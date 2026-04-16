Волшебник из Будапешта денег не даст, а себе заберет. Украина в международном контексте

Волшебник из Будапешта денег не даст, а себе заберет. Украина в международном контексте - 16.04.2026 Украина.ру

Волшебник из Будапешта денег не даст, а себе заберет. Украина в международном контексте

Украина стоит на грани банкротства и срочно нуждается в деньгах Евросоюза. Казалось бы, последнее препятствие, стоящее между европейскими деньгами и украинской казной в виде уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, устранено. На парламентских выборах победил лояльный Евросоюзу Петер Мадьяр, и бояться венгерского вето уже не надо

2026-04-16T06:58

2026-04-16T06:58

2026-04-16T06:58

Борьба за европейские деньгиОднако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Новый премьер-министр Венгрии просто так не отдаст Украине деньги, которые нужны его собственной стране, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.Спустя два дня после выборов в Венгрии началась ожесточенная борьба за миллиарды из бюджета ЕС, отмечается в статье издания. Европейская комиссия давит на нового премьер-министра Мадьяра, чтобы тот дал зеленый свет на запланированный кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. На саммите ЕС в марте все еще действующий премьер Виктор Орбан заблокировал выделение средств для Украины, наложив вето, напоминают авторы публикации."Однако и Брюссель находится под давлением. Мадьяр надеется как можно скорее получить средства ЕС на сумму около 17 миллиардов евро, которые Еврокомиссия заморозила из-за проблем с верховенством закона и коррупции. С учетом задержанных средств из фонда SAFE, предназначенного для поддержки оборонной промышленности, речь идет в общей сложности о 35 миллиардах евро", - пишет газета.Для самого Мадьяра это важно, так как получение средств из бюджета ЕС было ключевым предвыборным обещанием в Будапеште, подчеркивают немецкие журналисты."Теперь главный вопрос заключается в том, кто первым получит "свои" деньги: Мадьяр, победивший на выборах в Венгрии, стране-члене ЕС и НАТО, или Владимир Зеленский из Украины, третьей страны, которая зависит от помощи ЕС", - отмечает издание.Мадьяр для Киева не станет волшебникомНовость о победе Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии на Украине встретили с эйфорией, рассказал в интервью польскому изданию Interia политолог Войчех Конончук.По его словам, такая реакция Киева связана прежде всего с ожиданием, что Будапешт теперь разблокирует финансовую помощь ЕС в размере 90 млрд евро, которую Орбан заморозил еще в середине марта. Также украинская сторона ожидает снятия вето с переговоров о вступлении страны в Евросоюз, добавил он.Эксперт полагает, что надежды украинской стороны оправданы. Новый премьер-министр Венгрии сможет отменить вето по обоим этим вопросам, считает он.Кроме того, уход Орбана, которого подозревают в действиях в интересах Кремля, может повлиять и на позицию Словакии: без венгерского союзника премьеру Роберту Фицо будет сложнее блокировать помощь, и Братислава, скорее всего, не станет препятствовать ни деньгам, ни началу переговоров о членстве Украины в ЕС, рассказал Конончук польскому изданию.Однако существует и обратная сторона медали, предупреждает эксперт. Несмотря на радость, украинские власти прекрасно помнят, что еще два года назад Мадьяр был соратником Орбана по партии "Фидес"."Украинские власти помнят нюансы биографии Петера Мадьяра", — подчеркивает Конончук.Политолог предупреждает, что в целом сторонники "Фидес" не отличаются любовью к Украине, а фактор прав венгерского меньшинства в Закарпатье по-прежнему будет резонировать в двусторонних отношениях.Этого же мнения придерживается и бывший посол Польши на Украине Ян Пекло. В интервью изданию Interia он сказал, что не стоит ожидать сенсационных перемен в политике Венгрии по отношению к Украине, поскольку "господа Виктор Орбан и Петер Мадьяр вышли из одного политического лагеря".По его мнению, на месте украинцев следовало бы быть осторожными и не рассчитывать на многое — громкие заявления нового премьера вряд ли окажут серьезное влияние на реальную политику.Кроме того, новое венгерское правительство столкнется с мощным экономическим давлением иностранных партнеров, от которых Венгрия сильно зависит, продолжил Пекло."Один партнер Венгрии — это Россия, а другой, гораздо более опасный и жесткий, - это Китай", — заявил дипломат.Выпутаться из этих многолетних связей Венгрии будет крайне трудно, и в ближайшее время страну ждет турбулентность, ожидает Пекло. Более того, по мнению дипломата, Орбан в какой-то мере действовал как прокси Германии, которая через него решала вопросы, невыгодные для официального Берлина."