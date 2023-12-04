https://ukraina.ru/20231204/1051703391.html

"Три главных слова". Что греет дончан?

"Три главных слова". Что греет дончан? - 04.12.2023 Украина.ру

"Три главных слова". Что греет дончан?

Все более обнадеживающие новости с Донецкого направления к концу 2023 года. Хочется верить, что к началу 2024 их станет значительно больше, и в будущем году ситуация на территории ДНР начнет выправляться более или менее равномерно.

2023-12-04T02:54

2023-12-04T02:54

2023-12-04T02:54

эксклюзив

донецк

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Какие три слова хочет услышать дончанин холодным вечером в первых числах декабря 2023 года? Я вам подскажу: "Марьинка снова наша". И эта новость, поверьте, греет лучше, чем кипяток в батареях отопления, поскольку избавление перестает казаться чем-то невероятным, обретая все более четкие очертания.В последний раз то, что Марьинка вновь может стать частью Донбасса, всерьез обсуждалось году эдак в 2015, а после надежды и мечты накрылись Минскими соглашениями и городишко, прижавшийся к Донецку, стал одной из бетонных стен нашего уютного гетто.Трудно поверить, что это не сон, но информация приходит из самых разных источников, включая мои собственные: над руинами города развевается красное знамя Победы, а вовсе не желто-голубая или милая сердцу нацистов красно-черная тряпка.Понятное дело, что это уже не тот город, куда мальчишки из Петровского района по выходным на танцы ездили. Сегодня это дымящиеся руины, заминированные в три слоя, утыканные неразорвавшимися боеприпасами и усыпанные телами.На фоне эдаких новостей уже неважно, что елки новогодней в Донецке второй год не будет, а украсят город минимально, чтобы народ не собирался. Главное – станет хоть чуточку тише. Немножечко. А там глядишь – на окраинах дороги починят, людям окна вставят да крыши отремонтируют. Уже легче, правда?Мы, справедливости ради, зачистке Авдеевской промзоны не успели нарадоваться, а тут еще Марьинку взяли. Так уж сложилось, что последние два года новостями особо не радовали, а восемь предыдущих – подавно. Хотя в частных беседах военнослужащие самых разных уровней не раз констатировали, что Марьинка уже вот-вот, но чем дальше, тем с меньшей охотой в это верили люди.Сразу оговорюсь, что ни освобождение Марьинки, ни даже захват Авдеевки на сто процентов обстрелы Донецкой агломерации не прекратят. Не прекратят и на пятьдесят процентов, ибо смотрите на карту и держите в уме, что БМ-21 "ГРАД" может работать по городу, съехав на обочину любой бетонной дороги.В который раз повторюсь, что обезопасить Донецк и окрестности можно лишь отогнав противника на тридцать-сорок километров. В этом случае достать нас смогут лишь чем-то высокоточным и дальнобойным, но для гражданских обыкновенные РСЗО и гаубицы куда страшнее.Так, например, в последние недели украинские операторы беспилотников активно охотятся на гражданских в Петровском и других прифронтовых районах нашего города. Нечто подобное имело место и в прошлом году. Тогда от модифицированных боеприпасов, сброшенных с помощью БПЛА, доставалось и мирным жителям, и медикам, приезжавшим на вызовы. Позже выяснилось, что таким образом "воины света" выманивали мобильные группы охотников на БПЛА.Благо – народ привычный, а потому к новым условиям адаптируется молниеносно. Порой быстрее даже, чем военные. Хожу по району, гляжу по сторонам: люди во дворах стараются не кучковаться. Если стоят где по трое-четверо, то под навесом или козырьком. Вечерних посиделок на скамейках уже не устраивают. Тому, впрочем, сама погода противится.Из поздней осени, с ее противными, но вполне сносными дождями, мы прыгнули в типичную донецкую зиму: ледяной ветер, снег, который уже через час превращается в жидкую грязь, гололед и ливни.На этом фоне противник вновь стал наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, запас прочности которых на десятом году войны уже не так, чтобы очень. В результате целые районы остаются без электричества, вслед за которым вырубаются интернет, отопление и мобильная связь.Коммунальщики, справедливости ради, трудятся не покладая рук и даже в такую погоду умудряются латать наши сети в кратчайшие сроки, но пора бы уже признать, что украинской стороне куда проще организовать блэкаут Донбасса, чем нам "потушить" Украину.В остальном же проблемы у региона все те же: цены, обстрелы, непропорциональная интеграция, в рамках которой обязанности у людей давно уж российские, а права отчего-то республиканские, и любую бумажку, которую государству нужно предоставить уже вчера, приходится выстаивать в длинных очередях. Проблемы озвучиваются и даже обсуждаются на самых разных уровнях, но дальше чиновничьей говорильни дело пока не идет.Но сегодня и это не имеет значения, поскольку три главных слова уже прозвучали. И тут нельзя не отметить, что мир большинства дончан сузился до одной лишь войны. Что такое хорошие новости? Армия стала применять ФАБы (фугасные авиабомбы), подразделения успешно испытали новый тип барражирующих боеприпасов, в России наладили производство таких-то дронов, а на таком-то участке фронта сожгли еще одну 155-мм гаубицу ВСУ.Почему? Потому, что все эти новости приближают нас к победе и мирной жизни, о которой здесь мечтают исключительно шепотом, чтобы не дай Бог не спугнуть.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк