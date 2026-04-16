"Венгрия не будет мешать, но и участвовать не станет": Иванов о судьбе 90 миллиардов для Украины
Еврокомиссия перенесла выплату Украине 90 миллиардов евро на второе полугодие 2026 года, а лидер оппозиции Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не будет этому мешать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Победивший на парламентских выборах в Венгрии Мадьяр сделал заявление, что Венгрия воздержится от участия в предоставлении кредита в 90 миллиардов евро Украине, хотя и мешать этому не станет, рассказал эксперт.По словам эксперта, Украина получит средства позже, чем хотелось бы ей и ЕС. "Что касается принятия 20-го пакета санкций против России, то я не думаю, что [лидер оппозиции] Петер Мадьяр пойдет против решения стран ЕС, инициировавших этот пакет", — добавил собеседник издания."Хотя стоит отметить, что на данный момент у постоянных представителей стран-членов ЕС в повестке дня нет обсуждения этого пункта. Это не означает, что он не может появиться в будущем", — пояснил Олег Иванов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.О том, насколько сильны протестные настроения в украинском обществе — в материале Дениса Рудометова "Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости" на сайте Украина.ру.
