Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Геленджика и Краснодара. Сводку на 0:30 мск 16 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
00:35 16.04.2026 (обновлено: 00:36 16.04.2026)
 
Ракетная опасность вечером 15 апреля и в ночь на 16 апреля объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Херсонской, Запорожской, Воронежской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Курской, Орловской, Брянской областях, в ЛНР.
Тревога по БПЛА, в том числе реактивным, также объявлена в районе Крымского моста.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Калужской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областях, в ДНР, в Адыгее.
Дополнительные временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА введены в аэропортах Геленджика и Краснодара.
"Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00", — говорится в сообщении Росавиации от 23:46 мск.
"Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00", — говорится в сообщении Росавиации от 0:22 мск.
Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в среду из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
