Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260416/tramp-pytaetsya-vybit-u-irana-glavnoe-oruzhie-serenko-o-mnogokhodovke-ssha-v-ormuzskom-prolive-1077937801.html
Трамп пытается выбить у Ирана главное оружие: Серенко о многоходовке США в Ормузском проливе
На Ближнем Востоке идёт битва за право управлять Ормузом и ценами на нефть. Трамп решил бить Иран его же оружием — для Тегерана контроль над проливом значит больше, чем атомная бомба. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
новости
иран
ближний восток
сша
дональд трамп
украина.ру
главные новости
война в иране
удар по ирану
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_925101f5895903df0385feae99efca64.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c83d2e541c1cede53abd85c163d64bca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Трамп пытается выбить у Ирана главное оружие: Серенко о многоходовке США в Ормузском проливе

04:30 16.04.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать в
ДзенTelegram
На Ближнем Востоке идёт битва за право управлять Ормузом и ценами на нефть. Трамп решил бить Иран его же оружием — для Тегерана контроль над проливом значит больше, чем атомная бомба. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Отвечая на вопрос о происходящем на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что идёт конкуренция за право быть главным оператором Ормузского пролива и в долгосрочной перспективе управлять мировыми ценами на нефть.

"Теперь ход сделал [президент США Дональд] Трамп. Он и его советники понимали, что скачка цен на нефть не удастся избежать в любом случае. И я бы не спешил насмехаться над этой идеей Трампа, за этой историей может скрываться интересная многоходовка", — пояснил Серенко.

Понимая, что скачка цен не избежать, президент США решил бить Иран его же оружием. Для Ирана контроль над Ормузским проливом сегодня значит больше, чем атомная бомба и Трамп пытается лишить его этого оружия, подчеркнул аналитик.
"Вполне возможно, что произойдет Ормузское морское сражение между иранским и американским блокпостами", — сказал Серенко.
По его словам, Трамп уже не ставит задачу демонтажа иранской государственной системы, а сужает значение операции до контроля над проливом.
Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранБлижний ВостокСШАДональд ТрампУкраина.руГлавные новостивойна в Иранеудар по Иранунефтьвойна на Ближнем ВостокеОрмузблокадаэкспертыаналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:00Людской ресурс стремительно тает: у ВСУ нет пехоты, чтобы сдержать наступление ВС РФ — Алехин
04:45"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа
04:30Трамп пытается выбить у Ирана главное оружие: Серенко о многоходовке США в Ормузском проливе
04:28Ракеты бьют по Киеву, Одессе и другим городам. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:15Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом
03:53Воплощение сценариев терактов ВСУ против РФ с применением БПЛА из Европы имеет непредсказуемый исход — МО
03:16Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском
02:37Предупреждение Медведева обеспокоило европейских интеллектуалов
02:03ВСУ атакуют беспилотниками города на Черноморском побережье. Дополнение сводки по регионам России
01:30Европейские БПЛА бьют по России. События 15 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:03Пентагон подтвердил планирование "ряда действий" в отношении Кубы
00:51Фронтовая сводка за 15 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:35Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:15Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует подозрительные сделки с нефтью
00:08Контейнеровоз Zaynar 2 вошел в иранский порт, несмотря на блокаду США
00:01"Военная хроника": вместо ударов по заводам в Европе можно использовать кибератаки
23:29Удары нанесены по Чернигову, Запорожью, Сумам и населенному пункту Низы Сумской области
23:23Сенат США во второй раз проголосовал против предложения демократов о прекращении войны в Иране
23:17Четыре мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике. Главные новости к этому часу
23:06Из Донецкой Народной Республики запустят железнодорожный маршрут "Ласточка" из Иловайска в Ростов-на-Дону
Лента новостейМолния