https://ukraina.ru/20231130/1051627651.html

Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг

Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг - 30.11.2023 Украина.ру

Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг

Митинг проходит у Киевской городской государственной администрации, сообщает Телеграм-канал "Киев. Главное"

2023-11-30T14:07

2023-11-30T14:07

2023-11-30T14:07

новости

новости украины

киев

виталий кличко

мэр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051627321_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_c1d8113d553ab19e763965327ac6bb56.jpg.webp

Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" 30 ноября пришли на митинг к Киевской городской государственной администрации. Они призывают мэра Киева Виталия Кличко решить проблемы с недостроями.У многих в руках плакаты с вопросами к властям столицы:Официальных комментариев от Кличко или других руководителей администрации Киева на данный момент не поступало. Кстати, видео с митинга изначально было опубликовано в Телеграм-канале "Реальный Киев", но затем пост был удален. Но видео успел скачать и опубликовать Телеграм-канал "Киев. Главное".

https://ukraina.ru/20231009/1050016504.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, киев, виталий кличко, мэр