом, уже не в украинской прокси-модели, а в очевидном формате. Подобное столкновение несло бы колоссальные риски для России — при условие, что Штаты на основании 5 натовской статьи впишутся в этот планетарный замес.
Но для руководства Штатов 5 статья — это про защиту друзей, а не недругов. Виктор Орбан был главным личным другом Дональда Трампа в Европе. Его уход означает фактически выход Штатов из системы военных обязательства. Забавно было наблюдать, как радовались многие венгры после подведения итогов выборов. Они по сути радовались распаду Запада, отмене 5 статьи, возможной войне один на один с Россией. В конце концов, гибели ЕС.
Есть смутное подозрение, что и Джей Ди Вэнс прибыл с бесполезной миссией в Будапешт, чтобы полный игнор его поддержки Виктору трактовать как дополнительный повод ухода Штатов из Старого Света. Мол, вы нам плюнули в лицо. Мы утремся, но не забудем. На помощь больше не рассчитывайте. Элегантная комбинация.
— А вы думаете, что прямое столкновение с Европой неизбежно?
— Перечитайте гениального Николая Яковлевича Данилевского "Россия и Европа". Там все сказано. Они нам не простят ни историю, ни пассионарность, ни размеры, ни культуру… Принцип Дункана Маклауда. Да пребудет с нами сила!
— Всё равно Венгрию жаль. Такая красивая страна!
— Да, люблю эту землю. У меня там не мало друзей. Но они сами сделали выбор — быть не центром своеобычной Восточной Европы, а глухим захолустье Западной.
К этому всё шло: подписались под всеми санкциями против нас, прервали авиасообщение… Я пытался открыть в их посольстве визу, но сотрудник брезгливо вернул мне паспорт. Там крымская регистрация, а они не признают Крым российским. И это было при Орбане. И при том, что я написал немало статей об этой чудной стране…
— Если все же мир сохраниться, есть у "Фидес" шанс вернуться со временем власть?
— Сейчас нет. Пока "Тиса" находится в начальной фазе украинской партии "Слуга народа": эйфория, громкие лозунги, большие надежды. Дальше природа возьмет свое: дележка должностей, скандалы, невыполненные обещания. Ну, и коррупция. Только не американского разлива, когда воруют у других, а европейского, когда запускают руку в карман своих — естественно, избирателей.
— Говорят, что команда Орбана проиграла команде Сороса поскольку не умела работать с современными медиа.
— Не вполне соглашусь. Человек и власть с возрастом утрачивают гибкость, и это объективный процесс. Я помню еще молодой партию "Фидес": как они ловко и гибко, например, работали с футбольными фанатами. Потом забурели, и возрастную специализацию поменяли, перешли в другую, старшую, школу. В Европе оппозиция — младшая школа предательства, а власть — старшая школа воровства…
— Всегда?
— После распада Союза, как правило. Но вернемся к конкретной теме выборов в Венгрии и вашему вопросу о возвращении “Фидес”. Во-первых, есть одна забавная технология, которая позволит ей вернуться к власти. Расскажу чуть позже.
Во-вторых, американская верхушка не простит Брюсселю "мадьярский инцидент" — особенно Вэнс, который не только друг, но и единоверец Орбана. Поэтому Вэнс так болезненно среагировал даже не на проигрыш премьер-министра, а на откровенную радость брюссельских чиновников по этому поводу.
Бывший морпех очень тщеславен, и не потерпит плевок в лицо. Поэтому именно он и сделал громкое заявление в Джорджтаунском университете о прекращении поддержки ЕС в украинском конфликте и будет гарантом этого прекращения. Лозунг морпехов — "Всегда верен". Надеюсь, верен и своим словам.
— А мы? Какова наша позиция?
— А мы вдруг вспомнили клич генерала Ватутина: "Мадьяр в плен не брать!" Орбан внушал определенные розовые иллюзии. Сейчас они исчезли. Мадьяры с Брюсселем, но зато без Вашингтона. Упс!
— Европа хочет создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе, написал журнал The Wall Street Journal. Это уже выглядит как серьезное сопротивление американским партнерам. Это действительно так? Или слова на ветер?
— Никакой серьезной военной коалиции ЕС не сложит. Их предел — коалиция Эпштейна. То есть они могут, условно говоря, "ударить автопробегом по разгильдяйству и бездорожью" — предложить свои устаревшие посудины, чтобы напугать Иран и его прокси. Но персов даже Штаты не напугали, а европейцы в военном плане без Штатов — ноль без палочки.
— Зеленский и тут в стороне не остался: предложил США помощь с разблокировкой Ормузского пролива, пишет Die Welt. При этом глава киевского режима признал, что сами Штаты Украину об этом не просили. А есть ли вообще у него такие возможности, и что подразумевается под "разблокировкой"?
— "Помощь Зеленского" звучит еще забавнее, чем "коалиция европейцев". Вся его помощь — английская и французская "снаряга" с китайскими запчастями. Я бы всерьез это даже не анализировал.
