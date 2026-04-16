Командование ВСУ пытается "залатать" проблемные участки, которых с каждым днём становится всё больше. Однако у противника нет необходимой пехоты, чтобы сдержать наступление ВС РФ в условиях "зеленки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Людской ресурс стремительно тает: у ВСУ нет пехоты, чтобы сдержать наступление ВС РФ — Алехин

Командование ВСУ пытается "залатать" проблемные участки, которых с каждым днём становится всё больше. Однако у противника нет необходимой пехоты, чтобы сдержать наступление ВС РФ в условиях "зеленки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алёхин отметил, что противник стал перебрасывать на северн наиболее боеспособные подразделения даже с Купянского направления.
"Тем не менее, потери растут. За минувшие сутки ВСУ потеряли 220 человек (из них более 150 в Сумской и 70 в Харьковской областях). Сожжены десятки единиц натовской бронетехники", — сообщил военный обозреватель.
По словам Алёхина, командование ВСУ называет это попыткой навязать свои правила игры. "Но дело в том, что у ВСУ просто нет пехоты, чтобы сдержать нас в густой "зеленке". Там дроны почти бесполезны, нужна живая сила", — подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что сейчас деревья ещё голые, и с дронов видно, как продвигаются российские штурмовые группы. Но через месяц, когда распустится листва, начнутся бои в условиях "зеленки".
"А воевать на земле для ВСУ становится большой проблемой. Людской ресурс не безграничен и быстро тает", — подытожил собеседник Украина.ру.
