Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС - 30.11.2023 Украина.ру
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Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС
Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС - 30.11.2023 Украина.ру
Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС
Житель Черновицкой области организовал группу, помогавшую соотечественникам призывного возраста сбежать в Евросоюз. Троих уклонистов, воспользовавшихся такими услугами, поймали вблизи румынской границы, сообщает Нацполиция Украины
2023-11-30T18:59
2023-11-30T18:59
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По версии украинских полицейских, группу по спасению соотечественников от мобилизации в ВСУ организовал 30-летний житель Черновицкой области, привлекший к ней еще двух сообщников. Они разработали схему бегства в Румынию мужчин призывного возраста."Фигуранты распространяли объявления о помощи в пересечении границы в популярных социальных сетях и мессенджерах. Правонарушители составили детальный маршрут движения к линии границы и ее пересечению. Такой маршрут отмечали маркерами на онлайн-картах. В дальнейшем посылали "клиентам" геоданные с определенными местами начала и направлением движения. Основным условием была подписка в размере около 2 тысяч евро с одного человека. Остаток средств мужчины должны были передать посторонним уже за границей", - сообщила Нацполиция Украины.Такой схемой воспользовались трое украинцев решивших сбежать в Румынию. Их поймали пограничники в приграничном районе около села Багриновка Черновицкого района. Организаторам схемы переправки уклонистов предъявлено "подозрение" в уголовном преступлении.
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новости, новости украины, черновцы, черновицкая область, украина, украина-ес, восточное партнерство, уклонисты, права человека, сво, всу, мобилизация, ес, соглашение с ес, безвизовый режим, румыния, нацполиция, украинские беженцы, пересечение границы, государственная граница, пограничники, пограничная служба украины
Новости, Новости Украины, Черновцы, Черновицкая область, Украина, Украина-ЕС, Восточное партнерство, уклонисты, права человека, СВО, ВСУ, мобилизация, ЕС, соглашение с ЕС, безвизовый режим, Румыния, Нацполиция, украинские беженцы, пересечение границы, государственная граница, пограничники, Пограничная служба Украины

Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС

18:59 30.11.2023
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"
Читать в
Житель Черновицкой области организовал группу, помогавшую соотечественникам призывного возраста сбежать в Евросоюз. Троих уклонистов, воспользовавшихся такими услугами, поймали вблизи румынской границы, сообщает Нацполиция Украины
По версии украинских полицейских, группу по спасению соотечественников от мобилизации в ВСУ организовал 30-летний житель Черновицкой области, привлекший к ней еще двух сообщников. Они разработали схему бегства в Румынию мужчин призывного возраста.
"Фигуранты распространяли объявления о помощи в пересечении границы в популярных социальных сетях и мессенджерах. Правонарушители составили детальный маршрут движения к линии границы и ее пересечению. Такой маршрут отмечали маркерами на онлайн-картах. В дальнейшем посылали "клиентам" геоданные с определенными местами начала и направлением движения. Основным условием была подписка в размере около 2 тысяч евро с одного человека. Остаток средств мужчины должны были передать посторонним уже за границей", - сообщила Нацполиция Украины.
Такой схемой воспользовались трое украинцев решивших сбежать в Румынию. Их поймали пограничники в приграничном районе около села Багриновка Черновицкого района. Организаторам схемы переправки уклонистов предъявлено "подозрение" в уголовном преступлении.
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
17:38
Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границуВ Одесской области задержали двух мужчин, пытающихся перейти границу с Молдавией, руководствуясь онлайн инструкцией
 
НовостиНовости УкраиныЧерновцыЧерновицкая областьУкраинаУкраина-ЕСВосточное партнерствоуклонистыправа человекаСВОВСУмобилизацияЕСсоглашение с ЕСбезвизовый режимРумынияНацполицияукраинские беженцыпересечение границыгосударственная границапограничникиПограничная служба Украины
 
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