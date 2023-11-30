https://ukraina.ru/20231130/1051615992.html
Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"
Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой" - 30.11.2023 Украина.ру
Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"
Журналист признала, что надежды оппозиции не оправдались. Видеоинтервью публикует Телеграм-канал "Пул №3"
2023-11-30T10:56
2023-11-30T10:56
2023-11-30T11:01
новости
россия
победа
юлия латынина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051617764_1216:289:2524:1025_1920x0_80_0_0_215294cf9938fbce03f0a24448ef8352.jpg.webp
Журналист Юлия Латынина* в беседе с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком признала, что теперь быстрой победы Украины не случится.Также она согласна с тем, что Путин останется лидером России длительное время."И дело не в том, что мне хочется или не хочется. А дело в том, что если я начну рассказывать, что завтра режим Путина падет, я буду выглядеть, как полная идиотка".25 ноября иноагент Евгений Чичваркин** признал поражение Украины и победу России: "Это неизбежность, хотя и очень унизительная для всего этого прекрасного западного мира, который обещал разделаться с Путиным. И для украинского общества, украинской армии это, безусловно, унизительно <…> Мы проиграли! Давайте просто признаем это. Они сделали все, чтобы Путин победил. И он побеждает. Просто нам с вами нужно в этом признаться".*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов**внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
https://ukraina.ru/20231126/1051346459.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051617764_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_6284cc32a47c6f42ea23ea234d4a0452.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, победа, юлия латынина
Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"
10:56 30.11.2023 (обновлено: 11:01 30.11.2023)
Журналист признала, что надежды оппозиции не оправдались. Видеоинтервью публикует Телеграм-канал "Пул №3"
Журналист Юлия Латынина* в беседе с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком признала, что теперь быстрой победы Украины не случится.
"Российская оппозиция надеялась в начале СВО на быструю победу Украины. Но теперь мы видим, что это нереалистично", –сказала Латынина.
Также она согласна с тем, что Путин останется лидером России длительное время.
"И дело не в том, что мне хочется или не хочется. А дело в том, что если я начну рассказывать, что завтра режим Путина падет, я буду выглядеть, как полная идиотка".
25 ноября иноагент Евгений Чичваркин** признал поражение Украины и победу России: "Это неизбежность, хотя и очень унизительная для всего этого прекрасного западного мира, который обещал разделаться с Путиным. И для украинского общества, украинской армии это, безусловно, унизительно <…> Мы проиграли! Давайте просто признаем это. Они сделали все, чтобы Путин победил. И он побеждает. Просто нам с вами нужно в этом признаться".
*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов