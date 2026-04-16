ВС РФ ударили по целям врага на Украине. Новости СВО

В ночь на четверг взрывы гремели в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Сумах, Кировограде (украинское название - Кропивницкий). Об этом и других важных событиях рассказал 16 апреля телеграм-канал Украина.ру
07:27 16.04.2026 (обновлено: 07:35 16.04.2026)
 
В ночь на четверг взрывы гремели в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Сумах, Кировограде (украинское название - Кропивницкий). Об этом и других важных событиях рассказал 16 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские военные бьют по Харькову.
🟥 Удар нанесен по Сумам.
🟥 Также россияне бьют по Черкассам.
🟥 Новый удар нанесен по Одессе.
🟥 Наносятся удары и по Киеву.
🟥 В украинских соцсетях публикуются фотографии последствий прилетов по инфраструктурным объектам в Киеве.
🟥 ВСУ экстренно перебрасывают операторов БПЛА 442-го отдельного батальона беспилотных систем и мобилизованных 122-й отдельной бригады территориальной обороны в Сумскую область.
🟥 Утратившую боеспособность 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ экстренно доукомплектовывают пограничниками в Сумской области.
🟥 ВСУ пытаются удерживаться в районе разрушенного Антоновского моста и острова Белогрудый в Херсонской области, но российские войска не отдают инициативу, противника давят в обоих направлениях, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
🟥 ВСУ атакуют новыми дронами с искусственным интеллектом "Марсианин" гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
🟥 Мирный житель пострадал в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по Горловке ДНР, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.
