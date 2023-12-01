https://ukraina.ru/20231201/1051666797.html

"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ

"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ - 01.12.2023 Украина.ру

"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ

Глава российского МИДа считает, что госсекретарь США и глава европейской дипломатии боятся разговора и поэтому рано покинули совет министров

2023-12-01T14:02

2023-12-01T14:02

2023-12-01T14:02

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля."На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию", – предположил министр.Лавров уверен, что на самом деле это произошло из-за трусости политиков говорить честно и открыто:"Я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", – сказал Лавров.

https://ukraina.ru/20231201/1051666350.html

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новости, новости украины, обсе, мид, сергей лавров, энтони блинкен, жозеп боррель