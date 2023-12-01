"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ - 01.12.2023 Украина.ру
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"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ
"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ - 01.12.2023 Украина.ру
"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ
Глава российского МИДа считает, что госсекретарь США и глава европейской дипломатии боятся разговора и поэтому рано покинули совет министров
2023-12-01T14:02
2023-12-01T14:02
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новости украины
обсе
мид
сергей лавров
энтони блинкен
жозеп боррель
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля."На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию", – предположил министр.Лавров уверен, что на самом деле это произошло из-за трусости политиков говорить честно и открыто:"Я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", – сказал Лавров.
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новости, новости украины, обсе, мид, сергей лавров, энтони блинкен, жозеп боррель
Новости, Новости Украины, ОБСЕ, МИД, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Жозеп Боррель

"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ

14:02 01.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Глава российского МИДа считает, что госсекретарь США и глава европейской дипломатии боятся разговора и поэтому рано покинули совет министров
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию", – предположил министр.
Лавров уверен, что на самом деле это произошло из-за трусости политиков говорить честно и открыто:
"Я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", – сказал Лавров.
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