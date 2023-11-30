Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг
Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" митингуют под КГГА
Митинг проходит у Киевской городской государственной администрации, сообщает Телеграм-канал "Киев. Главное"
Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" 30 ноября пришли на митинг к Киевской городской государственной администрации. Они призывают мэра Киева Виталия Кличко решить проблемы с недостроями.
У многих в руках плакаты с вопросами к властям столицы:
- —"Куда ушли деньги инвесторов ЖК "Миракс"?"
- —"80% акций "Киевгорстроя" принадлежат Киеву. Уважаемы мэр, когда нас достроят?"
- —"Виталий Кличко, когда "Киевгорстрой" начнет строить ЖК "Милос"?"
Официальных комментариев от Кличко или других руководителей администрации Киева на данный момент не поступало.
Кстати, видео с митинга изначально было опубликовано в Телеграм-канале "Реальный Киев", но затем пост был удален. Но видео успел скачать и опубликовать Телеграм-канал "Киев. Главное".
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