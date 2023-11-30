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Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС

Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС - 30.11.2023 Украина.ру

Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в ЕС

Житель Черновицкой области организовал группу, помогавшую соотечественникам призывного возраста сбежать в Евросоюз. Троих уклонистов, воспользовавшихся такими услугами, поймали вблизи румынской границы, сообщает Нацполиция Украины

2023-11-30T18:59

2023-11-30T18:59

2023-11-30T18:59

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По версии украинских полицейских, группу по спасению соотечественников от мобилизации в ВСУ организовал 30-летний житель Черновицкой области, привлекший к ней еще двух сообщников. Они разработали схему бегства в Румынию мужчин призывного возраста."Фигуранты распространяли объявления о помощи в пересечении границы в популярных социальных сетях и мессенджерах. Правонарушители составили детальный маршрут движения к линии границы и ее пересечению. Такой маршрут отмечали маркерами на онлайн-картах. В дальнейшем посылали "клиентам" геоданные с определенными местами начала и направлением движения. Основным условием была подписка в размере около 2 тысяч евро с одного человека. Остаток средств мужчины должны были передать посторонним уже за границей", - сообщила Нацполиция Украины.Такой схемой воспользовались трое украинцев решивших сбежать в Румынию. Их поймали пограничники в приграничном районе около села Багриновка Черновицкого района. Организаторам схемы переправки уклонистов предъявлено "подозрение" в уголовном преступлении.

https://ukraina.ru/20231130/1051636016.html

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