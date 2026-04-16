"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа

"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа - 16.04.2026 Украина.ру

"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа

Рейтинг Трампа рухнул с 45% до 31% после начала конфликта с Ираном. Если он проиграет выборы, демократы могут запустить для Украины "план Маршала-2". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-04-16T04:45

2026-04-16T04:45

2026-04-16T04:45

Журналист спросил эксперта, реалистичен ли сценарий, при котором демократы потребуют от президента США возобновить помощь Украине, если он проиграет ноябрьские выборы в Конгресс. Иванов ответил, что такой сценарий возможен. "В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трампа не предвидится. Это сильно усложняет его позицию и позицию Республиканской партии", — сказал Иванов.По словам эксперта, в случае победы демократы потребуют возобновления помощи Киеву. "Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить ее как рычаг давления на Россию", — пояснил собеседник издания.Даже если конфликт в активной военной фазе завершится до 3 ноября, демократы всё равно найдут способ помогать киевскому режиму, подытожил Олег Иванов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. Про это и многое другое — в материале Дениса Рудометова "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.

украина

сша

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, выборы, демократическая партия, помощь, военная помощь украине, военная помощь, главные новости, главное, эксперты