https://ukraina.ru/20231130/1051615992.html

Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"

Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой" - 30.11.2023 Украина.ру

Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"

Журналист признала, что надежды оппозиции не оправдались. Видеоинтервью публикует Телеграм-канал "Пул №3"

2023-11-30T10:56

2023-11-30T10:56

2023-11-30T11:01

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россия

победа

юлия латынина

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Журналист Юлия Латынина* в беседе с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком признала, что теперь быстрой победы Украины не случится.Также она согласна с тем, что Путин останется лидером России длительное время."И дело не в том, что мне хочется или не хочется. А дело в том, что если я начну рассказывать, что завтра режим Путина падет, я буду выглядеть, как полная идиотка".25 ноября иноагент Евгений Чичваркин** признал поражение Украины и победу России: "Это неизбежность, хотя и очень унизительная для всего этого прекрасного западного мира, который обещал разделаться с Путиным. И для украинского общества, украинской армии это, безусловно, унизительно <…> Мы проиграли! Давайте просто признаем это. Они сделали все, чтобы Путин победил. И он побеждает. Просто нам с вами нужно в этом признаться".*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов**внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

https://ukraina.ru/20231126/1051346459.html

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новости, россия, победа, юлия латынина