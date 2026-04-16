Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом

Провал операции США в Иране и ссора с Ватиканом могут стоить Дональду Трампу голосов на выборах, хотя до ноября ситуация может измениться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-04-16T04:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

На днях Дональд Трамп поругался с папой римским Львом IV, который негативно высказался о войне США против Ирана. По мнению западных аналитиков это повлияло на поддержку американского президента среди католиков, которых в Америке десятки миллионов.Отвечая на вопрос о ссоре Трампа с главой Римско-католической церкви, эксперт назвал две причины. По словам эксперта, вторая причина — нетерпимость хозяина Белого дома к критике. Если Трамп не в силах снять с должности человека, то ему остаётся только ругаться, чтобы выразить свое негативное отношение, это уже вопрос к его воспитанию, пояснил аналитик."Если бы выборы в Конгресс проходили в ближайшее время, этот инцидент напрямую повлиял бы на голоса избирателей в пользу демократов. Но до выборов еще почти полгода, буря возмущения у католиков может утихнуть к 3 ноября", — резюмировал Олег Иванов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. Про это и многое другое — в материале Дениса Рудометова "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

