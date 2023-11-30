Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг - 30.11.2023 Украина.ру
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Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг
Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг - 30.11.2023 Украина.ру
Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг
Митинг проходит у Киевской городской государственной администрации, сообщает Телеграм-канал "Киев. Главное"
2023-11-30T14:07
2023-11-30T14:07
новости
новости украины
киев
виталий кличко
мэр
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Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" 30 ноября пришли на митинг к Киевской городской государственной администрации. Они призывают мэра Киева Виталия Кличко решить проблемы с недостроями.У многих в руках плакаты с вопросами к властям столицы:Официальных комментариев от Кличко или других руководителей администрации Киева на данный момент не поступало. Кстати, видео с митинга изначально было опубликовано в Телеграм-канале "Реальный Киев", но затем пост был удален. Но видео успел скачать и опубликовать Телеграм-канал "Киев. Главное".
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новости, новости украины, киев, виталий кличко, мэр
Новости, Новости Украины, Киев, Виталий Кличко, мэр

Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг

14:07 30.11.2023
 
Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" митингуют под КГГА
Инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя митингуют под КГГА
Читать в
Митинг проходит у Киевской городской государственной администрации, сообщает Телеграм-канал "Киев. Главное"
Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" 30 ноября пришли на митинг к Киевской городской государственной администрации. Они призывают мэра Киева Виталия Кличко решить проблемы с недостроями.
У многих в руках плакаты с вопросами к властям столицы:
  • "Куда ушли деньги инвесторов ЖК "Миракс"?"
  • "80% акций "Киевгорстроя" принадлежат Киеву. Уважаемы мэр, когда нас достроят?"
  • "Виталий Кличко, когда "Киевгорстрой" начнет строить ЖК "Милос"?"
Официальных комментариев от Кличко или других руководителей администрации Киева на данный момент не поступало.
Кстати, видео с митинга изначально было опубликовано в Телеграм-канале "Реальный Киев", но затем пост был удален. Но видео успел скачать и опубликовать Телеграм-канал "Киев. Главное".
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
9 октября, 09:54
"Жили лучше": Азаров объяснил, как стремление Киева в ЕС отразилось на простых украинцахУровень жизни на Украине до "похода" в Евросоюз был значительно выше, теперь более половины граждан страны оказались за чертой бедности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров
 
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