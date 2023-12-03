Политолог о том, какие города превратят в "новые авдеевки" ВСУ, чтобы засесть в глухую "очаговую" оборону

Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного