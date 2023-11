https://ukraina.ru/20231130/1051631765.html

Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменить

Уже совсем скоро избирательная кампания в США перейдёт в решающую стадию: 15 января стартуют праймериз, по итогам которых обе партии на съездах выберут кандидатов в президенты.

Если не произойдёт чего-то из ряда вон выходящего, через год в битве за Белый дом вновь сойдутся действующий и бывший президенты страны демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.Они безусловные фавориты во внутрипартийных гонках: первый обходит своего ближайшего конкурента на 61,2%, второй – на 47,5%.А что если кто-то из них умрёт? Всё-таки люди преклонного возраста (Трампу 77 лет, а Байдену, самому пожилому президенту в истории США, - 81). И вообще жизнь очень непредсказуема. В последние дни тема возможной смерти наиболее вероятных кандидатов в президенты активно обсуждается в американской прессе.Издание Business Insider проанализировало сценарии развития ситуации, если Трамп умрёт на различных этапах избирательной кампании."От Республиканской партии заявлено 8 кандидатов, включая Трампа (фактически 7, поскольку сенатор Том Скотт объявил о выходе из гонки, но он ещё значится в рейтингах – ред.). Если Трамп умрёт до 1 января 2024 года, вероятно, найдутся другие республиканцы, которые захотят принять участие в гонке. Но крайние сроки подачи заявок во многих штатах уже истекли, значит, их придётся корректировать. Если Трамп умрёт во время праймериз, которые заканчиваются в середине июня, некоторые штаты могут их отложить. Если бы Трамп умер после последних первичных выборов, но до Национального съезда Республиканской партии, другим претендентам пришлось бы доказывать перед каждой делегацией штата на съезде, почему они должны быть кандидатами от партии", - говорится в статье.После чего Business Insider подверглась критике со стороны республиканцев."Я думаю, совершенно ясно, какой сигнал они посылают, когда размышляют о смерти кандидата, который, по их словам, "хуже, чем Гитлер, Сталин, Муссолини и т. д. вместе взятые. В последний раз, когда они это сделали, какой-то левый (имеется ввиду левого политического толка – ред.) псих решил, что было бы героизмом застрелить [конгрессмена-республиканца Стива Скализа] и ещё 4 человек", — написал социолог Ричард Барис в социальной сети X.В июне 2017 года экстремист устроил обстрел в пригороде Вашингтона во время тренировки любительской сборной Республиканской партии по бейсболу, в которую входил и Скализ, нынешний лидер республиканского большинства в Палате представителей. Он выжил, но из-за полученного ранения в бедро вынужден передвигаться с тростью. В октябре 2023-го Скализ входил в список претендентов на пост председателя нижней палаты Конгресса, но впоследствии отказался от дальнейшей борьбы из-за отсутствия единогласной поддержки однопартийцев.Вдогонку Business Insider выпустил статью под названием "Что произойдёт, если действующий президент умрёт во время переизбрания", не упоминая фамилию Байдена в заголовке."Что ж, сразу после этого мы получили бы президента Камалу Харрис, которая стала бы первой женщиной-президентом и всего лишь вторым чернокожим президентом. С точки зрения выборов, Харрис также заменила бы Байдена как кандидат в президенты от Демократической партии. Но его смерть почти наверняка открыла бы дверь для других демократов, которые могли бы принять участие в гонке 2024 года", - поясняет издание.Байден – прежде всего действующий президент, и развитие ситуации в случае его смерти прописано законодательно, поскольку необходимо обеспечить дальнейшее функционирование системы управления страной. Тогда полномочия переходят вице-президенту, в нынешнем случае Камале Харрис.Демократы в отчаянии – альтернативы Байдену нетСреди демократов никакой реальной конкуренции за номинацию – по сложившейся политической традиции однопартийцы не чинят препонов для переизбрания действующего главы государства на 2-й срок, поэтому ни писательница Марианна Уильямсон, ни член Палаты представителей Дин Филлипс не могут рассматриваться как кандидат в президенты, который может навязать борьбу любому из республиканцев.Если Байден не будет участвовать в предстоящих выборах из-за смерти или неспособности исполнять обязанности (а его когнитивные способности вызывают всё больше вопросов не только у общественности, но и у однопартийцев, они призывают заменить Байдена, но реальной альтернативы нет), то о своих президентских амбициях могут заявить те, кто из уважения к Байдену до сих пор этого не делал.Компания The Harris Poll и исследовательская служба HarrisX провели совместный опрос среди избирателей-демократов, кто мог бы заменить Байдена. Лидером стала Харрис с результатом 24%. Она ярко заявила о себе во время избирательной кампании 2020 года, вступала в полемику с нынешним шефом на дебатах, но после прихода в Белый дом не просто померкла, а стала самым непопулярным вице-президентом США: согласно июньскому опросу NBC News, Харрис имела рейтинг -17% (положительно к ней относились 32% зарегистрированных избирателей, отрицательно - 49%). Для сравнения показатели нескольких её предшественников в последний год полномочий: -4% у республиканца Майка Пенса в октябре 2019-го, +23% у республиканца Дика Чейни в мае 2003-го, +15% у демократа Эла Гора в марте 1995-го. Так что как кандидат в президенты Харрис – заведомо проигрышный вариант для Демократической партии.2-ю строчку заняла бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон (13%), уже баллотировавшаяся в президенты от демократов. В таком случае ей пришлось бы вновь встретиться лицом к лицу с Трампом, которому проиграла выборы в 2016 году.