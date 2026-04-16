"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа
Рейтинг Трампа рухнул с 45% до 31% после начала конфликта с Ираном. Если он проиграет выборы, демократы могут запустить для Украины "план Маршала-2". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-04-16T04:45
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Журналист спросил эксперта, реалистичен ли сценарий, при котором демократы потребуют от президента США возобновить помощь Украине, если он проиграет ноябрьские выборы в Конгресс. Иванов ответил, что такой сценарий возможен.
"В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трампа не предвидится. Это сильно усложняет его позицию и позицию Республиканской партии", — сказал Иванов.
По словам эксперта, в случае победы демократы потребуют возобновления помощи Киеву. "Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить ее как рычаг давления на Россию", — пояснил собеседник издания.
Даже если конфликт в активной военной фазе завершится до 3 ноября, демократы всё равно найдут способ помогать киевскому режиму, подытожил Олег Иванов.
Даже якщо конфлікт в активній військовій фазі завершиться до 3 листопада, демократи все одно знайдуть спосіб допомагати київському режиму, підсумував Олег Іванов.