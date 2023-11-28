https://ukraina.ru/20231128/1051477639.html

Алексей Самойлов: ВСУ пугают Запад новым походом России на Киев, чтобы подготовить атаку на Смоленск

Алексей Самойлов: ВСУ пугают Запад новым походом России на Киев, чтобы подготовить атаку на Смоленск - 28.11.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: ВСУ пугают Запад новым походом России на Киев, чтобы подготовить атаку на Смоленск

ВСУ перейдут к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. С точки зрения пропаганды такое поведение тоже выгодно. "Ну и что, что русские штурмуют Изюм. Зато мы атакуем Смоленск".

2023-11-28T14:17

2023-11-28T14:17

2023-11-28T14:17

интервью

всу

россия

сергей наев

запад

киев

смоленск

ракеты

беспилотники

армения

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Тем более, для обороны всегда требуется меньше личного состава и материальных ресурсов, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей СамойловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. По его словам, это будет возможно в том случае, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии.- Алексей Николаевич, а куда этот конфликт прямо сейчас может расшириться за пределы юга и востока?- Для начала я бы хотел объяснить общий контекст этого заявления.Россия ведет СВО по тем правилам, которые мы сами всем объявили. Может быть, США и Европа сделали вид, что этого не поняли, но нас это не волнует. Но 1,5 года СВО и некоторое время до нее показали, что те правила, которые они нам пытались навязать, для нас неприемлемы. При этом свои правила мы беспрекословно выполняем.Напомню ситуацию, которая предшествовала переговорам в Стамбуле. Путин показал результаты этих переговоров на встрече с лидерами африканских государств. Он сказал: "Мы объявили правила, вы не стали их исполнять, пошли по пути подготовки агрессии против Донбасса и Крыма, а мы предприняли превентивные меры. Но по правилам. А не так, как это делает Дикий Запад".Пока мы свои правила тоже не нарушаем. Но мы можем объявить новые. И Запад этого боится.Лавров вчера очень долго и подробно в очередной раз объяснил, что мы никуда за свои пределы выходить не собираемся. России никогда не было нужно завоевывать Европу. Мы только забирали свое. Если мы и заходили в Европу, то только с целью ее успокоить и привести к нормальному виду. Это важно было даже для самой Европы. Так что не надо дым пускать.Сейчас Запад тоже пытается навязать свои идеи, чтобы мы на них повелись. Такое уже было в царской и советской России, когда некоторые слои во власти велись на провокации Запада и совершали фатальные ошибки. Но сейчас в нашем руководстве другие люди, готовые отстаивать национальные интересы.Я так подробно об этом рассказываю, чтобы объяснить контекст, в котором украинские и западные политики начинают голосить.Наев – военнослужащий. Он не в праве делать политические заявления. Но он пытается разогнать очередную страшилку, пользуясь своим авторитетом. Делает он это по указке натовских кураторов ВСУ. И делает он это только для того, чтобы создать информационный фон для прикрытия подготовки своих военных операций против России. Никакая это не истерика. Наши СМИ сейчас зря публикуют шапкозакидательские материалы по этому поводу.- Что это может быть за операция?- Мы знаем, что самолеты F-16 и обслуживающий персонал уже прибыли на Украину. Мы знаем об организации на территории Украины производства беспилотников. Недавняя гибель в ДНР артистов и военнослужащих показала, что ракетная техника дальнего действия по-прежнему поставляется на Украину и применяется, к сожалению, иногда эффективно.Таким образом, киевский режим продолжает наращивать средства дистанционного поражения. И применять он их будет на "старой" российской территории.На линии соприкосновения мы уже выстроили определённые системы РЭБ и ПВО/ПРО различных диапазонов действий, которые уже гасят эти вроде бы спорадические атаки беспилотников и переделанных ракет от С-300. Но никакие они не спорадические. Противник проверяет, как устроена наша система обнаружения и скорости принятия решений. И это еще не самое печальное.Изначально под удары вражеских беспилотников попадали Белгород и Москва – территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать. Оттуда же вертолеты атаковали Белгород, когда космическая разведка НАТО пыталась определить воздушные коридоры. Эта зона уже хорошо исследована противником. А сейчас ВСУ веерообразно пытаются поражать объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Это неслучайно. Они проверяют оснащенность, насыщенность и эффективность наших средств ПВО/ПРО уже и в этом направлении.