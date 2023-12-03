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Григорий Теплов: выдающийся учёный и выдающийся интриган "галантного века"

Григорий Теплов: выдающийся учёный и выдающийся интриган "галантного века" - 03.12.2023 Украина.ру

Григорий Теплов: выдающийся учёный и выдающийся интриган "галантного века"

Имя этого человека могло быть прославлено в истории уже тем, что на его самоуправство жаловался сам Михаил Ломоносов. Однако, помимо скверного характера и непристойных наклонностей Григорий Теплов имел массу других достоинств, что позволило ему стать выдающимся организатором российской науки и внести в неё немалый личный вклад

2023-12-03T18:04

2023-12-03T18:04

2023-12-03T18:04

история

екатерина ii

xviii век

история

российская империя

михаил ломоносов

петербургская академия наук

гетманщина

наука

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Григорий Николаевич Теплов родился 1 декабря где-то между 1711 и 1729 годами во Пскове или в Петербурге. Известно, что происходил он из семьи "подлого сословия" без фамилии, и отец его работал истопником сначала в Александро-Невской лавре, а затем в доме псковского архиерея, которым был Феофан Прокопович. Потомки Теплова были убеждены в том, что преосвященнейший и был настоящим отцом Григория. Феофан и являлся автором фамилии "Теплов" в знак заслуг своего телогрея.Теплов учился он в петербургской школе, основанной архиепископом Феофаном и оттуда в 1734 году отправился учиться в Пруссию на два года. По возвращении оттуда в 1736 году он поступил в студенты при Санкт-Петербургской академии наук. В это же время он пишет портреты и натюрморты, которые показывают изрядное мастерство живописца.Историк Александр Барсуков приводит донесение Академии наук в кабинет ее Императорского величества 1740 года следующего содержания:"Прошедшего августа 18 дня сего 1740 года, поданном дополнением в академию наук просил семинарии покойного Феофана… ученик Григорий Теплов о определении его при академии наук, к чему годен явится… однако же академия без указу ея императорского величества оного определить не может, и для того чрез сие о милостивой на то резолюции всеподданнейше просит".Теплов едва не пострадал по делу высокопоставленного придворного Артемия Волынского, переводчиком которого служил. Волынского обвинили в заговоре с целью захвата престола. Переводчик был в оковах доставлен в Тайную канцелярию, но остался единственным из фигурантов этого дела, чья голова осталась на плечах.Во время регентства Анны Леопольдовны он был пожалован в адъюнкты академии наук.При воцарении Елизаветы Петровны Теплов попадает в поле зрения её фаворита Алексея Григорьевича Разумовского, у которого оказались свои виды на молодого адъюнкта. Будущий граф обнаружил, что его младший брат Кирилл в своём селе Лемешах никак не учился.В марте 1743 года Теплову поручила государыня сопровождать младшего Разумовского в заграничном путешествии, "дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе ее императорского величества, фамилии своей впредь собою и поступками своими проложить честь и порадование". Весной 1745 года они вернулись в Петербург.Кирилл Разумовский был назначен президентом Академии наук и сделал Теплова там асессором. Они нашли вверенную им государыней академию в самом печальном положении: в ней не было ни денег, ни профессоров, ни учеников; дела находились в страшном беспорядке; университет и гимназия числились только на бумаге.Теплов занялся в академии любимым делом — интригами. То он поссорил Василия Тредиаковского с Александром Сумароковым, написал донос на историка Миллера об увлечении того норманнской теорией и при этом разругался с Ломоносовым.Произведения самого Теплова отличаются на редкость чистым русским языком и до сих пор, в отличие от виршей объектов его интриг, легко читаются.Во время службы в академии Теплов женится на шведке Елизавете Марковне, которая произвела на свет двух дочерей и умерла. Это несчастие случилось в Глухове, куда Григорию пришлось отбыть вслед за Кириллом Разумовским. Тот теперь стал не только президентом академии, но и "Ея Императорского Величества гетман всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских".Но тут уже стали интриговать против Теплова.Д. Бантыш-Каменский описывает это так: "Здесь Теплов встретил особу, ему недоброжелательную, сильную, в родительнице Гетмана, женщине умной, дальновидной, которая однако ж тщетно убеждала сына удалить этого любимца; предсказывала последствия, долженствующие произойти от советов его".Но против лома есть приём – в 1754 году Теплов женился на двоюродной сестре гетмана.Злые языки утверждали, что харьковский, а затем и киевский губернатор в павловское царствование Алексей Григорьевич Теплов(1757-1826) куда более похож на покойного императора Петра III, чем государь Павел Петрович.Григорий Теплов заведовал канцелярией Разумовского и фактически был теневым правителем Гетманщины. Он подготовил ряд административных и судебных реформ, составил "Проект к учреждению университета Батуринского".Но помимо полезных реформ, Теплов занялся в Малороссии рэкетом. Он, например, захватил земли казака Лубенского полка Уса. Мемуарист Яков Маркович 21 октября 1760 ргода в своём дневнике записал: "Дворик свой на Веригине (в г. Глухове — ред.) близ двора Теплова, купленный у есаула компанейского, уступил безденежно тайному советнику Теплову".