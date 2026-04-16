"Коммунальный дефолт" и маниловские планы по индустриализации. Что происходит в Харькове - 16.04.2026 Украина.ру
"Коммунальный дефолт" и маниловские планы по индустриализации. Что происходит в Харькове
Первая столица Украины на днях вышла в лидеры по долгам за коммунальные услуги. Их жители накопили на 44 миллиарда гривен. На мэра Харькова Игоря Терехова набросились украинские СМИ, обвиняя в том, что он, дескать, мало старается выбивать долги из населения.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076648338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac5b1238683bebab6124739c0249eba8.jpg
харьков
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076648338_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_ad1022c76e49bbfc706563dcf19aaf56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Харьков, Украина, Харьковская область, Игорь Терехов, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СБУ, Эксклюзив

"Коммунальный дефолт" и маниловские планы по индустриализации. Что происходит в Харькове

07:36 16.04.2026
 
Дмитрий Ковалевич
Первая столица Украины на днях вышла в лидеры по долгам за коммунальные услуги. Их жители накопили на 44 миллиарда гривен. На мэра Харькова Игоря Терехова набросились украинские СМИ, обвиняя в том, что он, дескать, мало старается выбивать долги из населения.
Издание "Экономическая правда" считает, что Терехов строит в Харькове "коммунизм", что якобы может привести к коллапсу всей энергосистемы страны. Правда, издание скромно умалчивает, многим харьковчанам годами насчитывали долги за разрушенное жилье.
Нардеп Александр Дубинский пишет, что мэр города Терехов просто вытянул из бюджета Харькова 44 млрд грн, которые не заплатил за тепло, свет и газ. По данным Дубинского, эти деньги ушли на связанные с городом тендеры и подряды - от оборонных до освещения набережной, и принесли Терехову от 12% до 25% “кэшбэка”. То есть, около 8 млрд грн.
Его коллега Максим Бужанский утверждает, что из 44 миллиардов харьковских долгов, 21 миллиард должно Харькову государство, но они пошли разные пиар-проекты власти и "поддержку креативных индустрий".
Но с жителей эти деньги будут вытряхивать всеми правдами и неправдами. На прошлой неделе "слуги народа" приняли законопроект №14005, который предоставляет судебным приставам неограниченные возможности, вплоть до отъема жилья даже за небольшие долги. Вице-президент Украинского союза предпринимателей Иван Петухов говорит, что закон приняли для того, чтобы можно было прийти к любому гражданину и забрать у него всё.
Украинский эксперт Олег Попенко пишет, что ситуация с долгами Харькова за газ, электроэнергию и коммунальные услуги — это не только проблема прифронтового города. По его словам, это системная проблема, которая накапливалась годами и сегодня представляет угрозу для всей энергосистемы Украины.
Долги коммунальных предприятий означают цепочку неплатежей: коммунальные предприятия не платят поставщикам, поставщики — генерации, а генерация не имеет ресурсов для восстановления и подготовки к отопительному сезону, подчеркивает эксперт. Эксперт прогнозирует, что вслед за Харьковом и другие города окажутся на грани "коммунального дефолта", в связи с чем против граждан усилят репрессии.
"По новому закону вас могут внести в реестр должников уже на основании существования самого долга, без длительных судебных разборок. И как только вы туда попадете, тут же включится репрессивная машина - заблокируют банковские счета, лишат возможности продать авто или недвижимость, в общем, нормальной жизни уже не будет. На этом фоне, к примеру, те же коммунальщики усилят шантаж должников, мол, или плати, или внесем в реестр. А не заплатишь, можем и квартиру отобрать", - утверждает Попенко.
Мэр Харькова Игорь Терехов на прошлой неделе написал статью, в которой ратовал за реиндустриализацию Харькова. Без новой индустриализации, по его словам, Харькову будет сложно выжить.
"Если не начать реиндустриализацию сейчас, после войны Украина может столкнуться с оттоком рабочей силы за границу и окончательным закреплением сырьевой модели экономики", - пишет мэр Харькова.
Однако опыт говорит, что все годы независимости украинские власти лишь убивали промышленность. Вряд ли этот подход изменится. Тем более непонятно, кто будет проводить индустриализацию Харькова даже в случае прекращения боевых действий.
Даже с прицелом на будущие поколения в Харькове некому будет работать. На этой неделе харьковские СМИ сообщили, что в городе ранее переполненные детсады оказались на грани закрытия из-за нехватки детей.
Оставшегося населения Украины уже недостаточно для поддержания существующей инфраструктуры. На этом основании пожелания Терехова так и останутся лишь популизмом и маниловщиной.
Однако он еще не один фантастический прожект выдаст, поскольку сейчас с согласия офиса президента мэры Харькова и Николаева раскручивают новый политический проект, ориентированный на очередной обман жителей юго-востока страны.
Беспокоятся власти Харькова и по поводу перспектив остаться без воды. Зеленский на днях с уверенностью говорил, что ВС РФ будут к лету бить по водоснабжению. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона говорит, что это уже происходит. По его словам, в Харьковской области 6 КАБов нанесли удар по дамбе в Печенегах. "Это крупнейшее водохранилище нашей области, и оно является критически важным объектом как для города Харькова, так и для всей нашей территории", — жалуется губернатор. По плотине проходит трасса, по которой шло снабжение частей ВСУ южнее Волчанска и в Купянске.
Ранее полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков утверждал, что ВС РФ могут отрезать от Украины восточную часть Харьковской области. "Их задача – отрезать восточную часть Харьковской области. Не город, а области. Это граница по Печенежскому водохранилищу, Великий Бурлук, и на восток", – предрекал эксперт.
И 15 апреля еще в двадцати населенных пунктах области объявили принудительную эвакуацию, что уже говорит о продвижении российской армии.
В такой ситуации все планы на реиндустриализацию не зайдут далее написания красивой презентации за бюджетные деньги. Мало того, из города будет увеличиваться отток населения, если Зеленский действительно хочет повоевать еще пару лет.
Главный редактор: Хисамов И.А.