Более того, появилась информация, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и 200 ракет к ним. Это очень опасно. "Точка-У" - это хоть и старый, но очень точный советский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Это хорошо летящий предшественник "Искандера". Если у Армении действительно сохранились их большие запасы, при массовом использовании эта ракета может натворить массу бед.Есть еще один аспект, на который я хотел бы обратить внимание.Посмотрите на количество западных коммивояжеров, которые в последнее время посещают Киев. В СМИ пишут, что они якобы уговаривают Зеленского заключить перемирие. Это дезинформация. Они требовали от Зеленского продолжать войну, но несколько в ином ключе. Западу нужно, чтобы Украина получила передышку (по образцу конфликта между Израилем и "Хамасом"), перестроила фронт и перешла к очаговой системе активной обороны в крупных городах.Единую линию фронта ВСУ не создадут. Зато они могут занять оборону на линиях Купянск-Изюм и Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это крупные города с промышленными предприятиями. Их удобно превратить в укрепрайоны. Причем они расположены друг к другу.- А если их обойти?- Обход и охват их мы пока осуществить не сможем, потому что их гарнизоны будут тревожить нас с тыла. И у нас пока не хватает сил для операций по взятию крупных городов.Так что ВСУ перейдут к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. С точки зрения пропаганды такое поведение тоже выгодно. "Ну и что, что русские штурмуют Изюм. Зато мы атакуем Смоленск". Для обороны всегда требуется меньше личного состава и материальных ресурсов.Учитывая, что Россия пока ограничила свою тактику в рамках СВО, участвуя в боевых действиях только на юге и востоке Украины, Киев в этом смысле действительно готовится к расширению конфликта за пределы этих территорий.И заявление Наева как раз подготавливает среди западной аудитории почву к переходу к этой стратегии. Мол, русские готовят под Смоленском целую армию для новой атаки с территории Белоруссии на Чернигов и Киев, поэтому ВСУ вынуждены запираться в городах и бомбить города в глубине РФ.К этому нужно добавить активность украинских ДРГ, на которых Запад испытывает свои методы подготовки и тактику действий.- Когда ВСУ могут перейти к этой активной обороне? Пока не похоже, чтобы они куда-то отступили.- Пока Россия им это не дает. А перестройка стратегии требует времени, сил и средств. Поэтому Украина и Запад попытаются изобразить готовность к мирным переговорам. А мы об этих планах знаем. "Не треба нас дурити, бо ми ще не п'яні".- Что-то мы сейчас можем сделать, чтобы помешать этой стратегии?- Конечно.Я не буду сейчас это озвучивать, чтобы облегчать жизнь противнику. Иногда даже простая мысль может дать серьезную пищу для размышлений. Тем более, украинские генералы не дураки. Они работают головой. Власовцы тоже были фашисты, то они были обучены в советской военной школе. Тут то же самое.В сами переговоры между Россией и Западом я не верю. Наши условия несовместимы. Но переговоры о начале переговоров вполне допустимы. И длиться они могут достаточно долго.Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье мы Украине точно не отдадим. Более того, у нас до сих пор действует Харьковская ВГА. Она работает на очень ограниченной территории на границе с ЛНР. Она способствует эвакуации жителей подконтрольных Киеву территорий, которым грозит смерть.Так что Украине и Западу пока нечего предложить России в части переговоров.А противодействовать этой тактике мы можем в трех главных направлениях.Первое. Политико-дипломатическое.Второе. Военное. Наши вооруженные силы, которые действует в рамках СВО, об этих планах знают. Наша разведка работать умеет. Мы можем нанести противнику быстрые удары и прорывы фронта, которые могут сорвать переговоры или поломать эту стратегию.Третье. Линия спецслужб. У нас есть СВР, ФСБ и ГРУ. Все эти ребята свои задачи хорошо понимают. Они давно противодействуют подобным планам, потому что они родились не сегодня.Таким образом, я не сомневаюсь ни в наших дипломатах, ни в наших военных, ни в наших разведчиках.

https://ukraina.ru/20150126/1011911372.html

https://ukraina.ru/20231128/1051432174.html

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https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сергей наев, запад, киев, смоленск, ракеты, беспилотники, армения, точка-у