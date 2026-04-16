Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом - 16.04.2026 Украина.ру
Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом
Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом - 16.04.2026 Украина.ру
Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом
Провал операции США в Иране и ссора с Ватиканом могут стоить Дональду Трампу голосов на выборах, хотя до ноября ситуация может измениться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-04-16T04:15
2026-04-16T04:15
На днях Дональд Трамп поругался с папой римским Львом IV, который негативно высказался о войне США против Ирана. По мнению западных аналитиков это повлияло на поддержку американского президента среди католиков, которых в Америке десятки миллионов.Отвечая на вопрос о ссоре Трампа с главой Римско-католической церкви, эксперт назвал две причины. По словам эксперта, вторая причина — нетерпимость хозяина Белого дома к критике. Если Трамп не в силах снять с должности человека, то ему остаётся только ругаться, чтобы выразить свое негативное отношение, это уже вопрос к его воспитанию, пояснил аналитик."Если бы выборы в Конгресс проходили в ближайшее время, этот инцидент напрямую повлиял бы на голоса избирателей в пользу демократов. Но до выборов еще почти полгода, буря возмущения у католиков может утихнуть к 3 ноября", — резюмировал Олег Иванов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. Про это и многое другое — в материале Дениса Рудометова "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом

04:15 16.04.2026
 
© X / Apostolica Sedes VacansПапа Римский Франциск
Провал операции США в Иране и ссора с Ватиканом могут стоить Дональду Трампу голосов на выборах, хотя до ноября ситуация может измениться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
На днях Дональд Трамп поругался с папой римским Львом IV, который негативно высказался о войне США против Ирана. По мнению западных аналитиков это повлияло на поддержку американского президента среди католиков, которых в Америке десятки миллионов.
Отвечая на вопрос о ссоре Трампа с главой Римско-католической церкви, эксперт назвал две причины.
"Провал замысла операции США в Иране не прибавил президенту Трампу уверенности. Он больше привык к быстрым победам и вероятно думал, что в Иране все пойдет так же успешно, как в Венесуэле. Но не получилось", — заявил Иванов.
По словам эксперта, вторая причина — нетерпимость хозяина Белого дома к критике. Если Трамп не в силах снять с должности человека, то ему остаётся только ругаться, чтобы выразить свое негативное отношение, это уже вопрос к его воспитанию, пояснил аналитик.
"Если бы выборы в Конгресс проходили в ближайшее время, этот инцидент напрямую повлиял бы на голоса избирателей в пользу демократов. Но до выборов еще почти полгода, буря возмущения у католиков может утихнуть к 3 ноября", — резюмировал Олег Иванов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. Про это и многое другое — в материале Дениса Рудометова "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранВатиканДональд ТрампГлавные новостиглавноевойна в ИраневойнавыборыКонгресс СШАБлижний Востоквойна на Ближнем ВостокеэкспертыаналитикиАналитика
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
05:00Людской ресурс стремительно тает: у ВСУ нет пехоты, чтобы сдержать наступление ВС РФ — Алехин
04:45"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа
04:30Трамп пытается выбить у Ирана главное оружие: Серенко о многоходовке США в Ормузском проливе
04:28Ракеты бьют по Киеву, Одессе и другим городам. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:15Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом
03:53Воплощение сценариев терактов ВСУ против РФ с применением БПЛА из Европы имеет непредсказуемый исход — МО
03:16Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском
02:37Предупреждение Медведева обеспокоило европейских интеллектуалов
02:03ВСУ атакуют беспилотниками города на Черноморском побережье. Дополнение сводки по регионам России
01:30Европейские БПЛА бьют по России. События 15 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:03Пентагон подтвердил планирование "ряда действий" в отношении Кубы
00:51Фронтовая сводка за 15 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:35Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:15Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует подозрительные сделки с нефтью
00:08Контейнеровоз Zaynar 2 вошел в иранский порт, несмотря на блокаду США
00:01"Военная хроника": вместо ударов по заводам в Европе можно использовать кибератаки
23:29Удары нанесены по Чернигову, Запорожью, Сумам и населенному пункту Низы Сумской области
23:23Сенат США во второй раз проголосовал против предложения демократов о прекращении войны в Иране
23:17Четыре мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике. Главные новости к этому часу
23:06Из Донецкой Народной Республики запустят железнодорожный маршрут "Ласточка" из Иловайска в Ростов-на-Дону
Лента новостейМолния