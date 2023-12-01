https://ukraina.ru/20231201/1051666797.html
"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ
"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ - 01.12.2023 Украина.ру
"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ
Глава российского МИДа считает, что госсекретарь США и глава европейской дипломатии боятся разговора и поэтому рано покинули совет министров
2023-12-01T14:02
2023-12-01T14:02
2023-12-01T14:02
новости
новости украины
обсе
мид
сергей лавров
энтони блинкен
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048693790_0:79:3074:1808_1920x0_80_0_0_fb1767ea8ff16356b2c84331bcd9d944.jpg
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля."На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию", – предположил министр.Лавров уверен, что на самом деле это произошло из-за трусости политиков говорить честно и открыто:"Я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", – сказал Лавров.
https://ukraina.ru/20231201/1051666350.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048693790_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_eba0a52d4990fcbbdd6c36d0026045b9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, обсе, мид, сергей лавров, энтони блинкен, жозеп боррель
Новости, Новости Украины, ОБСЕ, МИД, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Жозеп Боррель
"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ
Глава российского МИДа считает, что госсекретарь США и глава европейской дипломатии боятся разговора и поэтому рано покинули совет министров
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию", – предположил министр.
Лавров уверен, что на самом деле это произошло из-за трусости политиков говорить честно и открыто:
"Я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", – сказал Лавров.