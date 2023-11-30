Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения" - 30.11.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения"
Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения" - 30.11.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения"
США принуждают Зеленского к проведению очередных выборов весной 2024 года, на которых его могут легко подвинуть или свергнуть. Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-11-30T04:00
2023-11-30T04:00
новости
владимир зеленский
сша
выборы
украина
запад
валерий залужный
политика
президент украины
власти украины
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Офис президента Украины Владимира Зеленского упорно продолжает гнуть свою линию "на войну до последнего украинца". Но с сентября появилась другая линия, в авангарде которой стоит главком ВСУ Валерий Залужный и политические силы, которые выбрали его своим символом, рассказал эксперт.Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Они хотят назначить Зеленского виновным в провале всей геополитической борьбы с Россией. Его хотят сделать козлом отпущения и постараются на кого-то поменять. А с этим есть проблемы, добавил он.Президент Украины обрел определенную субъектность не без помощи самого Запада, который раздул его до уровня суперзвезды мировой политики. И поэтому сейчас решил упираться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051560447.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир зеленский, сша, выборы, украина, запад, валерий залужный, политика, президент украины, власти украины
Новости, Владимир Зеленский, США, выборы, Украина, Запад, Валерий Залужный, политика, президент Украины, власти Украины

Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения"

04:00 30.11.2023
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP / Fermin Rodriguez
Читать в
США принуждают Зеленского к проведению очередных выборов весной 2024 года, на которых его могут легко подвинуть или свергнуть. Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Офис президента Украины Владимира Зеленского упорно продолжает гнуть свою линию "на войну до последнего украинца". Но с сентября появилась другая линия, в авангарде которой стоит главком ВСУ Валерий Залужный и политические силы, которые выбрали его своим символом, рассказал эксперт.
"Не секрет, что Зеленского принуждают к проведению очередных выборов весной 2024 года, на которых, по мнению республиканской партии США, было бы неплохо подвинуть его, если не свергнуть, мотивируя это тем, что Зеленский слабо контролируемый политик", - отметил Скориков.
Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Они хотят назначить Зеленского виновным в провале всей геополитической борьбы с Россией. Его хотят сделать козлом отпущения и постараются на кого-то поменять. А с этим есть проблемы, добавил он.
Президент Украины обрел определенную субъектность не без помощи самого Запада, который раздул его до уровня суперзвезды мировой политики. И поэтому сейчас решил упираться, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вчера, 07:00
Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригадЗапад понимает, что если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов
 
НовостиВладимир ЗеленскийСШАвыборыУкраинаЗападВалерий Залужныйполитикапрезидент Украинывласти Украины
 
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