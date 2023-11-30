Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения"
© AP / Fermin Rodriguez
© AP / Fermin Rodriguez
США принуждают Зеленского к проведению очередных выборов весной 2024 года, на которых его могут легко подвинуть или свергнуть. Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Офис президента Украины Владимира Зеленского упорно продолжает гнуть свою линию "на войну до последнего украинца". Но с сентября появилась другая линия, в авангарде которой стоит главком ВСУ Валерий Залужный и политические силы, которые выбрали его своим символом, рассказал эксперт.
"Не секрет, что Зеленского принуждают к проведению очередных выборов весной 2024 года, на которых, по мнению республиканской партии США, было бы неплохо подвинуть его, если не свергнуть, мотивируя это тем, что Зеленский слабо контролируемый политик", - отметил Скориков.
Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Они хотят назначить Зеленского виновным в провале всей геополитической борьбы с Россией. Его хотят сделать козлом отпущения и постараются на кого-то поменять. А с этим есть проблемы, добавил он.
Президент Украины обрел определенную субъектность не без помощи самого Запада, который раздул его до уровня суперзвезды мировой политики. И поэтому сейчас решил упираться, резюмировал собеседник Украина.ру.
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