По мнению американиста Малека Дудакова, на предстоящие выборы Хиллари продолжает упорно тащить свита клана Клинтонов, которые и провели этот опрос."У неё колоссальный антирейтинг, как и у Байдена. Она вновь вызывает скандалы. В 2016 году Клинтон называла сторонников Трампа “корзиной с нечистотами”. Сейчас же Хиллари вовсю призывает “депрограммировать” неугодных ей республиканцев - в лагерях для переобучения. Шансы на избрание Клинтон очень невысоки. И вряд ли демократы пойдут на такой размен - Байдена на Клинтон. Но тот факт, что её кандидатура в принципе обсуждается, говорит об отчаянии, царящем в стане Демпартии. Они не знают, как остановить победу Трампа в 2024 году, и готовы пуститься во все тяжкие, отчаянно цепляясь за власть, которая уже выскальзывает из рук", - уверен эксперт.Дальше по списку в этом рейтинге идут сенатор Берни Сандерс (10%), но он объявил, что больше не будет участвовать в президентских выборах, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого прочат кандидатом от демократов в 2028 году, и один из самых ярких участников праймериз-2020 министр транспорта США Пит Бутиджич – по 7%."Тоже не особо подходят. За Ньюсомом тянется шлейф всего негатива в Калифорнии - с волной наркомании и преступлений. Бутиджич оказался крайне провальным министром транспорта", - отмечает Дудаков.Так что вопрос для демократов с альтернативной Байдену фигурой на президентских выборах остаётся открытым.Битва республиканцев за роль второго планаУ республиканцев в отличие от демократов внутрипартийная борьба идёт, но, скорее, не за лидирующую позицию - её уверенно удерживает Трамп, а, скорее, за возможность стать вице-президентом в его администрации в случае победы. И тут ситуация меняется.На старте кампании чуть ли не единственным конкурентом 45-го президента называли губернатора Флориды Рона Десантиса, 24 февраля 2023 года разрыв между ними составлял всего 12,8% (43,3% против 30,5%), но постепенно молодой политик начал сдавать позиции, и пропасть стала непреодолимой – 47,5% (61,3% против 13,8%). Теперь главная задача Десантиса удержать 2-ю позицию, ведь на пятки ему наступает бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, в её активе 9,9%.По мере того, как Десантис начал опускаться на 3-е место, руководитель движения Never Back Down, созданного специально для продвижения губернатора в президенты, Крис Янковски подал в отставку, заявив, что в сложившейся ситуации для него стало невозможным достичь этой цели.Возможно, поправить репутацию и добавить очки Десантису помогут запланированные на 30 ноября дебаты с Ньюсомом в штате Джорджия, модератором выступит ведущий телеканала Fox News Шон Хэннети. Политики ненавидят друг друга так же сильно, как Трамп и Байден, многие хотели бы посмотреть за их противостоянием. Они оба хотели получить возможность встретиться лицом к лицу, и вот наконец это случилось. Как отмечает газета The New York Times, для Десантиса ставки гораздо более высоки, он теряет в рейтингах и в преддверии 4-х республиканских дебатов, которые пройдут через неделю, а также менее чем за 7 недель до национальных кокусов в Айове вынужден искать любой шанс для самоутверждения.Что касается Ньюсома. "Совершенно очевидно, что он баллотируется на пост президента прямо сейчас, — сказала председатель калифорнийского отделения Республиканской партии Джессика Паттерсон. - Он поднимает себя на национальный уровень, когда пытается догнать Рона Десантиса. Он использует любую возможность оказаться на национальной сцене".Может быть и так, но пока Байден добивается переизбрания, работа Ньюсома на этой сцене заключается в защите репутации президента, ничто иное не поднимет Ньюсома в глазах его собственной партии больше, чем помощь в сохранении демократа в Белом доме в следующем году и отсутствии Трампа, пишет The New York Times.А пока Десантис находится в шатком положении, республиканцы, не поддерживающие выдвижение Трампа, консолидируются вокруг другого претендента – Хейли, пишет газета Politico. Её также поддерживают спонсоры Тима Скотта, вышедшего из президентской гонки. В Айове уровень поддержки Хейли и Десантиса одинаков, а в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине женщина лидирует.И у Хейли есть реальные возможности для роста, считает политтехнолог республиканцев Мэттью Бартлетт, принимавший участие в нескольких президентских кампаниях.До конца сентября 3-м во внутрипартийной гонке шёл бизнесмен Вивек Рамасвами, но сейчас он прилично отстаёт от Хейли, более чем вдвое: 4,8% против 9,9%.Очередным поводом для обсуждения геронтократии в высших политических рядах США стало празднование дня рождения Байдена (20 ноября), когда он выложил на своей странице в соцсетях фотографию с пылающим огнём тортом с 81 свечкой. Не стал молчать на эту тему и Рамасвами. Преклонный возраст Байдена удобен тем, кто его контролирует, а сам президент - марионетка в их руках, считает он."Участие Джо Байдена в выборах - это фарс. Управляющий класс использует Байдена как фасад для продвижения своей повестки. Для них когнитивные нарушения Байдена - это не проблема, а преимущество", - заявил Рамасвами, добавив, что закулисные руководители "эффективней контролируют своих марионеток, если они пустые оболочки".

