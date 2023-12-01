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У демократов нет запасного плана, если Байден откажется идти на второй срок
У демократов нет запасного плана, если Байден откажется идти на второй срок - 01.12.2023 Украина.ру
У демократов нет запасного плана, если Байден откажется идти на второй срок
У Демократической партии нет запасного плана на случай если действующий президент США Джо Байден откажется от участия в президентских выборах, что спровоцирует внутрипартийную борьбу. Об этом пишет Reuters
2023-12-01T01:26
2023-12-01T01:26
2023-12-01T01:26
новости
сша
президентские выборы
демократическая партия
кандидат
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По данным издания, Байден намеревается идти на второй срок, даже несмотря на падение собственных рейтингов. Он объявил о своем выдвижении в апреле 2023 года. Тем временем его сторонники полагают, что Байдену не составит труда одержать победу над набирающем популярность экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам других собеседников агентства, партия всё же может столкнуться с трудностями, если 81-летний Байден будет вынужден выйти из гонки по причинам, связанным со здоровьем. При таком сценарии демократы, скорее всего будут выбирать другого кандидата на своем собрании в Чикаго в августе и в зависимости от требований штатов к подаче документов. Утверждается, что вице-президент Камала Харрис не сможет стать заменой Байдену, так как кроме неё выдвинуться могут и другие демократы. Согласно опросу Reuters рейтинг поддерживающих Байдена находится на максимально низком уровне с апреля и составляет 39%.Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? "Украина.ру" писала о том, как в США строят прогнозы о том, кто их может заменить.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президентские выборы, демократическая партия, кандидат
У демократов нет запасного плана, если Байден откажется идти на второй срок
У Демократической партии нет запасного плана на случай если действующий президент США Джо Байден откажется от участия в президентских выборах, что спровоцирует внутрипартийную борьбу. Об этом пишет Reuters
"У Демократической партии нет плана Б на случай, если президент Джо Байден решит по какой-либо причине остановить свою кампанию по переизбранию в 2024 году, а срочная необходимость заменить его в качестве её знаменосца спровоцирует беспорядочную внутрипартийную борьбу", – сказано в публикации.
По данным издания, Байден намеревается идти на второй срок, даже несмотря на падение собственных рейтингов. Он объявил о своем выдвижении в апреле 2023 года. Тем временем его сторонники полагают, что Байдену не составит труда одержать победу над набирающем популярность экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.
По словам других собеседников агентства, партия всё же может столкнуться с трудностями, если 81-летний Байден будет вынужден выйти из гонки по причинам, связанным со здоровьем. При таком сценарии демократы, скорее всего будут выбирать другого кандидата на своем собрании в Чикаго в августе и в зависимости от требований штатов к подаче документов.
Утверждается, что вице-президент Камала Харрис не сможет стать заменой Байдену, так как кроме неё выдвинуться могут и другие демократы.
"Если ему… неожиданно придётся не выдвигается, вы знаете, все могут решить выдвигаться", - заявил агентству неназванный высокопоставленный демократ.
Согласно опросу Reuters рейтинг поддерживающих Байдена находится на максимально низком уровне с апреля и составляет 39%.
Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? "Украина.ру" писала
о том, как в США строят прогнозы о том, кто их может заменить.