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У демократов нет запасного плана, если Байден откажется идти на второй срок

У демократов нет запасного плана, если Байден откажется идти на второй срок - 01.12.2023 Украина.ру

У демократов нет запасного плана, если Байден откажется идти на второй срок

У Демократической партии нет запасного плана на случай если действующий президент США Джо Байден откажется от участия в президентских выборах, что спровоцирует внутрипартийную борьбу. Об этом пишет Reuters

2023-12-01T01:26

2023-12-01T01:26

2023-12-01T01:26

новости

сша

президентские выборы

демократическая партия

кандидат

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По данным издания, Байден намеревается идти на второй срок, даже несмотря на падение собственных рейтингов. Он объявил о своем выдвижении в апреле 2023 года. Тем временем его сторонники полагают, что Байдену не составит труда одержать победу над набирающем популярность экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам других собеседников агентства, партия всё же может столкнуться с трудностями, если 81-летний Байден будет вынужден выйти из гонки по причинам, связанным со здоровьем. При таком сценарии демократы, скорее всего будут выбирать другого кандидата на своем собрании в Чикаго в августе и в зависимости от требований штатов к подаче документов. Утверждается, что вице-президент Камала Харрис не сможет стать заменой Байдену, так как кроме неё выдвинуться могут и другие демократы. Согласно опросу Reuters рейтинг поддерживающих Байдена находится на максимально низком уровне с апреля и составляет 39%.Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? "Украина.ру" писала о том, как в США строят прогнозы о том, кто их может заменить.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, президентские выборы, демократическая партия, кандидат