Я бы сказал, что вопросы, которые не удавалось решать официально, немцы решали через Виктора Орбана, который был эдаким прокси, посредником, который мог, не афишируя, позаботиться об интересах других стран, которые были заинтересованы в контактах с Россией или Китаем", — комментирует Пекло.В этих условиях украинцы, по словам бывшего посла, действуют самостоятельно — они так и не дождались замороженных российских активов из-за блокировки Бельгией и теперь решают финансовые вопросы напрямую со странами Персидского залива, помогая им с антитеррористической защитой в обмен на крупные деньги.Хотя уход Орбана снимает главный тормоз, Мадьяр вряд ли станет для Киева волшебником, а кардинальных изменений во внешнеполитическом курсе Венгрии ожидать не стоит, резюмирует польская газета.Зеленский готовится воевать дальшеКроме нехватки денег, режим в Киеве испытывает и острую нехватку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, пишет американское издание Politico. Эта нехватка вызвана не только затяжным конфликтом с Россией, но и резко возросшим мировым спросом на зенитные ракеты, констатирует издание.По мнению американских журналистов, на ситуацию влияют два фактора: война США и Израиля против Ирана, где расход ракет-перехватчиков оказался колоссальным, а также масштабное перевооружение европейских стран, которые одновременно пытаются помогать Киеву и наращивать собственные арсеналы."В Европе недостаточно производственных мощностей", - цитирует издание взгляд главы киевского режима на данную ситуацию.Поэтому Украина, несмотря на стремление к европейским системам ПВО, по-прежнему критически зависит от американских комплексов Patriot, а также пытается добиться поставок франко-немецких SAMP/T, отмечает газета.Но дополнительные системы противоракетной обороны нужны не только Украине, отмечается в статье. По данным американского Института Пейна, США и их союзники выпустили 1 802 ракеты-перехватчика Patriot только за первые 16 дней американо-израильской войны с Ираном, пишет Politico, это минимум в два раза больше, чем Украина — за все четыре года боевых действий с Россией.Пентагон уже подписал контракт на 4,7 миллиарда долларов с Lockheed Martin, чтобы нарастить производство ракет PAC-3 с примерно 600 до 2 тысяч единиц в год. Однако этих усилий недостаточно для одновременного закрытия потребностей Ближнего Востока, Европы и Украины, констатирует издание.В самой Украине, несмотря на успешные перехваты российских беспилотников, серьезную проблему представляют баллистические ракеты: они поднимаются до границы атмосферы и пикируют на высокой скорости, требуя дефицитных систем вроде Patriot или SAMP/T, пишут американские журналисты. По данным Минобороны Украины, в этом году Россия ужесточила дальние удары, выпустив 270 баллистических и гиперзвуковых ракет, отмечают они.В попытке смягчить кризис Украина активизирует дипломатию и ищет новые форматы помощи, продолжает Politico. Так, во время недавнего визита Зеленского в Берлин министр обороны Украины Михаил Федоров подписал с Германией соглашение о военном сотрудничестве на сумму 4 миллиарда евро, пишет газета. Оно включает контракт с Raytheon на поставку нескольких сотен противоракет PAC-2, производство которых наладят в Германии с 2027 года, а также 36 пусковых установок IRIS-T, уточняется в статье.Кроме того, Зеленский рассчитывает на программу НАТО под названием “Перечень приоритетных потребностей Украины” (PURL), в рамках которой страны закупают американское оружие, включая ракеты Patriot, для дальнейшей передачи Киеву. По его словам, эта программа может сократить производственный разрыв в Европе.При этом Зеленский форсирует разработку украинской системы ПРО, отмечает издание, ссылаясь на интервью соучредителя компании-производителя ракет Fire Point Дениса Штилермана для агентства Reuters. По его словам, компания работает над системой, которая должна быть введена в строй к следующему году. Замысел в том, чтобы снизить стоимость каждой ракеты-перехватчика ниже 1 миллиона долларов, а это примерно четверть цены PAC-3, утверждает Штилерман.Однако проект пока находится в зачаточном состоянии, и компании не хватает опыта в радарах, целеуказании и связи, поэтому она ищет европейских партнеров, признался разработчик.Зеленский, по всей видимости, давно понял, что война - его самый прибыльный бизнес. А теперь этот его "товар" все более востребован в разных частях мира. Поэтому он и не думает прекращать войну, особенно сейчас, когда "миротворец" Трамп занят своими делами на Ближнем Востоке.

украина

венгрия

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, венгрия, мадьяр, виктор орбан, владимир зеленский, ес, politico, нато