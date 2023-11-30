https://ukraina.ru/20231130/1051613939.html

WP: значительная часть средств на помощь Украине остается в США

WP: значительная часть средств на помощь Украине остается в США - 30.11.2023 Украина.ру

WP: значительная часть средств на помощь Украине остается в США

Большая часть американский средств фактически не доходит до Украины, сообщили журналисты американской газеты The Washington Post

2023-11-30T09:36

2023-11-30T09:36

2023-11-30T09:36

новости

сша

конгресс сша

украина

финансирование

деньги

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049672869_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_cb366200a843f8397693e3bdd0d92cc9.jpg

Он уточнил, что средства, которые одобряют для вооружения Украины, не идут туда напрямую, а используются в США для создания нового или замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов.Автор приводит в пример исследование, в котором говорится, что из 68 миллиардов долларов военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом, почти 90 процентов пойдут американцам.Он перечислил ряд американских законодателей от разных штатов. " В общей сложности 31 сенатор и член Палаты представителей, штаты или округа которых получают выгоду от финансирования Украины, проголосовали против этой помощи или ограничили её", резюмировал он.Китайская национальная газете Global Times ранее сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли"."Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание.Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны.

https://ukraina.ru/20231129/1051533859.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, украина, финансирование, деньги, зарубежье