Австрийский посол в донесении к канцлеру Кауницу в следующих словах характеризует Tеплова:"Признан всеми за коварнейшего обманщика целого государства, впрочем очень ловкий, вкрадчивый, корыстолюбивый, гибкий, из-за денег на все дела себя употреблять позволяющий. Когда он находился при гетмане, то несправедливостями и неотвязчивыми вымогательствами так сильно распустил всю страну, что, конечно, не избежал бы смертной казни, если бы в предыдущие оба царствования (Елизаветы и Петра III — Ред.) господствовал хоть малейший порядок".Д. Бантыш-Каменский нашёл документ, в котором Елизавета Петровна поручала Григорию Николаевичу следить за деятельностью Кирилла Григорьевича. Результатом глубокого проникновения в жизнь гетманских подопечных, стала подготовленная где-то к 1755 году аналитическая записка "О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии". И если Елизавета Петровна не стала читать столь длинный текст, то его внимательно изучила Екатерина II и сделала соответствующие выводы.Докладывал он о том, что злоупотребления старшины беспредельны, казаки отягощены непосильными местными податями и воинскими повинностями, полный беспорядок царит и в межевании земельных участков, что является источником тяжб и драк. В большом ходу продажа мест, подкупы и другие вопиющие непотребства. Вот к чему, по мнению Теплова, привело самоуправление местной элиты, то есть гетмана и старшины.Многие историки считали эту записку, ничем иным, как доносом на Разумовского. Возможно, это так и есть, но глубина проникновения в тему делает её уникальным историческим документом.Кончина Елизаветы Петровны обрушила карьеру Теплова. Петр III не только помнил прелести пышнотелой Марфы Герасимовны, но и прекрасно видел, что наличие при делах такого интригана просто опасно для трона.Как сообщает словарь Половцова, "какими-то "нескромными словами" насчёт государя он навлёк на себя его подозрение, был арестован, допрошен, но успел и на этот раз вывернуться и отделался только отставкой. Любопытно, что, будучи в отставке, он тем не менее 23 марта 1762 г. был пожалован в действительные статские советники с добавлением — "быть в отставке по-прежнему".Отставка, однако не мешала Т(еплову) по-прежнему же фактически управлять из-за спины Разумовского делами как в Малороссии, так и в академии наук. Немилость, в которой Т(еплов). находился при Петре III, послужила вполне естественным толчком к тому, что он вместе с Разумовским сблизился с приверженцами Екатерины".Именно Теплов стал авторов документов, возвестивших о воцарении Екатерины II. Вместе с Алексеем Григорьевичем Орловым и князем Фёдором Сергеевичем Барятинским он находился 17 июля 1762 года в Ропшинском дворце в тот час, когда скончался Пётр III. Сообщение о смерти монарха доверили писать ему. По версии Теплова, ставшей официальной, причиной смерти был приступ "геморроидальных коликов, усилившийся от поноса и продолжительного употребления алкоголя".По свидетельству саксонского дипломата фон Гельбига (известного, впрочем, своей пристрастностью в отношении Екатерины) именно Тепловым была организована и ликвидация Ивана Антоновича, претендента на престол заключенного в Шлиссельбургской крепости.В 1763 году разразился скандал: на Теплова завели дело о мужеложстве. Девять крепостных крестьян обвинили своего хозяина в том, что он силой заставлял "над собой учинять мужеложество". Это продолжалось шесть лет. Делом занялась Тайная экспедиция при Сенате. В тексте дела употребляется слово "сквернодействие" и выражение "делать скверность за щеку". Екатерина II запретила крепостным под страхом смертной казни кому-либо рассказывать о случившимся. Затем их сослали в Тобольский гарнизонный полк.Теплову ничего не было. Наоборот, спустя пару лет его наградили новыми орденами и повысили в тайные советники. Позже он помирился с женой. Она родила ему двух дочерей и окончательно ушла от мужа только в 1776 году.Шалил Григорий Теплов не только с крепостными. Джакомо Казанова вспоминал, как с ним заигрывал один из любовников Теплова, столь женоподобный и миловидный, что великий покоритель женских сердец принял его за переодетую девушку. Это был Пётр Михайлович Лунин, дядя будущего декабриста.Екатерина внимательно прочитала и записку Теплова о Малороссии, и его рассуждения о монастырском землевладении. Исходя из его аргументов было ликвидировано гетманство и произведена секуляризация церковных земель.Не будь этих особых поручений Екатерины, Теплов бы остался в истории, как автор первого песенника на русском языке "Между делом безделье, или Собрание разных песен с приложенными тонами на три голоса" и совершенных писем к сыну, не менее глубоких, чем вышедшие незадолго до этого аналогичные поучения лорда Честерфилда.А еще Теплов был инициатором культивирования в Малороссии табака и написал трактат "Птичий двор: или подробные наставления о содержании всякого рода домашних птиц, предохранении и лечении их от всяких случающихся у них болезней; а притом также достаточные сведения о разведении, воспитывании, выкармливании и обучении кенареек; с приложением гравированных фигур".Сенатор, действительный тайный советник Григорий Николаевич Теплов скончался 13 апреля 1779 года в Петербурге.

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, екатерина ii, xviii век, российская империя, михаил ломоносов, петербургская академия наук, гетманщина, наука