Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина - 30.11.2023 Украина.ру
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Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина
Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина - 30.11.2023 Украина.ру
Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина
Той армии, которая была у Киева на момент начала СВО, больше не существует. При этом мотивированные добровольцы, которые пошли на фронт по собственному желанию на Украине давно закончились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-30T05:50
2023-11-30T05:50
новости
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всу
вс рф
украинская армия
мобилизация
война
сво
солдаты
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Для продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Той армии ВСУ, которая восемь лет обстреливала Донбасс и готовилась к войне больше не существует, рассказал эксперт.Но нет у Украины и второй армии – добровольцев, которые пошли на фронт по собственному желанию. Остались лишь те, кто либо скрывался от мобилизации, либо не может воевать по возрастным или медицинским ограничениям. Их насильно будут призывать в украинскую армию, добавил он.Любая война – это не только тяжелый физический труд, но и моральное испытание. Женщины, дети и старики ее просто не потянут. А насильно мобилизованные солдаты ВСУ будут все чаще отступать и сдаваться в плен, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051560447.html
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новости, украина, россия, всу, вс рф, украинская армия, мобилизация, война, сво, солдаты, резервы
Новости, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, украинская армия, мобилизация, война, СВО, солдаты, резервы

Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина

05:50 30.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие
ВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Той армии, которая была у Киева на момент начала СВО, больше не существует. При этом мотивированные добровольцы, которые пошли на фронт по собственному желанию на Украине давно закончились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Для продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Той армии ВСУ, которая восемь лет обстреливала Донбасс и готовилась к войне больше не существует, рассказал эксперт.
Но нет у Украины и второй армии – добровольцев, которые пошли на фронт по собственному желанию. Остались лишь те, кто либо скрывался от мобилизации, либо не может воевать по возрастным или медицинским ограничениям. Их насильно будут призывать в украинскую армию, добавил он.
"Дело не в количестве человеческого материала, который Украина может поставить под ружье, а в качестве. В армию призывают молодых и здоровых мужчин, потому что они могут находиться в холодном и мокром окопе и поднять 155-мм снаряд, который весит 30-40 килограмм", - отметил Анпилогов.
Любая война – это не только тяжелый физический труд, но и моральное испытание. Женщины, дети и старики ее просто не потянут. А насильно мобилизованные солдаты ВСУ будут все чаще отступать и сдаваться в плен, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вчера, 07:00
Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригадЗапад понимает, что если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов
 
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