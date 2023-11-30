Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина
Той армии, которая была у Киева на момент начала СВО, больше не существует. При этом мотивированные добровольцы, которые пошли на фронт по собственному желанию на Украине давно закончились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Для продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Той армии ВСУ, которая восемь лет обстреливала Донбасс и готовилась к войне больше не существует, рассказал эксперт.
Но нет у Украины и второй армии – добровольцев, которые пошли на фронт по собственному желанию. Остались лишь те, кто либо скрывался от мобилизации, либо не может воевать по возрастным или медицинским ограничениям. Их насильно будут призывать в украинскую армию, добавил он.
"Дело не в количестве человеческого материала, который Украина может поставить под ружье, а в качестве. В армию призывают молодых и здоровых мужчин, потому что они могут находиться в холодном и мокром окопе и поднять 155-мм снаряд, который весит 30-40 килограмм", - отметил Анпилогов.
Любая война – это не только тяжелый физический труд, но и моральное испытание. Женщины, дети и старики ее просто не потянут. А насильно мобилизованные солдаты ВСУ будут все чаще отступать и сдаваться в плен, заключил собеседник издания.
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