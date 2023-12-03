Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборону - 03.12.2023 Украина.ру
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Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборону
Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборону - 03.12.2023 Украина.ру
Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборону
Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-03T06:00
2023-12-03T06:00
новости
укрепления
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славянск
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авдеевка
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В действительности, на Западе не требуют от Киева никакого перемирия с Россией. Натовским союзникам нужно, чтобы Украина продолжала войну, но несколько в ином ключе, рассказал эксперт.Западу нужно, чтобы по образцу палестино-израильского конфликта Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, добавил он.Обход и охват мы пока осуществить не сможем, потому что гарнизоны ВСУ будут вести активные действия со стороны тыла. Пока у России недостаточно сил для операций по взятию крупных городов, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
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новости, укрепления, украина, россия, днр, оборона, купянск, славянск, краматорск, авдеевка, промышленность, город, перемирие, война
Новости, укрепления, Украина, Россия, ДНР, оборона, Купянск, Славянск, Краматорск, Авдеевка, промышленность, город, перемирие, война

Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборону

06:00 03.12.2023
 
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Всу зима бронетранспортер оружие бтр - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В действительности, на Западе не требуют от Киева никакого перемирия с Россией. Натовским союзникам нужно, чтобы Украина продолжала войну, но несколько в ином ключе, рассказал эксперт.
Западу нужно, чтобы по образцу палестино-израильского конфликта Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, добавил он.

"Единую линию фронта ВСУ не создадут. Зато они могут занять оборону на линиях Купянск — Изюм и Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Это крупные города с промышленными предприятиями. Их удобно превратить в укрепрайоны. Причем они расположены [близко] друг к другу", - подчеркнул Самойлов.

Обход и охват мы пока осуществить не сможем, потому что гарнизоны ВСУ будут вести активные действия со стороны тыла. Пока у России недостаточно сил для операций по взятию крупных городов, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
4 ноября, 16:07
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - ЕраносянЭксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного
 
НовостиукрепленияУкраинаРоссияДНРоборонаКупянскСлавянскКраматорскАвдеевкапромышленностьгородперемириевойна
 
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06:00Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборону
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