"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа
Рейтинг Трампа рухнул с 45% до 31% после начала конфликта с Ираном. Если он проиграет выборы, демократы могут запустить для Украины "план Маршала-2". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-04-16T04:45
Журналист спросил эксперта, реалистичен ли сценарий, при котором демократы потребуют от президента США возобновить помощь Украине, если он проиграет ноябрьские выборы в Конгресс. Иванов ответил, что такой сценарий возможен. "В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трампа не предвидится. Это сильно усложняет его позицию и позицию Республиканской партии", — сказал Иванов.По словам эксперта, в случае победы демократы потребуют возобновления помощи Киеву. "Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить ее как рычаг давления на Россию", — пояснил собеседник издания.Даже если конфликт в активной военной фазе завершится до 3 ноября, демократы всё равно найдут способ помогать киевскому режиму, подытожил Олег Иванов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. Про это и многое другое — в материале Дениса Рудометова "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
04:45 16.04.2026
 
Журналист спросил эксперта, реалистичен ли сценарий, при котором демократы потребуют от президента США возобновить помощь Украине, если он проиграет ноябрьские выборы в Конгресс. Иванов ответил, что такой сценарий возможен.
"В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трампа не предвидится. Это сильно усложняет его позицию и позицию Республиканской партии", — сказал Иванов.
По словам эксперта, в случае победы демократы потребуют возобновления помощи Киеву. "Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить ее как рычаг давления на Россию", — пояснил собеседник издания.
Даже если конфликт в активной военной фазе завершится до 3 ноября, демократы всё равно найдут способ помогать киевскому режиму, подытожил Олег Иванов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. Про это и многое другое — в материале Дениса Рудометова "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаСШАИранДональд ТрампУкраина.рувыборыДемократическая партияпомощьвоенная помощь Украиневоенная помощьГлавные новостиглавноеэксперты
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
