Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборону
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України / Перейти в фотобанкВсу зима бронетранспортер оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Западу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В действительности, на Западе не требуют от Киева никакого перемирия с Россией. Натовским союзникам нужно, чтобы Украина продолжала войну, но несколько в ином ключе, рассказал эксперт.
Западу нужно, чтобы по образцу палестино-израильского конфликта Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, добавил он.
"Единую линию фронта ВСУ не создадут. Зато они могут занять оборону на линиях Купянск — Изюм и Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Это крупные города с промышленными предприятиями. Их удобно превратить в укрепрайоны. Причем они расположены [близко] друг к другу", - подчеркнул Самойлов.
Обход и охват мы пока осуществить не сможем, потому что гарнизоны ВСУ будут вести активные действия со стороны тыла. Пока у России недостаточно сил для операций по взятию крупных городов, подытожил собеседник издания Украина.ру.
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4 ноября, 16:07Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - ЕраносянЭксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного