Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой" - 30.11.2023 Украина.ру
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Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"
Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой" - 30.11.2023 Украина.ру
Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"
Журналист признала, что надежды оппозиции не оправдались. Видеоинтервью публикует Телеграм-канал "Пул №3"
2023-11-30T10:56
2023-11-30T11:01
новости
россия
победа
юлия латынина
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Журналист Юлия Латынина* в беседе с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком признала, что теперь быстрой победы Украины не случится.Также она согласна с тем, что Путин останется лидером России длительное время."И дело не в том, что мне хочется или не хочется. А дело в том, что если я начну рассказывать, что завтра режим Путина падет, я буду выглядеть, как полная идиотка".25 ноября иноагент Евгений Чичваркин** признал поражение Украины и победу России: "Это неизбежность, хотя и очень унизительная для всего этого прекрасного западного мира, который обещал разделаться с Путиным. И для украинского общества, украинской армии это, безусловно, унизительно &lt;…&gt; Мы проиграли! Давайте просто признаем это. Они сделали все, чтобы Путин победил. И он побеждает. Просто нам с вами нужно в этом признаться".*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов**внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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новости, россия, победа, юлия латынина
Новости, Россия, победа, Юлия Латынина

Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"

10:56 30.11.2023 (обновлено: 11:01 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Журналист признала, что надежды оппозиции не оправдались. Видеоинтервью публикует Телеграм-канал "Пул №3"
Журналист Юлия Латынина* в беседе с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком признала, что теперь быстрой победы Украины не случится.
"Российская оппозиция надеялась в начале СВО на быструю победу Украины. Но теперь мы видим, что это нереалистично", –сказала Латынина.
Также она согласна с тем, что Путин останется лидером России длительное время.
"И дело не в том, что мне хочется или не хочется. А дело в том, что если я начну рассказывать, что завтра режим Путина падет, я буду выглядеть, как полная идиотка".
25 ноября иноагент Евгений Чичваркин** признал поражение Украины и победу России: "Это неизбежность, хотя и очень унизительная для всего этого прекрасного западного мира, который обещал разделаться с Путиным. И для украинского общества, украинской армии это, безусловно, унизительно <…> Мы проиграли! Давайте просто признаем это. Они сделали все, чтобы Путин победил. И он побеждает. Просто нам с вами нужно в этом признаться".
*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
26 ноября, 14:27
Захарова унасекомила "отъехавшего" ЧичваркинаБывший российский предприниматель, а ныне проживающий в Лондоне иноагент Евгений Чичваркин предложил признаться в очевидном. С такой констатацией 25 ноября выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
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