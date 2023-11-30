https://ukraina.ru/20231130/1051578453.html

Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения"

Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения" - 30.11.2023 Украина.ру

Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения"

США принуждают Зеленского к проведению очередных выборов весной 2024 года, на которых его могут легко подвинуть или свергнуть. Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-11-30T04:00

2023-11-30T04:00

2023-11-30T04:00

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сша

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власти украины

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Офис президента Украины Владимира Зеленского упорно продолжает гнуть свою линию "на войну до последнего украинца". Но с сентября появилась другая линия, в авангарде которой стоит главком ВСУ Валерий Залужный и политические силы, которые выбрали его своим символом, рассказал эксперт.Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Они хотят назначить Зеленского виновным в провале всей геополитической борьбы с Россией. Его хотят сделать козлом отпущения и постараются на кого-то поменять. А с этим есть проблемы, добавил он.Президент Украины обрел определенную субъектность не без помощи самого Запада, который раздул его до уровня суперзвезды мировой политики. И поэтому сейчас решил упираться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051560447.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, сша, выборы, украина, запад, валерий залужный, политика, президент украины, власти украины