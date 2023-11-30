https://ukraina.ru/20231130/1051605119.html

Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина

Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина - 30.11.2023 Украина.ру

Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина

Той армии, которая была у Киева на момент начала СВО, больше не существует. При этом мотивированные добровольцы, которые пошли на фронт по собственному желанию на Украине давно закончились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-30T05:50

2023-11-30T05:50

2023-11-30T05:50

новости

украина

россия

всу

вс рф

украинская армия

мобилизация

война

сво

солдаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/23/1034062363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_395573a7126afec7beb8f068f7fccaa0.jpg

Для продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Той армии ВСУ, которая восемь лет обстреливала Донбасс и готовилась к войне больше не существует, рассказал эксперт.Но нет у Украины и второй армии – добровольцев, которые пошли на фронт по собственному желанию. Остались лишь те, кто либо скрывался от мобилизации, либо не может воевать по возрастным или медицинским ограничениям. Их насильно будут призывать в украинскую армию, добавил он.Любая война – это не только тяжелый физический труд, но и моральное испытание. Женщины, дети и старики ее просто не потянут. А насильно мобилизованные солдаты ВСУ будут все чаще отступать и сдаваться в плен, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051560447.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, всу, вс рф, украинская армия, мобилизация, война, сво, солдаты, резервы